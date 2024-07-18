https://crimea.ria.ru/20240718/ursula-fon-der-lyayen-pereizbrana-na-post-glavy-evrokomissii-1138962580.html

Урсула Фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии

Урсула Фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Урсула Фон дер Ляйен переизбрана на пост главы Еврокомиссии

В четверг на новый пятилетний срок переизбрана действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, следует из итогов голосования депутатов нового созыва... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T15:30

2024-07-18T15:30

2024-07-18T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В четверг на новый пятилетний срок переизбрана действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в Страсбурге. Ее полномочия продлятся до 2029 года, пишет РИА Новости.Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат, 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть, минимум 361 голос из 720.В своей предвыборной программе Фон дер Ляйен традиционно пугала так называемой "российской и китайской" угрозами. Она обещала превратить Европейский союз в союз оборонный, ввести должность еврокомиссара по обороне, укрепить оборонную промышленность, нарастить и контролировать расходы на оборону. Она также предложила усилить контроль на внешних границах ЕС, утроить численность пограничной и береговой службы ЕС Frontex, эффективно выдворять мигрантов. Глава Еврокомиссии также обещала продолжать военную и финансовую поддержку киевского режима, усиливать контроль за медиапространством в ЕС, вовлечь Евросоюз в "геостратегическое" соперничество с Китаем.

https://crimea.ria.ru/20240610/stali-izvestny-predvaritelnye-itogi-vyborov-v-evroparlament-1137982636.html

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новости, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европа, политика, в мире, европейский союз (ес)