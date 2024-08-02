https://crimea.ria.ru/20240802/vozdushnaya-ataka-v-belgorodskoy-oblasti--postradali-dva-cheloveka-1139308787.html

Воздушная атака в Белгородской области – пострадали два человека

Воздушная атака в Белгородской области – пострадали два человека - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Воздушная атака в Белгородской области – пострадали два человека

В Белгородской области в результате атак украинских дронов ранены два местных жителя, пострадали жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T08:10

2024-08-02T08:10

2024-08-02T08:10

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак украинских дронов ранены два местных жителя, пострадали жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Дроны ВСУ с раннего утра наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены еще два мирных жителя", - написал он.Один мужчина ранен в Шебекино в результате удара дрона-камикадзе по многоквартирному дому. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 города Белгорода."В селе Ржевка дрон атаковал частный жилой дом. Мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. В доме пробита кровля и выбиты окна", - информирует Гладков.В результате еще одной атаки дрона в селе повреждены кровли еще в одном доме и гараже."Третий дрон сдетонировал на гараж, вследствие чего в нем начался пожар. Возгорание ликвидировано. Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах".Воздушная тревога ночью была объявлена также в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев предупредил об угрозе баллистики. По его данным, средства ПВО отразили удар четырех ракет, обломки которых упали на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и Учкуевки. Часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома, но не взорвалась и застряла на техническом этаже. Жителей дома эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасовМассированная атака на Севастополь – что известно к этому часу Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), россия, новости