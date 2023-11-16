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Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили в психбольницу
Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили в психбольницу - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили в психбольницу
Второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T17:52
2023-11-16T17:52
2023-11-16T17:52
владимир соловьев
покушение на владимира соловьева
приговор
новости
россия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости43-летний житель Москвы Василий Стрижаков предстал перед судом по обвинению в причастности к неонацистской организации, пытавшейся осуществить покушение на Владимира Соловьева. Преступление пресекли сотрудники ФСБ в апреле прошлого года. Всего по делу проходят семь человек.По версии следствия, Стрижаков совершал преступление в состоянии невменяемости. Сам подсудимый свою вину отрицает.В этой связи обвинение ходатайствовало перед судом о направлении обвиняемого на принудительное лечение.По итогам рассмотрения дела суд постановил направить обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением.Интенсивное наблюдение в психиатрическом стационаре специализированного типа предполагает строгий контроль за действиями больных. Условия в такой лечебнице мало чем отличаются от тюремных, отметили в агентстве со ссылкой на специалистов.27 октября в Ялте совершено покушение на общественного деятеля, экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Инцидент произошел около полуночи на территории санатория, где проживает политик. В него дважды стреляли. 31 октября ФСБ сообщила о задержании координатора покушения – 46-летнего жителя Ялты. По данным ведомства, он действовал по заданию Службы безопасности Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.По решению суда он находится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство ФилипоненкоЗапад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма – Следком
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РИА Новости Крым
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владимир соловьев, покушение на владимира соловьева, приговор, новости, россия, закон и право
Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили в психбольницу
Суд отправил в психбольницу фигуранта дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости
43-летний житель Москвы Василий Стрижаков предстал перед судом по обвинению в причастности к неонацистской организации, пытавшейся осуществить покушение на Владимира Соловьева. Преступление пресекли сотрудники ФСБ в апреле прошлого года. Всего по делу проходят семь человек.
По версии следствия, Стрижаков совершал преступление в состоянии невменяемости. Сам подсудимый свою вину отрицает.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, Стрижаков страдает "органическим бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов".
В этой связи обвинение ходатайствовало перед судом о направлении обвиняемого на принудительное лечение.
По итогам рассмотрения дела суд постановил направить обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением.
Интенсивное наблюдение в психиатрическом стационаре специализированного типа предполагает строгий контроль за действиями больных. Условия в такой лечебнице мало чем отличаются от тюремных, отметили в агентстве со ссылкой на специалистов.
27 октября в Ялте совершено покушение на общественного деятеля, экс-депутата Верховной рады Олега Царева.
Инцидент произошел около полуночи на территории санатория, где проживает политик. В него дважды стреляли. 31 октября ФСБ сообщила о задержании координатора покушения – 46-летнего жителя Ялты. По данным ведомства, он действовал по заданию Службы безопасности Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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