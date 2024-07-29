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15 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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15 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде
15 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде - РИА Новости Крым, 29.07.2024
15 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде
Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T15:47
2024-07-29T15:50
новости
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
происшествия
волгоградская область
казань
адлер
российские железные дороги (ржд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.Ранее сообщалось о 20 госпитализированных, 7 из которых дети и 13 - взрослые, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.По информации властей, состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое.На место крушения авиацией доставлены 12 врачей (нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи и другие специалисты).Как сообщает пресс-служба МЧС России, к месту аварии с поездом в Волгограде следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда. Сейчас спасатели продолжают деблокировать пострадавших, оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров в пункты временного размещения - готовы восемь таких мест в Котельниково, добавили в ведомстве. По уточненной информации спасателей, из девяти сошедших с рельсов вагонов поезда семь опрокинулись.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке &gt;&gt;Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области в понедельник в 12:35, на перегоне Гремячая — Котельниково.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-АдлерВодитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД
https://crimea.ria.ru/20240729/15-v-bolnitse-i-140-s-ushibami-vse-ob-avarii-s-poezdom-pod-volgogradom-1139201387.html
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новости, крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, волгоградская область, казань, адлер, российские железные дороги (ржд)
15 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде

Число госпитализированных после аварии в Волгограде выросло до 30 - власти

15:47 29.07.2024 (обновлено: 15:50 29.07.2024)
 
© Администрация Котельниковского района / Перейти в фотобанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
© Администрация Котельниковского района
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Ранее сообщалось о 20 госпитализированных, 7 из которых дети и 13 - взрослые, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.
"По оперативным данным, на месте работают 32 бригады "скорой", задействована вертолеты МЧС и санитарная авиация Волгоградской области. В Котельниковскую центральную районную больницу транспортированы 30 человек, в том числе 15 детей", - сказано в сообщении.
По информации властей, состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое.
На место крушения авиацией доставлены 12 врачей (нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи и другие специалисты).
© Администрация Котельниковского района / Перейти в фотобанк

Крушение поезда "Адлер-Казань"

ЧП на железной дороге в Волгоградской области
1 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Администрация Котельниковского района
Перейти в фотобанк
© Администрация Котельниковского района / Перейти в фотобанк

Крушение поезда "Адлер-Казань"

ЧП на железной дороге в Волгоградской области
2 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Администрация Котельниковского района
Перейти в фотобанк
© Администрация Котельниковского района / Перейти в фотобанк

Крушение поезда "Адлер-Казань"

ЧП на железной дороге в Волгоградской области
3 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Администрация Котельниковского района
Перейти в фотобанк
© РИА НовостиКрушение поезда "Адлер-Казань"
Крушение поезда Адлер-Казань
4 из 7
Крушение поезда "Адлер-Казань"
© РИА Новости
© РИА НовостиКрушение поезда "Адлер-Казань"
Крушение поезда Адлер-Казань
5 из 7
Крушение поезда "Адлер-Казань"
© РИА Новости
© ТГ-канал Андрея Бочарова

Крушение поезда "Адлер-Казань"

Крушение пассажирского поезда в Волгоградской области
6 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© ТГ-канал Андрея Бочарова
© Скриншот с видео очевидца

Крушение поезда "Адлер-Казань"

Восемь вагонов поезда №491 Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области
7 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Скриншот с видео очевидца
1 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Администрация Котельниковского района
Перейти в фотобанк
2 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Администрация Котельниковского района
Перейти в фотобанк
3 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Администрация Котельниковского района
Перейти в фотобанк
4 из 7
Крушение поезда "Адлер-Казань"
© РИА Новости
5 из 7
Крушение поезда "Адлер-Казань"
© РИА Новости
6 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© ТГ-канал Андрея Бочарова
7 из 7

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Скриншот с видео очевидца
Как сообщает пресс-служба МЧС России, к месту аварии с поездом в Волгограде следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда. Сейчас спасатели продолжают деблокировать пострадавших, оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров в пункты временного размещения - готовы восемь таких мест в Котельниково, добавили в ведомстве. По уточненной информации спасателей, из девяти сошедших с рельсов вагонов поезда семь опрокинулись.
Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>
Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области в понедельник в 12:35, на перегоне Гремячая — Котельниково.
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15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом
 
НовостиКрушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиПроисшествияВолгоградская областьКазаньАдлерРоссийские железные дороги (РЖД)
 
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