15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Пятнадцать человек госпитализированы после аварии пассажирского поезда под Волгоградом, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Об этом сообщили в РЖД.ЧП на перегоне Гремячая-КотельниковоАвария произошла в понедельник около полудня на неохраняемом переезде в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о столкновении поезда №491 "Казань — Адлер" с грузовым автомобилем.Для ликвидации последствий аварии сформирован оперативный штаб. На месте происшествия работают все экстренные службы. Движение поездов на этом участке приостановлено.Грузовик выехал на "красный"Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, сообщили в пресс-службе РЖД.По факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)."В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего", - проинформировали в СК.Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.Что происходит на месте аварии с поездомНа месте ЧП сейчас работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам оказывают всю необходимую помощь. Помогают пострадавшим пассажирам и работники поездной бригады. Как сообщили в пресс-службе РЖД, локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия.Ликвидацией последствий аварии занимаются сотрудники МЧС России.Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков также выехал на место ЧС. Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомКрушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД
"По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда №481 Казань — Адлер госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребенка. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы", - говорится в сообщении компании.
ЧП на перегоне Гремячая-Котельниково
Авария произошла в понедельник около полудня на неохраняемом переезде в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о столкновении поезда №491 "Казань — Адлер" с грузовым автомобилем.
"По предварительным данным, из 20 вагонов сошли с рельсов 9 вагонов и электровоз. В поезде следовало более 800 человек. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб", - проинформировал он.
Для ликвидации последствий аварии сформирован оперативный штаб. На месте происшествия работают все экстренные службы. Движение поездов на этом участке приостановлено.
Грузовик выехал на "красный"
Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, сообщили в пресс-службе РЖД.
"По уточненной информации, водитель авто грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом, - сообщается в ТГ-канале РЖД.- Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч. Отметим, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается, и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра".
По факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
"В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего", - проинформировали в СК.
Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.
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