https://crimea.ria.ru/20240729/15-vzroslykh-i-15-detey-v-bolnitsakh-posle-krusheniya-poezda-v-volgograde-1139206094.html

15 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде

15 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде - РИА Новости Крым, 29.07.2024

15 взрослых и 15 детей в больницах после крушения поезда в Волгограде

Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T15:47

2024-07-29T15:47

2024-07-29T15:50

новости

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

происшествия

волгоградская область

казань

адлер

российские железные дороги (ржд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1d/1139205238_0:36:1135:674_1920x0_80_0_0_a915a8ec285b973595ffc146e6681c63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Тридцать человек, в том числе 15 детей, госпитализированы после железнодорожной аварии в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.Ранее сообщалось о 20 госпитализированных, 7 из которых дети и 13 - взрослые, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.По информации властей, состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое.На место крушения авиацией доставлены 12 врачей (нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи и другие специалисты).Как сообщает пресс-служба МЧС России, к месту аварии с поездом в Волгограде следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда. Сейчас спасатели продолжают деблокировать пострадавших, оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров в пункты временного размещения - готовы восемь таких мест в Котельниково, добавили в ведомстве. По уточненной информации спасателей, из девяти сошедших с рельсов вагонов поезда семь опрокинулись.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области в понедельник в 12:35, на перегоне Гремячая — Котельниково.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-АдлерВодитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД

https://crimea.ria.ru/20240729/15-v-bolnitse-i-140-s-ushibami-vse-ob-avarii-s-poezdom-pod-volgogradom-1139201387.html

волгоградская область

казань

адлер

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, волгоградская область, казань, адлер, российские железные дороги (ржд)