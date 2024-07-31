https://crimea.ria.ru/20240731/poteri-vsu-za-sutki-ischislyayutsya-tysyachami-1139267411.html

Потери ВСУ за сутки исчисляются тысячами

Потери ВСУ за сутки исчисляются тысячами - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Потери ВСУ за сутки исчисляются тысячами

Российские военные за сутки уничтожили еще 2130 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе очередной танк Leopard и две САУ Paladin, сообщает... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T14:35

2024-07-31T14:35

2024-07-31T14:35

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 2130 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе очередной танк Leopard и две САУ Paladin, сообщает Минобороны России в среду.На северном направлении ВС РФ отразили две контратаки, уничтожили до 350 военнослужащих, американскую боевую бронированную машина HMMWV, гаубицу Д-30, пушку "Рапира" и склад боеприпасов.На западе российские подразделения продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника - до 470 военнослужащих, девять автомобилей, британские гаубица FH-70 и орудие L-119, гаубица "Мста-Б" и две Д-30. Также разбиты три склада боеприпасов ВСУ.На южном фронте улучшено тактическое положение, отражена одна контратака. Противник потерял до 710 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113, три гаубицы М777, два автомобиля, гаубицу FH-70, два орудия L-119, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н". За сутки уничтожены три склада боеприпасов.На центральном участке российская армия продолжила продвижение в западном направлении. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, гаубицу "Мста-Б", пять гаубиц Д-30, орудие М119, пушку "Рапира".На восточной линии улучшено положение по переднему краю. Потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две польские САУ Krab и Paladin, производства США, а также гаубица Д-20.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 100 военнослужащих, семь автомобилей, САУ Paladin, гаубица М777, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, гаубица Д-20 и вражеский склад боеприпасов.Сутками ранее российские войска улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные позиции на ряде направлений СВО, потери украинской армии превысили 1900 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперацииАрмия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – ПушилинВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу