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Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ
Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ
Вооруженные силы России рвут оборону противника в зоне проведения специальной военной операции. Враг несет колоссальные потери в людях и технике, в том числе,... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T14:54
2024-07-18T14:54
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России рвут оборону противника в зоне проведения специальной военной операции. Враг несет колоссальные потери в людях и технике, в том числе, поставленной Западом, сообщает Минобороны по итогам суток боев.Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки боевиков ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике формирований в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области. Украинские войска потеряли 160 военнослужащих, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив ВСУ в районах Торского, Ивановки и Красного Лимана Донецкой Народной Республики.Противник лишился 520 боевиков, боевой бронированной машины, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", гаубицы Д-30, орудия М119, а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Кроме того, за сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.Бойцы "Южной" группировки войск активными наступательными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Максимильяновки, Катериновки, Часова Яра и Верхнекаменского ДНР.Противник потерял до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70, три гаубицы Д-30, два орудия М119, гаубица L-119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и отразили семь контратак врага, уничтожив до 290 боевиков, боевую машину пехоты MaxxPro, гаубицу М777 и Д-30, две противотанковые пушки "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара и Водяного ДНР.Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу FH-70, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Группировка войск "Днепр" разбила боевиков в районе Новоданиловки Запорожской области, Куйбышево и Новотягинки Херсонской области.Потери врага составили до 125 боевиков, восемь автомобилей, две гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражен военный аэродромАрмия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУАрмия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, херсонская область, харьковская область, запорожская область, поставки западного оружия украине, инфографика
Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли 1755 боевиков и 14 складов с боеприпасами - Минобороны

14:54 18.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России рвут оборону противника в зоне проведения специальной военной операции. Враг несет колоссальные потери в людях и технике, в том числе, поставленной Западом, сообщает Минобороны по итогам суток боев.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 18 июля 2024Сводка Минобороны России из зоны СВО за 18 июля 2024
Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки боевиков ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике формирований в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области.
Украинские войска потеряли 160 военнослужащих, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив ВСУ в районах Торского, Ивановки и Красного Лимана Донецкой Народной Республики.
Противник лишился 520 боевиков, боевой бронированной машины, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", гаубицы Д-30, орудия М119, а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Кроме того, за сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.
Бойцы "Южной" группировки войск активными наступательными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Максимильяновки, Катериновки, Часова Яра и Верхнекаменского ДНР.
Противник потерял до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70, три гаубицы Д-30, два орудия М119, гаубица L-119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и отразили семь контратак врага, уничтожив до 290 боевиков, боевую машину пехоты MaxxPro, гаубицу М777 и Д-30, две противотанковые пушки "Рапира".
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара и Водяного ДНР.
Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу FH-70, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
Группировка войск "Днепр" разбила боевиков в районе Новоданиловки Запорожской области, Куйбышево и Новотягинки Херсонской области.
Потери врага составили до 125 боевиков, восемь автомобилей, две гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.
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