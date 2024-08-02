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Тело ребенка извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле
Тело ребенка извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Тело ребенка извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле
Тело ребенка извлекли из-под завалов обрушившегося накануне жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T13:08
2024-08-02T13:08
2024-08-02T13:09
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
свердловская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Тело ребенка извлекли из-под завалов обрушившегося накануне жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС России.Таким образом, количество погибших увеличилось до пяти. Разбор завалов продолжается.Обрушение подъезда в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси.По состоянию на полдень 2 августа из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семеро детей.По данным Минздрава РФ, семь человек из числа пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Утром 2 августа стало известно, что число погибших увеличилось до четырех. Вечером из-под завалов спасены две женщины и девочка.Все о ЧП в Нижнем Тагиле читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщинуДевочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
нижний тагил
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, свердловская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, взрыв
Тело ребенка извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тело девочки – МЧС
13:08 02.08.2024 (обновлено: 13:09 02.08.2024)