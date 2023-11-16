https://crimea.ria.ru/20231116/figuranta-dela-o-pokushenii-na-soloveva-otpravili-v-psikhbolnitsu-1132836003.html

Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили в психбольницу

Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили в психбольницу - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили в психбольницу

Второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T17:52

2023-11-16T17:52

2023-11-16T17:52

владимир соловьев

покушение на владимира соловьева

приговор

новости

россия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Василию Стрижакову, обвиняемому в подготовке покушения на журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости43-летний житель Москвы Василий Стрижаков предстал перед судом по обвинению в причастности к неонацистской организации, пытавшейся осуществить покушение на Владимира Соловьева. Преступление пресекли сотрудники ФСБ в апреле прошлого года. Всего по делу проходят семь человек.По версии следствия, Стрижаков совершал преступление в состоянии невменяемости. Сам подсудимый свою вину отрицает.В этой связи обвинение ходатайствовало перед судом о направлении обвиняемого на принудительное лечение.По итогам рассмотрения дела суд постановил направить обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением.Интенсивное наблюдение в психиатрическом стационаре специализированного типа предполагает строгий контроль за действиями больных. Условия в такой лечебнице мало чем отличаются от тюремных, отметили в агентстве со ссылкой на специалистов.27 октября в Ялте совершено покушение на общественного деятеля, экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Инцидент произошел около полуночи на территории санатория, где проживает политик. В него дважды стреляли. 31 октября ФСБ сообщила о задержании координатора покушения – 46-летнего жителя Ялты. По данным ведомства, он действовал по заданию Службы безопасности Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.По решению суда он находится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство ФилипоненкоЗапад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма – Следком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев, покушение на владимира соловьева, приговор, новости, россия, закон и право