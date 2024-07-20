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Брат Анастасии Приходько призвал убивать "знаковых для России людей" - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Брат Анастасии Приходько призвал убивать "знаковых для России людей"
Брат Анастасии Приходько призвал убивать "знаковых для России людей" - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Брат Анастасии Приходько призвал убивать "знаковых для России людей"
Следком проведет проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ. РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T17:56
2024-07-20T18:32
ирина фарион
владимир соловьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Следком проведет проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.В своем Telegram-канале Приходько призвал в ответ на убийство украинской националистки, экс-депутата Верховной Рады, известной своей радикальной русофобской позицией, Ирины Фарион убивать "знаковых людей" для России."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка опубликованным высказываниям", - говорится в сообщении Следкома РФ.Назар Приходько – член запрещенной в России организации УНА-УНСО*, родной брат певицы Анастасии Приходько, которая в 2009 году представляла на Евровидении Россию.Члены нацистских организаций Украины уже предпринимали попытку покушения на жизнь российского журналиста Владимира Соловьева. Так, в ноябре прошлого года 43-летний житель Москвы предстал перед судом по обвинению в причастности к неонацистской организации, пытавшейся осуществить покушение на ведущего. Преступление пресекли сотрудники ФСБ в апреле прошлого года.19 июля во Львове было совершено покушение Ирину Фарион. Убийца произвел выстрел ей в голову, после чего Фарион скончалась в больнице, не приходя в сознание.*Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна""Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион"Упаковали манатки": Фарион требует выезда русскоязычных с Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ирина фарион, владимир соловьев, покушение, новости, политика, общество, украина
Брат Анастасии Приходько призвал убивать "знаковых для России людей"

Следком проверит призывы брата Анастасии Приходько к убийству "знаковых для России людей"

17:56 20.07.2024 (обновлено: 18:32 20.07.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Следком проведет проверку в связи с высказываниями украинского националиста Назара Приходько. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.
В своем Telegram-канале Приходько призвал в ответ на убийство украинской националистки, экс-депутата Верховной Рады, известной своей радикальной русофобской позицией, Ирины Фарион убивать "знаковых людей" для России.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка опубликованным высказываниям", - говорится в сообщении Следкома РФ.
Назар Приходько – член запрещенной в России организации УНА-УНСО*, родной брат певицы Анастасии Приходько, которая в 2009 году представляла на Евровидении Россию.
Члены нацистских организаций Украины уже предпринимали попытку покушения на жизнь российского журналиста Владимира Соловьева. Так, в ноябре прошлого года 43-летний житель Москвы предстал перед судом по обвинению в причастности к неонацистской организации, пытавшейся осуществить покушение на ведущего. Преступление пресекли сотрудники ФСБ в апреле прошлого года.
19 июля во Львове было совершено покушение Ирину Фарион. Убийца произвел выстрел ей в голову, после чего Фарион скончалась в больнице, не приходя в сознание.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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Ирина ФарионВладимир СоловьевПокушениеНовостиПолитикаОбществоУкраина
 
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