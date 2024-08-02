https://crimea.ria.ru/20240802/vozdushnaya-ataka-v-belgorodskoy-oblasti--postradali-dva-cheloveka-1139308787.html
Воздушная атака в Белгородской области – пострадали два человека
Воздушная атака в Белгородской области – пострадали два человека - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Воздушная атака в Белгородской области – пострадали два человека
В Белгородской области в результате атак украинских дронов ранены два местных жителя, пострадали жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T08:10
2024-08-02T08:10
2024-08-02T08:10
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139308544_0:370:964:912_1920x0_80_0_0_51735d027989c8179c9965b871e79525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак украинских дронов ранены два местных жителя, пострадали жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Дроны ВСУ с раннего утра наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены еще два мирных жителя", - написал он.Один мужчина ранен в Шебекино в результате удара дрона-камикадзе по многоквартирному дому. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 города Белгорода."В селе Ржевка дрон атаковал частный жилой дом. Мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. В доме пробита кровля и выбиты окна", - информирует Гладков.В результате еще одной атаки дрона в селе повреждены кровли еще в одном доме и гараже."Третий дрон сдетонировал на гараж, вследствие чего в нем начался пожар. Возгорание ликвидировано. Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах".Воздушная тревога ночью была объявлена также в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев предупредил об угрозе баллистики. По его данным, средства ПВО отразили удар четырех ракет, обломки которых упали на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и Учкуевки. Часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома, но не взорвалась и застряла на техническом этаже. Жителей дома эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасовМассированная атака на Севастополь – что известно к этому часу Над Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки
белгородская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139308544_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_d11beefa21ddfa543ee9609c08d48cee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), россия, новости
Воздушная атака в Белгородской области – пострадали два человека
В Белгородской области в результате атаки украинских дронов ранены два мирных жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак украинских дронов ранены два местных жителя, пострадали жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Дроны ВСУ с раннего утра наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены еще два мирных жителя", - написал он.
Один мужчина ранен в Шебекино в результате удара дрона-камикадзе по многоквартирному дому. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 города Белгорода.
"В селе Ржевка дрон атаковал частный жилой дом. Мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. В доме пробита кровля и выбиты окна", - информирует Гладков.
В результате еще одной атаки дрона в селе повреждены кровли еще в одном доме и гараже.
"Третий дрон сдетонировал на гараж, вследствие чего в нем начался пожар. Возгорание ликвидировано. Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах".
Воздушная тревога ночью была объявлена также в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев предупредил об угрозе баллистики
. По его данным, средства ПВО отразили удар четырех ракет, обломки которых упали на проспекте
Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и Учкуевки. Часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу
9-этажного дома, но не взорвалась и застряла на техническом этаже. Жителей дома эвакуировали.
Читайте также на РИА Новости Крым: