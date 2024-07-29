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Госпитализированы 7 детей из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Госпитализированы 7 детей из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом
Госпитализированы 7 детей из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Госпитализированы 7 детей из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом
20 человек, в том числе семерых детей, пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань – Адлер под Волгоградом, госпитализированы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T15:06
2024-07-29T15:11
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
волгоградская область
казань
адлер
происшествия
российские железные дороги (ржд)
новости
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. 20 человек, в том числе семерых детей, пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань – Адлер под Волгоградом, госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал областной администрацииПо информации регионального оперативного штаба, на месте ЧП работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще четыре бригады.Также задействована авиация. Восемь врачей направляются к месту крушения на борту вертолета Ми-8, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах "Ансат".Авария произошла в понедельник около полудня на неохраняемом переезде в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о столкновении поезда №491 "Казань — Адлер" с грузовым автомобилем.По предварительным данным, из 20 вагонов сошли с рельсов 9 вагонов и электровоз. В поезде следовало более 800 человек. На месте работают все экстренные службы. Для ликвидации последствий аварии сформирован оперативный штаб. На месте происшествия работают все экстренные службы. Движение поездов на этом участке приостановлено.Ранее в РЖД сообщили о госпитализации 15 человек, в том числе троих детей. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.По данным РЖД, водитель "КамАЗа", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.По факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20240729/15-v-bolnitse-i-140-s-ushibami-vse-ob-avarii-s-poezdom-pod-volgogradom-1139201387.html
волгоградская область
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РИА Новости Крым
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоградская область, казань, адлер, происшествия, российские железные дороги (ржд), новости, поезд
Госпитализированы 7 детей из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом

7 детей и 13 взрослых из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом госпитализированы

15:06 29.07.2024 (обновлено: 15:11 29.07.2024)
 
© РИА НовостиКрушение поезда "Адлер-Казань"
Крушение поезда Адлер-Казань - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. 20 человек, в том числе семерых детей, пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань – Адлер под Волгоградом, госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал областной администрации

"В Котельниковскую центральную районную больницу доставлены 20 человек, в том числе семеро детей", - говорится в сообщении.

По информации регионального оперативного штаба, на месте ЧП работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще четыре бригады.
Также задействована авиация. Восемь врачей направляются к месту крушения на борту вертолета Ми-8, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах "Ансат".
Авария произошла в понедельник около полудня на неохраняемом переезде в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о столкновении поезда №491 "Казань — Адлер" с грузовым автомобилем.
По предварительным данным, из 20 вагонов сошли с рельсов 9 вагонов и электровоз. В поезде следовало более 800 человек. На месте работают все экстренные службы. Для ликвидации последствий аварии сформирован оперативный штаб. На месте происшествия работают все экстренные службы. Движение поездов на этом участке приостановлено.
Ранее в РЖД сообщили о госпитализации 15 человек, в том числе троих детей. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.
По данным РЖД, водитель "КамАЗа", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.
По факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>
Крушение поезда Адлер-Казань - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
14:41
15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом
 
Крушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиВолгоградская областьКазаньАдлерПроисшествияРоссийские железные дороги (РЖД)НовостиПоезд
 
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15:06Госпитализированы 7 детей из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом
15:02Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25
14:55Пушилин назвал размер средней зарплаты в ДНР
14:49ВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиков
14:4115 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом
14:24Доходы бюджета ДНР за год выросли на 30% - Пушилин
14:16Часть восточного Крыма без света - энергетики устраняют аварии
14:07Российские военные освободили населенный пункт Волчье в ДНР
13:54Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом
13:53Крушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз
13:47Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
13:38Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД
13:22Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - что известно
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