https://crimea.ria.ru/20240718/glavnoe-za-den-18-iyulya-1138980061.html

Главное за день: 18 июля

Главное за день: 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Главное за день: 18 июля

Российские военные за ночь отразили массированную атаку беспилотников с моря и воздуха. Урсула фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии. На юге... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T22:30

2024-07-18T22:30

2024-07-18T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за ночь отразили массированную атаку беспилотников с моря и воздуха. Урсула фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии. На юге России обновлен исторический максимум потребления электричества – такие показатели связаны с экстремально высокими температурами. Армия России продвигается вперед в зоне спецоперации – за сутки потери противника составили 1755 боевиков. В России удвоили выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для медработников в новых регионах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированная атака беспилотниковНочью ВСУ предприняли массированную атаку на Крым с моря и воздуха, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Утром в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал об уничтожении морских дронов.Урсула Фон дер Ляйен переизбранаДействующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на новый пятилетний срок, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в Страсбурге. Ее полномочия продлятся до 2029 года.Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат, 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть, минимум 361 голос из 720.Исторический максимум потребления электричестваНа этой неделе в южных регионах России дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества. Об этом сообщили в Telegram-канале системного оператора Единой энергетической системы России."Абсолютный исторический максимум потребления мощности в объединенной энергетической системе Юга зафиксирован за последние дни уже два раза. 16 июля, а затем 17 июля в 12:00 мск. Он составил 21 126 МВт, что на 176 МВт больше предыдущего исторического максимума потребления, достигнутого 13 января 2024 года", - сказано в сообщении.Кроме того, в четверг, 18 июля, в энергосистеме России установлен новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур.Уничтожены более 1700 боевиков ВСУВооруженные силы России нанесли значительный урон противнику на всех направлениях линии боевого соприкосновения. За сутки враг потерял 1755 боевиков, уничтожено 14 полевых складов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны по итогам боев за сутки.Силами авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожена инфраструктура военного аэродрома Украины. Кроме того, силы ПВО уничтожили в небе самолет украинских воздушных сил МиГ-29.Двойная компенсация земским докторамРазмер выплаты для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах страны увеличен в два раза. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт правительства.Для врачей размер выплаты в Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР составит 2 миллиона рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестер – до 1 миллиона рублей.Такие же компенсации получат медработники, которые приедут на работу в отдаленные от крупных городов регионы Дальнего Востока, Крайнего Севера и Арктической зоны.

https://crimea.ria.ru/20240718/unichtozhenie-bezekipazhnykh-katerov-v-chernom-more--video-ot-minoborony-1138977294.html

https://crimea.ria.ru/20240718/pokushenie-kievskikh-spetssluzhb-na-putina-planirovali-anglosaksy--zakharova-1138962888.html

https://crimea.ria.ru/20240718/groza-idet-na-front---v-rossii-razrabotali-novye-antidrony-1138952351.html

https://crimea.ria.ru/20240718/novyy-besshumnyy-agregat-v-pomosch-frontu-sozdal-inzhener-iz-kryma-1138956539.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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