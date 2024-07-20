https://crimea.ria.ru/20240720/ne-rabotali-kamery-nablyudeniya-chto-izvestno-ob-ubiystve-farion-1139005946.html

Не работали камеры наблюдения: что известно об убийстве Фарион

Не работали камеры наблюдения: что известно об убийстве Фарион - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Не работали камеры наблюдения: что известно об убийстве Фарион

На месте убийства экс-депутата верховной рады Ирины Фарион во Львове не работала часть камер, заявил в ходе брифинга журналистам глава МВД Украины Игорь... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T09:38

2024-07-20T09:38

2024-07-20T09:49

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игорь клименко

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ирина фарион

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. На месте убийства экс-депутата верховной рады Ирины Фарион во Львове не работала часть камер, заявил в ходе брифинга журналистам глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, это связано с плановым отключением электричества по всей стране.Основные версии убийства, которые рассматривают украинские правоохранители, – убийство на фоне личной неприязни или в связи с политической деятельностью.На месте преступления была найдена гильза от оружия, из которого стреляли в экс-депутата. По делу назначено несколько экспертиз, включая баллистическую.Следователи считают, что убийцей с наибольшей вероятностью мог быть мужчина в шляпе и в очках, который на протяжении нескольких дней следил за Фарион. Его фотографию публикуют местные СМИ.В генпрокуратуре Украины в связи со смертью Фарион переквалифицировали уголовное дело со статьи о покушении на убийство на статью за умышленное убийство. Санкция предполагает в качестве максимального наказания лишение свободы на 15 лет.Экс-депутат верховной рады Ирина Фарион, известная своими русофобскими высказываниями, скончалась 19 июля в больнице, после того, как на нее было совершено покушение. Неизвестный молодой человек выстрелил ей в висок у подъезда дома. После этого она была отправлена в больницу, в состоянии глубокой комы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион"Нужна смирительная рубашка": сенатор ответил Фарион на слова о русскоязычныхДремучий национализм: в Крыму ответили Фарион на слова о "рабах и оккупантах"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, игорь клименко, в мире, происшествия, новости, львов, ирина фарион