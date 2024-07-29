https://crimea.ria.ru/20240729/15-v-bolnitse-i-140-s-ushibami-vse-ob-avarii-s-poezdom-pod-volgogradom-1139201387.html

15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом

15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024

15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом

Пятнадцать человек госпитализированы после аварии пассажирского поезда под Волгоградом, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T14:41

2024-07-29T14:41

2024-07-29T15:02

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новости

новости

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

волгоградская область

российские железные дороги (ржд)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Пятнадцать человек госпитализированы после аварии пассажирского поезда под Волгоградом, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Об этом сообщили в РЖД.ЧП на перегоне Гремячая-КотельниковоАвария произошла в понедельник около полудня на неохраняемом переезде в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о столкновении поезда №491 "Казань — Адлер" с грузовым автомобилем.Для ликвидации последствий аварии сформирован оперативный штаб. На месте происшествия работают все экстренные службы. Движение поездов на этом участке приостановлено.Грузовик выехал на "красный"Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, сообщили в пресс-службе РЖД.По факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)."В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего", - проинформировали в СК.Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.Что происходит на месте аварии с поездомНа месте ЧП сейчас работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам оказывают всю необходимую помощь. Помогают пострадавшим пассажирам и работники поездной бригады. Как сообщили в пресс-службе РЖД, локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия.Ликвидацией последствий аварии занимаются сотрудники МЧС России.Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков также выехал на место ЧС. Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомКрушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД

https://crimea.ria.ru/20240729/dva-vertoleta-mchs-gotovy-k-vyletu-na-mesto-avarii-s-poezdom-kazan-adler-1139199176.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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