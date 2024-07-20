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Не работали камеры наблюдения: что известно об убийстве Фарион
Не работали камеры наблюдения: что известно об убийстве Фарион - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Не работали камеры наблюдения: что известно об убийстве Фарион
На месте убийства экс-депутата верховной рады Ирины Фарион во Львове не работала часть камер, заявил в ходе брифинга журналистам глава МВД Украины Игорь... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T09:38
2024-07-20T09:38
2024-07-20T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. На месте убийства экс-депутата верховной рады Ирины Фарион во Львове не работала часть камер, заявил в ходе брифинга журналистам глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, это связано с плановым отключением электричества по всей стране.Основные версии убийства, которые рассматривают украинские правоохранители, – убийство на фоне личной неприязни или в связи с политической деятельностью.На месте преступления была найдена гильза от оружия, из которого стреляли в экс-депутата. По делу назначено несколько экспертиз, включая баллистическую.Следователи считают, что убийцей с наибольшей вероятностью мог быть мужчина в шляпе и в очках, который на протяжении нескольких дней следил за Фарион. Его фотографию публикуют местные СМИ.В генпрокуратуре Украины в связи со смертью Фарион переквалифицировали уголовное дело со статьи о покушении на убийство на статью за умышленное убийство. Санкция предполагает в качестве максимального наказания лишение свободы на 15 лет.Экс-депутат верховной рады Ирина Фарион, известная своими русофобскими высказываниями, скончалась 19 июля в больнице, после того, как на нее было совершено покушение. Неизвестный молодой человек выстрелил ей в висок у подъезда дома. После этого она была отправлена в больницу, в состоянии глубокой комы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион"Нужна смирительная рубашка": сенатор ответил Фарион на слова о русскоязычныхДремучий национализм: в Крыму ответили Фарион на слова о "рабах и оккупантах"
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украина, игорь клименко, в мире, происшествия, новости, львов, ирина фарион
Не работали камеры наблюдения: что известно об убийстве Фарион
В МВД Украины назвали основные версии покушения на Ирину Фарион
09:38 20.07.2024 (обновлено: 09:49 20.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. На месте убийства экс-депутата верховной рады Ирины Фарион во Львове не работала часть камер, заявил в ходе брифинга журналистам глава МВД Украины Игорь Клименко.
По его словам, это связано с плановым отключением электричества по всей стране.
"Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район", — заявил он.
Основные версии убийства, которые рассматривают украинские правоохранители, – убийство на фоне личной неприязни или в связи с политической деятельностью.
"Не исключаем, что убийство имеет заказной характер", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
На месте преступления была найдена гильза от оружия, из которого стреляли в экс-депутата. По делу назначено несколько экспертиз, включая баллистическую.
Следователи считают, что убийцей с наибольшей вероятностью мог быть мужчина в шляпе и в очках, который на протяжении нескольких дней следил за Фарион. Его фотографию публикуют местные СМИ.
В генпрокуратуре Украины в связи со смертью Фарион переквалифицировали уголовное дело со статьи о покушении на убийство на статью за умышленное убийство. Санкция предполагает в качестве максимального наказания лишение свободы на 15 лет.
Экс-депутат верховной рады Ирина Фарион, известная своими русофобскими высказываниями, скончалась 19 июля в больнице
, после того, как на нее было совершено покушение. Неизвестный молодой человек выстрелил ей в висок у подъезда дома. После этого она была отправлена в больницу, в состоянии глубокой комы.
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