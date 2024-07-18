https://crimea.ria.ru/20240718/armiya-rossii-prodvigaetsya-vpered-unichtozheny-bolee-1700-boevikov-vsu-1138961213.html

Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ

Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Армия России продвигается вперед: уничтожены более 1700 боевиков ВСУ

Вооруженные силы России рвут оборону противника в зоне проведения специальной военной операции. Враг несет колоссальные потери в людях и технике, в том числе,... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T14:54

2024-07-18T14:54

2024-07-18T14:54

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

херсонская область

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137813558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c2ab6d5ea7d5bc8bb330822eeceb369.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России рвут оборону противника в зоне проведения специальной военной операции. Враг несет колоссальные потери в людях и технике, в том числе, поставленной Западом, сообщает Минобороны по итогам суток боев.Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки боевиков ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике формирований в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области. Украинские войска потеряли 160 военнослужащих, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив ВСУ в районах Торского, Ивановки и Красного Лимана Донецкой Народной Республики.Противник лишился 520 боевиков, боевой бронированной машины, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", гаубицы Д-30, орудия М119, а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Кроме того, за сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.Бойцы "Южной" группировки войск активными наступательными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Максимильяновки, Катериновки, Часова Яра и Верхнекаменского ДНР.Противник потерял до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70, три гаубицы Д-30, два орудия М119, гаубица L-119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и отразили семь контратак врага, уничтожив до 290 боевиков, боевую машину пехоты MaxxPro, гаубицу М777 и Д-30, две противотанковые пушки "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара и Водяного ДНР.Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу FH-70, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Группировка войск "Днепр" разбила боевиков в районе Новоданиловки Запорожской области, Куйбышево и Новотягинки Херсонской области.Потери врага составили до 125 боевиков, восемь автомобилей, две гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражен военный аэродромАрмия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУАрмия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

харьковская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, херсонская область, харьковская область, запорожская область, поставки западного оружия украине, инфографика