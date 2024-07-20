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В городах Крыма масштабные аварии на водоводах – когда дадут воду
В городах Крыма масштабные аварии на водоводах – когда дадут воду - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В городах Крыма масштабные аварии на водоводах – когда дадут воду
из-за повреждения магистральных сетей водоснабжения часть абонентов остались без воды. Аварии на водоводах произошли также в Черноморском, Первомайском и... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T11:15
2024-07-20T11:15
2024-07-20T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей водоснабжения часть абонентов остались без воды. Аварии на водоводах произошли также в Черноморском, Первомайском и Сакском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр ЖКХ Крыма Максим Новик.В Первомайском, Черноморском, Сакском районах небольшие повреждения также устраняют аварийные бригады. В течение дня все заявки будут выполнены, заверил министр.В Феодосии в микрорайоне Челноково продолжается устранение повреждений магистрального водовода, который находится в аварийном состоянии. Там необходимо заменить 800 метров водовода, сказал Максим Новик.В поселке Новый Свет наблюдается большой разбор воды, в связи с чем существующая сеть не справляется с ее подачей."В принципе, Новый Свет всегда был на графике водоснабжения. Сегодня мы немножко там попытаемся перерегулировать систему, перенастроим ее, надеемся, что в ближайшее время улучшим водоснабжение посёлка", - говорится в сообщении министра.Ранее сообщалось, что в Феодосии в микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией введены графики подачи воды. Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа, в связи с чем принято решение по его замене.В четверг, 18 июля, сообщалось о масштабных авариях на сетях водоснабжения в Алуште, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске, Ленинском и Красногвардейском районахЧитайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жарыПод Алуштой построят Солнечногорское водохранилище - мэрПочему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя
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В городах Крыма масштабные аварии на водоводах – когда дадут воду
В курортных городах Крыма устраняют масштабные аварии на водоводах
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей водоснабжения часть абонентов остались без воды. Аварии на водоводах произошли также в Черноморском, Первомайском и Сакском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр ЖКХ Крыма Максим Новик.
"Сегодня работаем в городах Керчь, Феодосия, Саки. Есть повреждения на магистральных сетях, часть абонентов без воды. Бригады к выполнению работ уже приступили. Ограничения будут сняты с 15:00 до 17:00 сегодняшнего дня", - сказал он.
В Первомайском, Черноморском, Сакском районах небольшие повреждения также устраняют аварийные бригады. В течение дня все заявки будут выполнены, заверил министр.
"Город Евпатория - сегодня работаем по установке насосного оборудования на улице Казаса, улице Фрунзе. Установим два подкачивающих насоса, повысим давление в многоквартирных домах", - отметил Новик.
В Феодосии в микрорайоне Челноково продолжается устранение повреждений магистрального водовода, который находится в аварийном состоянии. Там необходимо заменить 800 метров водовода, сказал Максим Новик.
"С понедельника начинаем подготовительные работы и силами предприятия "Вода Крыма" будет заменен наиболее аварийный участок - это 800 метров диаметром 800 миллиметров. Это нам значительно улучшит ситуацию по водообеспечению микрорайона Челноково". - заверил глава МинЖКХ.
В поселке Новый Свет наблюдается большой разбор воды, в связи с чем существующая сеть не справляется с ее подачей.
"В принципе, Новый Свет всегда был на графике водоснабжения. Сегодня мы немножко там попытаемся перерегулировать систему, перенастроим ее, надеемся, что в ближайшее время улучшим водоснабжение посёлка", - говорится в сообщении министра.
Ранее сообщалось, что в Феодосии в микрорайоне Челноково
в связи с аварийной ситуацией введены графики подачи воды. Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа
, в связи с чем принято решение по его замене.
В четверг, 18 июля, сообщалось о масштабных авариях
на сетях водоснабжения в Алуште, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске, Ленинском и Красногвардейском районах
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