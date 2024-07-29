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15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом
15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом - РИА Новости Крым, 29.07.2024
15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом
Пятнадцать человек госпитализированы после аварии пассажирского поезда под Волгоградом, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T14:41
2024-07-29T15:02
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новости
новости
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
волгоградская область
российские железные дороги (ржд)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Пятнадцать человек госпитализированы после аварии пассажирского поезда под Волгоградом, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Об этом сообщили в РЖД.ЧП на перегоне Гремячая-КотельниковоАвария произошла в понедельник около полудня на неохраняемом переезде в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о столкновении поезда №491 "Казань — Адлер" с грузовым автомобилем.Для ликвидации последствий аварии сформирован оперативный штаб. На месте происшествия работают все экстренные службы. Движение поездов на этом участке приостановлено.Грузовик выехал на "красный"Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, сообщили в пресс-службе РЖД.По факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)."В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего", - проинформировали в СК.Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.Что происходит на месте аварии с поездомНа месте ЧП сейчас работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам оказывают всю необходимую помощь. Помогают пострадавшим пассажирам и работники поездной бригады. Как сообщили в пресс-службе РЖД, локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия.Ликвидацией последствий аварии занимаются сотрудники МЧС России.Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков также выехал на место ЧС. Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомКрушение поезда под Волгоградом: с рельсов сошли 9 вагонов и электровоз Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД
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россия, новости, новости, крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоградская область, российские железные дороги (ржд), происшествия
15 в больнице и 140 с ушибами: все об аварии с поездом под Волгоградом

После крушения поезда Казань-Адлер под Волгоградом госпитализированы 15 человек

14:41 29.07.2024 (обновлено: 15:02 29.07.2024)
 
© РИА НовостиКрушение поезда "Адлер-Казань"
Крушение поезда Адлер-Казань - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Пятнадцать человек госпитализированы после аварии пассажирского поезда под Волгоградом, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Об этом сообщили в РЖД.

"По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда №481 Казань — Адлер госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребенка. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы", - говорится в сообщении компании.

ЧП на перегоне Гремячая-Котельниково

Авария произошла в понедельник около полудня на неохраняемом переезде в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о столкновении поезда №491 "Казань — Адлер" с грузовым автомобилем.
"По предварительным данным, из 20 вагонов сошли с рельсов 9 вагонов и электровоз. В поезде следовало более 800 человек. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб", - проинформировал он.
Для ликвидации последствий аварии сформирован оперативный штаб. На месте происшествия работают все экстренные службы. Движение поездов на этом участке приостановлено.

Грузовик выехал на "красный"

Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с поездом под Волгоградом, грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, сообщили в пресс-службе РЖД.

"По уточненной информации, водитель авто грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом, - сообщается в ТГ-канале РЖД.- Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч. Отметим, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается, и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра".

По факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
"В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего", - проинформировали в СК.
Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.
© РИА НовостиКрушение поезда "Адлер-Казань"
Крушение поезда Адлер-Казань
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Крушение поезда "Адлер-Казань"
© РИА Новости
© РИА НовостиКрушение поезда "Адлер-Казань"
Крушение поезда Адлер-Казань
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Крушение поезда "Адлер-Казань"
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© РИА НовостиКрушение поезда "Адлер-Казань"
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© РИА Новости
© РИА НовостиКрушение поезда "Адлер-Казань"
Крушение поезда Адлер-Казань
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Крушение поезда "Адлер-Казань"
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© ТГ-канал Андрея Бочарова

Крушение поезда "Адлер-Казань"

Крушение пассажирского поезда в Волгоградской области
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Крушение поезда "Адлер-Казань"

© ТГ-канал Андрея Бочарова
© ТГ-канал Андрея Бочарова

Крушение поезда "Адлер-Казань"

Крушение пассажирского поезда в Волгоградской области
6 из 8

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© ТГ-канал Андрея Бочарова
© ТГ-канал Андрея Бочарова

Крушение поезда "Адлер-Казань"

Крушение пассажирского поезда в Волгоградской области
7 из 8

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© ТГ-канал Андрея Бочарова
© Скриншот с видео очевидца

Крушение поезда "Адлер-Казань"

Восемь вагонов поезда №491 Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области
8 из 8

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Скриншот с видео очевидца
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Крушение поезда "Адлер-Казань"
© РИА Новости
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Крушение поезда "Адлер-Казань"
© РИА Новости
3 из 8
Крушение поезда "Адлер-Казань"
© РИА Новости
4 из 8
Крушение поезда "Адлер-Казань"
© РИА Новости
5 из 8

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© ТГ-канал Андрея Бочарова
6 из 8

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© ТГ-канал Андрея Бочарова
7 из 8

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© ТГ-канал Андрея Бочарова
8 из 8

Крушение поезда "Адлер-Казань"

© Скриншот с видео очевидца

Что происходит на месте аварии с поездом

На месте ЧП сейчас работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам оказывают всю необходимую помощь.
Помогают пострадавшим пассажирам и работники поездной бригады. Как сообщили в пресс-службе РЖД, локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия.
Ликвидацией последствий аварии занимаются сотрудники МЧС России.
"На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники. К вылету готовы два вертолета Ми-8 МЧС России", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков также выехал на место ЧС.
Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>
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Вертолет МЧС
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Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
 
РоссияНовостиНовостиКрушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиВолгоградская областьРоссийские железные дороги (РЖД)Происшествия
 
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