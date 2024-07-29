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Воздушная тревога в Севастополе – жителей просят пройти в убежища
Воздушная тревога в Севастополе – жителей просят пройти в убежища - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Воздушная тревога в Севастополе – жителей просят пройти в убежища
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей города проследовать в укрытия. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T00:20
2024-07-29T00:20
2024-07-29T00:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей города проследовать в укрытия.На время тревоги севастопольцев просят пройти в убежища или занять безопасное положение дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение до тех пор, пока не будет объявлен отбой.Согласно новым правилам, принятым в Севастополе после ударов ракетами ATACMS по пляжам 23 июня, автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана. Пассажиры должны выйти и отправиться в ближайшее убежище. В случае, если объявлена угроза баллистики, водитель должен остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам следует занять места в проходе, подальше от окон.Информация об опасности в случае угрозы проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
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РИА Новости Крым
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, общество, происшествия, михаил развожаев, новости крыма, крым
Воздушная тревога в Севастополе – жителей просят пройти в убежища
В Севастополе объявили воздушную тревогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей города проследовать в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он.
На время тревоги севастопольцев просят пройти в убежища или занять безопасное положение дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение до тех пор, пока не будет объявлен отбой.
Согласно новым правилам, принятым в Севастополе после ударов ракетами ATACMS по пляжам 23 июня, автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки
или кармана. Пассажиры должны выйти и отправиться в ближайшее убежище. В случае, если объявлена угроза баллистики, водитель должен остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам следует занять места в проходе, подальше от окон.
Информация об опасности в случае угрозы проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;
- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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