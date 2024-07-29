https://crimea.ria.ru/20240729/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole--zhiteley-prosyat-proyti-v-ubezhischa-1139156891.html

Воздушная тревога в Севастополе – жителей просят пройти в убежища

Воздушная тревога в Севастополе – жителей просят пройти в убежища - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Воздушная тревога в Севастополе – жителей просят пройти в убежища

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей города проследовать в укрытия. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T00:20

2024-07-29T00:20

2024-07-29T00:20

севастополь

воздушная тревога в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

общество

происшествия

михаил развожаев

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138886130_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_1a30f4525eb3d2a5568e9288a5f703fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей города проследовать в укрытия.На время тревоги севастопольцев просят пройти в убежища или занять безопасное положение дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение до тех пор, пока не будет объявлен отбой.Согласно новым правилам, принятым в Севастополе после ударов ракетами ATACMS по пляжам 23 июня, автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана. Пассажиры должны выйти и отправиться в ближайшее убежище. В случае, если объявлена угроза баллистики, водитель должен остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам следует занять места в проходе, подальше от окон.Информация об опасности в случае угрозы проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, общество, происшествия, михаил развожаев, новости крыма, крым