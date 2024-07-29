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Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов
Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов
В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T18:49
2024-07-29T18:56
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
волгоградская область
адлер
казань
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов, сообщила пресс-служба МЧС России.Кроме того, в ближайшее время ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой, которая позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории. Отмечается, что к месту прибыла аэромобильная группировка МЧС России в составе 100 спасателей и двух единиц техники.В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поездеДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
волгоградская область
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоградская область, адлер, казань, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов

Всех пострадавших в ЧП на железной дороге под Волгоградом извлекли из вагонов

18:49 29.07.2024 (обновлено: 18:56 29.07.2024)
 
На месте аварии с поездом в Волгоградской области
На месте аварии с поездом в Волгоградской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших рельсов вагонов. После установки вагонов специалисты МЧС России совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции, откуда люди на резервном поезде проследуют дальше к местам отдыха", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ближайшее время ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой, которая позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории. Отмечается, что к месту прибыла аэромобильная группировка МЧС России в составе 100 спасателей и двух единиц техники.
В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.
Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>
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Крушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиВолгоградская областьАдлерКазаньНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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