Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину - СМИ
Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину - СМИ со ссылкой на источники
18:33 31.07.2024 (обновлено: 18:40 31.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину... количество истребителей небольшое", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отмечает, что пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займет еще некоторые время.
Предполагается, что первые истребители F-16, которые получит Украина, скорее всего, будут использоваться для усиления противовоздушной обороны, а не наносить удары по войскам РФ и военным объектам вблизи фронта. Кроме того, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут подлетать слишком близко к линии боевых действий.
Издание The Wall Street Journal в свою очередь сообщило, что передаваемые Киеву самолеты оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.
Постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ВСУ будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет и беспилотников. Аналитик выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя.
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