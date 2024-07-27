https://crimea.ria.ru/20240727/v-sevastopole-plyazh-omega-otryli-dlya-kupaniya-1139171609.html

В Севастополе пляж "Омега" отрыли для купания

В Севастополе пляж "Омега" отрыли для купания - РИА Новости Крым, 27.07.2024

В Севастополе пляж "Омега" отрыли для купания

На севастопольском пляже "Омега" после лабораторных исследований воды сняли ограничения для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T22:30

2024-07-27T22:30

2024-07-27T22:30

бухта омега

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На севастопольском пляже "Омега" после лабораторных исследований воды сняли ограничения для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, с 22 июля 2024 года по 26 июля 2024 года было рекомендовано приостановить купание на пляже из-за нестандартных проб морской воды, отбирающейся в рамках эпидемиологического мониторинга.Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за состоянием воды на пляже рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга.Ранее сообщалось, что 4 июля на канализационном коллекторе в Феодосии произошла авария, в связи с чем, на пляжах города вводили запрет на купание и занятия водными видами спорта. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 15 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по пляжам в Феодосии.Также из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Но после проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.Читайте также на РИА Новости Крым:Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрииПляжи Ялты закрыты из-за штормаКак уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врачаЕсли хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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