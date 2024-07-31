https://crimea.ria.ru/20240731/glavnoe-za-den-31-iyulya-1139273711.html

Главное за день: 31 июля

Главное за день: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Главное за день: 31 июля

В России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил. На Украину прибыла первая "небольшая" партия истребителей F-16. Российские военные за сутки... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T22:22

2024-07-31T22:22

2024-07-31T20:01

главное за день

в мире

политика

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195816_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2495fabf8b1a39d26a8cbe3f944c1da6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил. На Украину прибыла первая "небольшая" партия истребителей F-16. Российские военные за сутки уничтожили более двух тысяч боевиков ВСУ – итоги боев за сутки. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате военным, которые заключат контракт на участие в СВО до 31 декабря, четырехсот тысяч рублей. В России продлили выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей и законодательно запретили продажу энергетиков несовершеннолетним.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия начала третий этап ядерных ученийВ России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав воздушно-космических сил. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ."В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Первая партия истребителей F-16 уже на УкраинеО прибытии первой "небольшой" партии американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Агентство отмечает, что пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займет еще некоторые время.Однако поставки киевскому режиму американских истребителей не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.ВСУ за сутки потеряли более двух тысяч боевиковРоссийские военные за сутки уничтожили еще 2130 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе очередной танк Leopard и две САУ Paladin, сообщили в Минобороны России в среду.На северном направлении ВС РФ отразили две контратаки, уничтожили до 350 военнослужащих, американскую боевую бронированную машина HMMWV, гаубицу Д-30, пушку "Рапира" и склад боеприпасов.На западе российские подразделения продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника - до 470 военнослужащих, девять автомобилей, британские гаубица FH-70 и орудие L-119, гаубица "Мста-Б" и две Д-30. Также разбиты три склада боеприпасов ВСУ.Контрактникам на СВО выплатят по 400 тысяч рублейВоенным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря, единоразово выплатят 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин."Установить <…> гражданам РФ и иностранным гражданам, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины, единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей", — говорится в тексте указа.Продлили выплаты на ипотеку для многодетных семейВыплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили еще на семь лет. Об этом сообщили на заседании правительства РФ."Рассчитываем, что благодаря такой помощи еще больше граждан переедут в новые дома, в квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей – это всегда приоритет работы правительства", – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства.Теперь семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей и внести ее как платеж по жилищному займу.Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детямГосдума приняла в окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ, норма вступает в силу с 1 марта 2025 года.По новому закону, продавцы смогу требовать предъявить документы, в тех случаях когда есть сомнения в возрасте покупателей таких напитков, как это сейчас происходит при продаже алкоголя.

https://crimea.ria.ru/20240731/v-irane-ubit-glava-politbyuro-palestinskogo-dvizheniya-khamas-1139257439.html

https://crimea.ria.ru/20240731/o-kryme-zapade-i-svo-glavnye-zayavleniya-geroya-rossii-nimchenko-1139262712.html

https://crimea.ria.ru/20240731/ataka-izrailya-na-iran---kreml-ne-isklyuchaet-obostreniya-v-regione-1139264991.html

https://crimea.ria.ru/20240731/ocherednoy-kosmicheskiy-udar--k-zemle-idet-novaya-magnitnaya-burya-1139228242.html

https://crimea.ria.ru/20240731/v-rf-prinyat-zakon-o-lishenii-grazhdanstva-za-nepostanovku-na-voinskiy-uchet-1139267161.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, политика, украина, новости