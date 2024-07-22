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Пять украинских беспилотников пытались атаковать Астраханскую область
Пять украинских беспилотников пытались атаковать Астраханскую область - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Пять украинских беспилотников пытались атаковать Астраханскую область
Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов над Астраханской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T09:00
2024-07-22T09:00
2024-07-22T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов над Астраханской областью, сообщает Минобороны РФ.По информации губернатора региона Игоря Бабушкина, атака отражена над северной частью области. Средства РЭБ и ПВО сработали штатно.По данным Минобороны, в ночь на понедельник ВСУ попытались атаковать другие регионы России при помощи беспилотников. 17 дронов сбиты над Черным и Азовским морями. Кроме того, 47 беспилотников перехвачены иди уничтожены над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию УкраиныПять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моряПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
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россия, новости, новости сво, пво, обстрелы всу
Пять украинских беспилотников пытались атаковать Астраханскую область
Над Астраханской областью сбиты пять украинских беспилотников – Минобороны
09:00 22.07.2024 (обновлено: 09:01 22.07.2024)