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Главное за день: 20 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Главное за день: 20 июля
Главное за день: 20 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Главное за день: 20 июля
Президент РФ Владимир Путин поздравил с тридцатилетием пребывания на посту президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Шебекино Белгородской области во время... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T21:55
2024-07-20T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил с тридцатилетием пребывания на посту президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Шебекино Белгородской области во время обстрела получили ранения семеро жителей. Украина за сутки потеряла почти две тысячи боевиков и американскую установку Patriot. В городах Крыма из-за аварий на водоводах перебои с водоснабжением. Во Львове расследуют убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Следком РФ проверит высказывания брата Анастасии Приходько, который призвал убивать известных в России людей. В ФСБ рассекретили данные о покушении на Гитлера.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поздравил Лукашенко с 30-летием на постуПрезидент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля."С вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах. Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников", - говорится в поздравлении.В Шебекино ранены семь человекУкраинские боевики обстреляли жилой район города Шебекино в Белгородской области, в результате семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести. О последствиях удара ВСУ рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, снаряды попали в жилые дома и на территорию промышленного предприятия."Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Еще двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор в Telegram.Украина потеряла почти две тысячи боевиков за суткиЗа прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации армия России вывела из строя 1895 солдат ВСУ, уничтожила несколько десятков единиц техники врага и четыре полевых склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot.В городах Крыма масштабные аварии на водоводахЧасть абонентов в Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей водоснабжения остались без воды. Аварии на водоводах произошли также в Черноморском, Первомайском и Сакском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр ЖКХ Крыма Максим Новик."Сегодня работаем в городах Керчь, Феодосия, Саки. Есть повреждения на магистральных сетях, часть абонентов без воды. Бригады к выполнению работ уже приступили. Ограничения будут сняты с 15:00 до 17:00 сегодняшнего дня", - сказал он.Что известно об убийстве ФарионНа месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион во Львове не работала часть камер, заявил в ходе брифинга журналистам глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, это связано с плановым отключением электричества по всей стране."Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район", — заявил он.Основные версии убийства, которые рассматривают украинские правоохранители, – убийство на фоне личной неприязни или в связи с политической деятельностью.Брат Анастасии Приходько призвал убивать граждан РФСледственный комитет РФ проведет проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает Telegram-канал СК РФ.В своем Telegram-канале Приходько призвал в ответ на убийство украинской националистки, экс-депутата Верховной Рады, известной своей радикальной русофобской позицией, Ирины Фарион убивать "знаковых людей" для России."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка опубликованным высказываниям", - говорится в сообщении Следкома РФ.ФСБ рассекретила данные о покушении на ГитлераОпубликованные архивные материалы рассказывают об обстоятельствах самого громкого покушения на Адольфа Гитлера, которое было предпринято 20 июля 1944 года. Об этом сообщает РИА Новости.Покушение стало результатом антигитлеровского заговора "Операция "Валькирия", который спланировали высокопоставленные офицеры вермахта за его вмешательства в дела военных. Оно состоялось 20 июля 1944 года в ставке "Вольфсшанце" ("Волчье логово") в районе Растенбурга (Восточная Пруссия). В результате произведенного взрыва вождь фашистской Германии получил ранение."Покушение стало возможным вследствие того, что Гитлером было запрещено наблюдать за офицерами действующей армии и производить обыск их вещей. После этого случая последовал приказ всех офицеров, посещающих ставку, обыскивать и отбирать у них личное оружие, а также производить обыск их личных вещей", - сказано в рассекреченных показаниях группенфюрера СС Раттенхубера, которые он дал органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны.
https://crimea.ria.ru/20240720/armiya-izrailya-nanesla-udary-po-obektam-khusitov-v-khodeyde-1139014516.html
https://crimea.ria.ru/20240720/u-rossii-i-belorussii-budet-obschiy-energorynok-1139014823.html
https://crimea.ria.ru/20240720/v-demokraticheskoy-partii-ssha-usililas-podderzhka-kharris-na-zamenu-baydenu-1139014229.html
https://crimea.ria.ru/20240720/pozhary-v-krymu-i-sboy-v-energetike-top-novostey-nedeli-1138997014.html
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https://crimea.ria.ru/20240720/on-srazhalsya-s-fashizmom-dvazhdy-veteranu-iz-sevastopolya-99-let-1139007898.html
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Главное за день: 20 июля

