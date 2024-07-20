https://crimea.ria.ru/20240720/putin-pozdravil-lukashenko-s-30-letiem-prebyvaniya-vo-glave-belorussii-1139006952.html

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания во главе Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания во главе Белоруссии - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания во главе Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента. Текст... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T10:34

2024-07-20T10:34

2024-07-20T10:34

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.Глава РФ отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружбы и сотрудничества с Россией, в становлении и укреплении Союзного государства, в продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве."Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - добавил президент.Александр Лукашенко был избран президентом Республики Беларусь в 1994 году. На выборах в первом туре он набрал 44,82% и вышел во второй тур, в котором победил, набрав 80,1% голосов. Таким образом он стал первым и единственным президентом страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия стала членом ШОСВооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - ГенштабЛукашенко приостановил действие Договора об обычных вооружениях в Европе

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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, политика, новости