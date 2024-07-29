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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T00:28
2024-07-29T00:28
2024-07-29T00:30
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничение вводилось в понедельник ночью в 00:19. Запрет действовал в течение 9 минут. В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, новости крыма, срочные новости крыма
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост открыли для проезда машин
00:28 29.07.2024 (обновлено: 00:30 29.07.2024)