Главные события и заявления четверга, 20 июля

21:55 20.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил с тридцатилетием пребывания на посту президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Шебекино Белгородской области во время обстрела получили ранения семеро жителей. Украина за сутки потеряла почти две тысячи боевиков и американскую установку Patriot. В городах Крыма из-за аварий на водоводах перебои с водоснабжением. Во Львове расследуют убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Следком РФ проверит высказывания брата Анастасии Приходько, который призвал убивать известных в России людей. В ФСБ рассекретили данные о покушении на Гитлера.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием на посту

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"С вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах. Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников", - говорится в поздравлении.
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В Шебекино ранены семь человек

Украинские боевики обстреляли жилой район города Шебекино в Белгородской области, в результате семь мирных жителей получили осколочные ранения разной степени тяжести. О последствиях удара ВСУ рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, снаряды попали в жилые дома и на территорию промышленного предприятия.
"Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Еще двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор в Telegram.
Праздничная подсветка на Доме правительства РФ ко Дню России - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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У России и Белоруссии будет общий энергорынок

Украина потеряла почти две тысячи боевиков за сутки

За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации армия России вывела из строя 1895 солдат ВСУ, уничтожила несколько десятков единиц техники врага и четыре полевых склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot.
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В городах Крыма масштабные аварии на водоводах

Часть абонентов в Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей водоснабжения остались без воды. Аварии на водоводах произошли также в Черноморском, Первомайском и Сакском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр ЖКХ Крыма Максим Новик.
"Сегодня работаем в городах Керчь, Феодосия, Саки. Есть повреждения на магистральных сетях, часть абонентов без воды. Бригады к выполнению работ уже приступили. Ограничения будут сняты с 15:00 до 17:00 сегодняшнего дня", - сказал он.
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Что известно об убийстве Фарион

На месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион во Львове не работала часть камер, заявил в ходе брифинга журналистам глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, это связано с плановым отключением электричества по всей стране.
"Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район", — заявил он.
Основные версии убийства, которые рассматривают украинские правоохранители, – убийство на фоне личной неприязни или в связи с политической деятельностью.
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Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины

Брат Анастасии Приходько призвал убивать граждан РФ

Следственный комитет РФ проведет проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает Telegram-канал СК РФ.
В своем Telegram-канале Приходько призвал в ответ на убийство украинской националистки, экс-депутата Верховной Рады, известной своей радикальной русофобской позицией, Ирины Фарион убивать "знаковых людей" для России.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка опубликованным высказываниям", - говорится в сообщении Следкома РФ.
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ФСБ рассекретила данные о покушении на Гитлера

Опубликованные архивные материалы рассказывают об обстоятельствах самого громкого покушения на Адольфа Гитлера, которое было предпринято 20 июля 1944 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Покушение стало результатом антигитлеровского заговора "Операция "Валькирия", который спланировали высокопоставленные офицеры вермахта за его вмешательства в дела военных. Оно состоялось 20 июля 1944 года в ставке "Вольфсшанце" ("Волчье логово") в районе Растенбурга (Восточная Пруссия). В результате произведенного взрыва вождь фашистской Германии получил ранение.
"Покушение стало возможным вследствие того, что Гитлером было запрещено наблюдать за офицерами действующей армии и производить обыск их вещей. После этого случая последовал приказ всех офицеров, посещающих ставку, обыскивать и отбирать у них личное оружие, а также производить обыск их личных вещей", - сказано в рассекреченных показаниях группенфюрера СС Раттенхубера, которые он дал органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны.
 
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21:55Главное за день: 20 июля
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