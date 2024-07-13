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Главное за день: 13 июля

Главное за день: 13 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Главное за день: 13 июля

Президент России Владимир Путин подписал законы об индексации пенсий для военных пенсионеров и о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T22:03

2024-07-13T22:03

2024-07-13T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал законы об индексации пенсий для военных пенсионеров и о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Вице-премьер Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь. Армия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО. В Крым привезли икону Казанской Божьей матери.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В России подписаны новые законыПрезидент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Прежде размер выплаты у военных пенсионеров составлял 89,32% от денежного довольствия. Теперь он будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей.Кроме того, семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.Хуснуллин приехал в СевастопольВице-премьер России Марат Хуснуллин посетил с рабочим визитом Севастополь. Он проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный и заверил, что держит реализацию проекта на особом контроле.Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии.Обстановка в зоне СВОАрмия России на ряде направлений фронта улучшила свои позиции, потери ВСУ за сутки составили 2075 боевиков. Уничтожены десятки единиц техники и вооружения западного производства, а также девять складов с боеприпасами ВСУ. Также российская армия разгромила завод по производству взрывчатки в зоне СВО.В Крым привезли образ Казанской иконы БогоматериМосковский список Казанской иконы Божией Матери прибыл в Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя.Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершатьв столице Крыма в течение трех дней. Православные верующие смогут поклониться святыне, помолиться о мире и скорой победе, рассказал РИА Новости Крым руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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