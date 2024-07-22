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Пять украинских беспилотников пытались атаковать Астраханскую область

Пять украинских беспилотников пытались атаковать Астраханскую область - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Пять украинских беспилотников пытались атаковать Астраханскую область

Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов над Астраханской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T09:00

2024-07-22T09:00

2024-07-22T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов над Астраханской областью, сообщает Минобороны РФ.По информации губернатора региона Игоря Бабушкина, атака отражена над северной частью области. Средства РЭБ и ПВО сработали штатно.По данным Минобороны, в ночь на понедельник ВСУ попытались атаковать другие регионы России при помощи беспилотников. 17 дронов сбиты над Черным и Азовским морями. Кроме того, 47 беспилотников перехвачены иди уничтожены над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию УкраиныПять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моряПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новости сво, пво, обстрелы всу