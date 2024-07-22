https://crimea.ria.ru/20240722/glavnoe-za-den-22-iyulya-1139060645.html

Главное за день: 22 июля

Главное за день: 22 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Главное за день: 22 июля

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля над гособоронзаказом. "Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T23:21

2024-07-22T23:21

2024-07-22T23:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля над гособоронзаказом. "Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области. Камала Харрис заявила об участии в президентской гонке в США. В Махачкале две девушки сгорели в комнате квестов. ВСУ атаковали Туапсе и Астраханскую область при помощи беспилотников. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гособоронзаказ под контролемПолномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части требования о прекращении действий по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа станут шире. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о совершенствовании контроля в части гособоронзаказа.Также предлагается разрешить главным исполнителям и военным представительствам гособоронзаказа подавать в ФАС данные о повышении цен на сырье, материалы и комплектующие только в случаях, которые будут определены кабмином. Тогда как сейчас исполнители должны предоставлять такую информацию во всех случаях.Армия России громит западную технику врагаАнгар с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS уничтожен ударом российского расчета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Он был обнаружен разведкой в населенном пункте Новопетровка Николаевской области Украины.Также в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 1970 боевиков, вражескую технику и вооружение, в том числе очередной танк Leopard, а также склады с боеприпасами.В США новый кандидат в президентыДействующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, после того как глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру."Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. У нас есть 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – приводит слова Харрис газета The New York Times.Трагедия в квест-комнате МахачкалыДве девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале. Трагедия произошла в ночь на понедельник, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в СК России по Дагестану. Позже был задержан 18-летний аниматор развлекательного заведения, где произошла трагедия.Атака дронов ВСУ по регионам РоссииУтром 22 июля украинские боевики предприняли очередную попытку атаковать Россию при помощи беспилотников. В результате падения обломков беспилотника в Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод и была повреждена инфраструктура. По предварительной информации, пострадавших нет.Над Астраханской область силы ПВО уничтожили пять дронов. По информации губернатора региона Игоря Бабушкина, атака отражена над северной частью области. Средства РЭБ и ПВО сработали штатно.

https://crimea.ria.ru/20240722/za-matkapital-mozhno-postroit-dom--putin-podpisal-zakon-1139060343.html

https://crimea.ria.ru/20240722/shansy-na-prezidentstvo-kuda-kharris-mozhet-zavesti-ssha-1139048674.html

https://crimea.ria.ru/20240722/chto-budet-s-arktikoy--pentagon-ozvuchil-obnovlennuyu-strategiyu-ssha-1139061027.html

махачкала

туапсе

астраханская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, махачкала, пожар, туапсе, астраханская область, гособоронзаказ