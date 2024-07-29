https://crimea.ria.ru/20240729/pod-volgogradom-vse-postradavshie-izvlecheny-iz-soshedshikh-s-relsov-vagonov-1139209449.html

Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов

Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Под Волгоградом все пострадавшие извлечены из сошедших с рельсов вагонов

В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T18:49

2024-07-29T18:49

2024-07-29T18:56

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

волгоградская область

адлер

казань

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Волгоградской области все пострадавшие пассажиры извлечены из сошедших с рельсов вагонов, сообщила пресс-служба МЧС России.Кроме того, в ближайшее время ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой, которая позволит стабилизировать опрокинувшиеся вагоны на железнодорожном полотне и прилегающей территории. Отмечается, что к месту прибыла аэромобильная группировка МЧС России в составе 100 спасателей и двух единиц техники.В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области. На месте продолжают работать спасатели. Возбуждено уголовное дело.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДети из Сочи ехали из Казани в потерпевшем крушение поездеДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер

волгоградская область

адлер

казань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоградская область, адлер, казань, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)