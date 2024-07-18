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Урсула Фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Урсула Фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии
Урсула Фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Урсула Фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии
В четверг на новый пятилетний срок переизбрана действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, следует из итогов голосования депутатов нового созыва... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T15:30
2024-07-18T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В четверг на новый пятилетний срок переизбрана действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в Страсбурге. Ее полномочия продлятся до 2029 года, пишет РИА Новости.Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат, 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть, минимум 361 голос из 720.В своей предвыборной программе Фон дер Ляйен традиционно пугала так называемой "российской и китайской" угрозами. Она обещала превратить Европейский союз в союз оборонный, ввести должность еврокомиссара по обороне, укрепить оборонную промышленность, нарастить и контролировать расходы на оборону. Она также предложила усилить контроль на внешних границах ЕС, утроить численность пограничной и береговой службы ЕС Frontex, эффективно выдворять мигрантов. Глава Еврокомиссии также обещала продолжать военную и финансовую поддержку киевского режима, усиливать контроль за медиапространством в ЕС, вовлечь Евросоюз в "геостратегическое" соперничество с Китаем.
https://crimea.ria.ru/20240610/stali-izvestny-predvaritelnye-itogi-vyborov-v-evroparlament-1137982636.html
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новости, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европа, политика, в мире, европейский союз (ес)
Урсула Фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии

Урсулу Фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии

15:30 18.07.2024 (обновлено: 15:42 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В четверг на новый пятилетний срок переизбрана действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в Страсбурге. Ее полномочия продлятся до 2029 года, пишет РИА Новости.
Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат, 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть, минимум 361 голос из 720.
В своей предвыборной программе Фон дер Ляйен традиционно пугала так называемой "российской и китайской" угрозами. Она обещала превратить Европейский союз в союз оборонный, ввести должность еврокомиссара по обороне, укрепить оборонную промышленность, нарастить и контролировать расходы на оборону. Она также предложила усилить контроль на внешних границах ЕС, утроить численность пограничной и береговой службы ЕС Frontex, эффективно выдворять мигрантов. Глава Еврокомиссии также обещала продолжать военную и финансовую поддержку киевского режима, усиливать контроль за медиапространством в ЕС, вовлечь Евросоюз в "геостратегическое" соперничество с Китаем.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
10 июня, 06:41
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
 
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