https://crimea.ria.ru/20240729/gospitalizirovany-7-detey-iz-poterpevshego-krushenie-poezda-pod-volgogradom-1139203540.html

Госпитализированы 7 детей из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом

Госпитализированы 7 детей из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Госпитализированы 7 детей из потерпевшего крушение поезда под Волгоградом

20 человек, в том числе семерых детей, пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань – Адлер под Волгоградом, госпитализированы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T15:06

2024-07-29T15:06

2024-07-29T15:11

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

волгоградская область

казань

адлер

происшествия

российские железные дороги (ржд)

новости

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. 20 человек, в том числе семерых детей, пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань – Адлер под Волгоградом, госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал областной администрацииПо информации регионального оперативного штаба, на месте ЧП работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще четыре бригады.Также задействована авиация. Восемь врачей направляются к месту крушения на борту вертолета Ми-8, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах "Ансат".Авария произошла в понедельник около полудня на неохраняемом переезде в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о столкновении поезда №491 "Казань — Адлер" с грузовым автомобилем.По предварительным данным, из 20 вагонов сошли с рельсов 9 вагонов и электровоз. В поезде следовало более 800 человек. На месте работают все экстренные службы. Для ликвидации последствий аварии сформирован оперативный штаб. На месте происшествия работают все экстренные службы. Движение поездов на этом участке приостановлено.Ранее в РЖД сообщили о госпитализации 15 человек, в том числе троих детей. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.По данным РЖД, водитель "КамАЗа", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.По факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240729/15-v-bolnitse-i-140-s-ushibami-vse-ob-avarii-s-poezdom-pod-volgogradom-1139201387.html

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адлер

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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоградская область, казань, адлер, происшествия, российские железные дороги (ржд), новости, поезд