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Главное за день: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Главное за день: 31 июля
Главное за день: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Главное за день: 31 июля
В России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил. На Украину прибыла первая "небольшая" партия истребителей F-16. Российские военные за сутки... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T22:22
2024-07-31T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил. На Украину прибыла первая "небольшая" партия истребителей F-16. Российские военные за сутки уничтожили более двух тысяч боевиков ВСУ – итоги боев за сутки. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате военным, которые заключат контракт на участие в СВО до 31 декабря, четырехсот тысяч рублей. В России продлили выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей и законодательно запретили продажу энергетиков несовершеннолетним.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия начала третий этап ядерных ученийВ России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав воздушно-космических сил. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ."В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Первая партия истребителей F-16 уже на УкраинеО прибытии первой "небольшой" партии американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Агентство отмечает, что пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займет еще некоторые время.Однако поставки киевскому режиму американских истребителей не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.ВСУ за сутки потеряли более двух тысяч боевиковРоссийские военные за сутки уничтожили еще 2130 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе очередной танк Leopard и две САУ Paladin, сообщили в Минобороны России в среду.На северном направлении ВС РФ отразили две контратаки, уничтожили до 350 военнослужащих, американскую боевую бронированную машина HMMWV, гаубицу Д-30, пушку "Рапира" и склад боеприпасов.На западе российские подразделения продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника - до 470 военнослужащих, девять автомобилей, британские гаубица FH-70 и орудие L-119, гаубица "Мста-Б" и две Д-30. Также разбиты три склада боеприпасов ВСУ.Контрактникам на СВО выплатят по 400 тысяч рублейВоенным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря, единоразово выплатят 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин."Установить &lt;…&gt; гражданам РФ и иностранным гражданам, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины, единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей", — говорится в тексте указа.Продлили выплаты на ипотеку для многодетных семейВыплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили еще на семь лет. Об этом сообщили на заседании правительства РФ."Рассчитываем, что благодаря такой помощи еще больше граждан переедут в новые дома, в квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей – это всегда приоритет работы правительства", – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства.Теперь семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей и внести ее как платеж по жилищному займу.Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детямГосдума приняла в окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ, норма вступает в силу с 1 марта 2025 года.По новому закону, продавцы смогу требовать предъявить документы, в тех случаях когда есть сомнения в возрасте покупателей таких напитков, как это сейчас происходит при продаже алкоголя.
https://crimea.ria.ru/20240731/v-irane-ubit-glava-politbyuro-palestinskogo-dvizheniya-khamas-1139257439.html
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главное за день, в мире, политика, украина, новости
Главное за день: 31 июля

Главные события и заявления среды, 31 июля

22:22 31.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил. На Украину прибыла первая "небольшая" партия истребителей F-16. Российские военные за сутки уничтожили более двух тысяч боевиков ВСУ – итоги боев за сутки. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате военным, которые заключат контракт на участие в СВО до 31 декабря, четырехсот тысяч рублей. В России продлили выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей и законодательно запретили продажу энергетиков несовершеннолетним.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Россия начала третий этап ядерных учений

В России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил, в котором задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав воздушно-космических сил. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Глава ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Первая партия истребителей F-16 уже на Украине

О прибытии первой "небольшой" партии американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину... количество истребителей небольшое", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отмечает, что пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займет еще некоторые время.
Однако поставки киевскому режиму американских истребителей не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.
Герой России Юрий Нимченко
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О Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России Нимченко

ВСУ за сутки потеряли более двух тысяч боевиков

Российские военные за сутки уничтожили еще 2130 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе очередной танк Leopard и две САУ Paladin, сообщили в Минобороны России в среду.
На северном направлении ВС РФ отразили две контратаки, уничтожили до 350 военнослужащих, американскую боевую бронированную машина HMMWV, гаубицу Д-30, пушку "Рапира" и склад боеприпасов.
На западе российские подразделения продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника - до 470 военнослужащих, девять автомобилей, британские гаубица FH-70 и орудие L-119, гаубица "Мста-Б" и две Д-30. Также разбиты три склада боеприпасов ВСУ.
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Контрактникам на СВО выплатят по 400 тысяч рублей

Военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря, единоразово выплатят 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Установить <…> гражданам РФ и иностранным гражданам, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины, единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей", — говорится в тексте указа.
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Продлили выплаты на ипотеку для многодетных семей

Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили еще на семь лет. Об этом сообщили на заседании правительства РФ.
"Рассчитываем, что благодаря такой помощи еще больше граждан переедут в новые дома, в квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей – это всегда приоритет работы правительства", – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства.
Теперь семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей и внести ее как платеж по жилищному займу.
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Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям

Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ, норма вступает в силу с 1 марта 2025 года.
"Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи детям энергетических напитков. В соответствии с ним 1 марта 2025 года на всей территории России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики", - сказано в сообщении.
По новому закону, продавцы смогу требовать предъявить документы, в тех случаях когда есть сомнения в возрасте покупателей таких напитков, как это сейчас происходит при продаже алкоголя.
 
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