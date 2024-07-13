Главное за день: 13 июля
Главные события и заявления субботы, 13 июля
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал законы об индексации пенсий для военных пенсионеров и о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Вице-премьер Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь. Армия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО. В Крым привезли икону Казанской Божьей матери.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В России подписаны новые законы
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Прежде размер выплаты у военных пенсионеров составлял 89,32% от денежного довольствия. Теперь он будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей.
Кроме того, семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.
Хуснуллин приехал в Севастополь
Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил с рабочим визитом Севастополь. Он проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный и заверил, что держит реализацию проекта на особом контроле.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии.
Обстановка в зоне СВО
Армия России на ряде направлений фронта улучшила свои позиции, потери ВСУ за сутки составили 2075 боевиков. Уничтожены десятки единиц техники и вооружения западного производства, а также девять складов с боеприпасами ВСУ. Также российская армия разгромила завод по производству взрывчатки в зоне СВО.
В Крым привезли образ Казанской иконы Богоматери
Московский список Казанской иконы Божией Матери прибыл в Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя.
Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершатьв столице Крыма в течение трех дней. Православные верующие смогут поклониться святыне, помолиться о мире и скорой победе, рассказал РИА Новости Крым руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.