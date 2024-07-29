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На Крымском мосту закрыто движение транспорта - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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На Крымском мосту закрыто движение транспорта
На Крымском мосту закрыто движение транспорта - РИА Новости Крым, 29.07.2024
На Крымском мосту закрыто движение транспорта
Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T00:20
2024-07-29T00:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
новости крыма
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Люди, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда ради безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.На территории полуострова действует бессрочно желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
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крымский мост, крым, керчь, керченский пролив, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, логистика, тамань
На Крымском мосту закрыто движение транспорта

Крымский мост закрыт для движения

00:20 29.07.2024 (обновлено: 00:22 29.07.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Люди, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда ради безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
На территории полуострова действует бессрочно желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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