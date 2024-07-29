15 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде
Число госпитализированных после аварии в Волгограде выросло до 30 - власти
15:47 29.07.2024 (обновлено: 15:50 29.07.2024)
© Администрация Котельниковского района / Перейти в фотобанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Ранее сообщалось о 20 госпитализированных, 7 из которых дети и 13 - взрослые, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.
"По оперативным данным, на месте работают 32 бригады "скорой", задействована вертолеты МЧС и санитарная авиация Волгоградской области. В Котельниковскую центральную районную больницу транспортированы 30 человек, в том числе 15 детей", - сказано в сообщении.
По информации властей, состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое.
На место крушения авиацией доставлены 12 врачей (нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи и другие специалисты).
© ТГ-канал Андрея Бочарова
Крушение поезда "Адлер-Казань"
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Крушение поезда "Адлер-Казань"
© ТГ-канал Андрея Бочарова
© Скриншот с видео очевидца
Крушение поезда "Адлер-Казань"
7 из 7
Крушение поезда "Адлер-Казань"
© Скриншот с видео очевидца
6 из 7
Крушение поезда "Адлер-Казань"
© ТГ-канал Андрея Бочарова
7 из 7
Крушение поезда "Адлер-Казань"
© Скриншот с видео очевидца
Как сообщает пресс-служба МЧС России, к месту аварии с поездом в Волгограде следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда. Сейчас спасатели продолжают деблокировать пострадавших, оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров в пункты временного размещения - готовы восемь таких мест в Котельниково, добавили в ведомстве. По уточненной информации спасателей, из девяти сошедших с рельсов вагонов поезда семь опрокинулись.
Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области в понедельник в 12:35, на перегоне Гремячая — Котельниково.
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