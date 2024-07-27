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В Севастополе пляж "Омега" отрыли для купания - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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В Севастополе пляж "Омега" отрыли для купания
В Севастополе пляж "Омега" отрыли для купания - РИА Новости Крым, 27.07.2024
В Севастополе пляж "Омега" отрыли для купания
На севастопольском пляже "Омега" после лабораторных исследований воды сняли ограничения для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T22:30
2024-07-27T22:30
бухта омега
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На севастопольском пляже "Омега" после лабораторных исследований воды сняли ограничения для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, с 22 июля 2024 года по 26 июля 2024 года было рекомендовано приостановить купание на пляже из-за нестандартных проб морской воды, отбирающейся в рамках эпидемиологического мониторинга.Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за состоянием воды на пляже рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга.Ранее сообщалось, что 4 июля на канализационном коллекторе в Феодосии произошла авария, в связи с чем, на пляжах города вводили запрет на купание и занятия водными видами спорта. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 15 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по пляжам в Феодосии.Также из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Но после проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.Читайте также на РИА Новости Крым:Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрииПляжи Ялты закрыты из-за штормаКак уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врачаЕсли хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
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РИА Новости Крым
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бухта омега, пляжи, пляжи крыма, севастополь, роспотребнадзор, крым, новости крыма
В Севастополе пляж "Омега" отрыли для купания

В Севастополе после лабораторных исследований воды сняты ограничения с пляжа "Омега"

22:30 27.07.2024
 
© РИА Новости КрымПляж "Учкуевка" в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На севастопольском пляже "Омега" после лабораторных исследований воды сняли ограничения для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Как уточнили в ведомстве, с 22 июля 2024 года по 26 июля 2024 года было рекомендовано приостановить купание на пляже из-за нестандартных проб морской воды, отбирающейся в рамках эпидемиологического мониторинга.
"По состоянию на 26 июля 2024 года в связи с получением результатов лабораторных исследований морской воды в точке пробоотбора "пляж Омега", соответствующих санитарным нормам, ограничения были сняты", - говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за состоянием воды на пляже рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга.
Ранее сообщалось, что 4 июля на канализационном коллекторе в Феодосии произошла авария, в связи с чем, на пляжах города вводили запрет на купание и занятия водными видами спорта. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 15 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по пляжам в Феодосии.
Также из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Но после проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.
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