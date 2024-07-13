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Главное за день: 13 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Главное за день: 13 июля
Главное за день: 13 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Главное за день: 13 июля
Президент России Владимир Путин подписал законы об индексации пенсий для военных пенсионеров и о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T22:03
2024-07-13T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал законы об индексации пенсий для военных пенсионеров и о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Вице-премьер Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь. Армия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО. В Крым привезли икону Казанской Божьей матери.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В России подписаны новые законыПрезидент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Прежде размер выплаты у военных пенсионеров составлял 89,32% от денежного довольствия. Теперь он будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей.Кроме того, семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.Хуснуллин приехал в СевастопольВице-премьер России Марат Хуснуллин посетил с рабочим визитом Севастополь. Он проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный и заверил, что держит реализацию проекта на особом контроле.Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии.Обстановка в зоне СВОАрмия России на ряде направлений фронта улучшила свои позиции, потери ВСУ за сутки составили 2075 боевиков. Уничтожены десятки единиц техники и вооружения западного производства, а также девять складов с боеприпасами ВСУ. Также российская армия разгромила завод по производству взрывчатки в зоне СВО.В Крым привезли образ Казанской иконы БогоматериМосковский список Казанской иконы Божией Матери прибыл в Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя.Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершатьв столице Крыма в течение трех дней. Православные верующие смогут поклониться святыне, помолиться о мире и скорой победе, рассказал РИА Новости Крым руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.
https://crimea.ria.ru/20240713/v-krymu-vpervye-postroyat-trassu-s-pomoschyu-tsifrovykh-tekhnologiy-1138833512.html
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Главное за день: 13 июля

Главные события и заявления субботы, 13 июля

22:03 13.07.2024
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал законы об индексации пенсий для военных пенсионеров и о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Вице-премьер Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь. Армия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО. В Крым привезли икону Казанской Божьей матери.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В России подписаны новые законы

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Прежде размер выплаты у военных пенсионеров составлял 89,32% от денежного довольствия. Теперь он будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей.
Кроме того, семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.
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Вчера, 18:45Ситуация на дорогах Крыма
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Хуснуллин приехал в Севастополь

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил с рабочим визитом Севастополь. Он проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный и заверил, что держит реализацию проекта на особом контроле.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, строители закончили основные работы по возведению Академии хореографии.
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Обстановка в зоне СВО

Армия России на ряде направлений фронта улучшила свои позиции, потери ВСУ за сутки составили 2075 боевиков. Уничтожены десятки единиц техники и вооружения западного производства, а также девять складов с боеприпасами ВСУ. Также российская армия разгромила завод по производству взрывчатки в зоне СВО.
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В Крым привезли образ Казанской иконы Богоматери

Московский список Казанской иконы Божией Матери прибыл в Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя.
Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершатьв столице Крыма в течение трех дней. Православные верующие смогут поклониться святыне, помолиться о мире и скорой победе, рассказал РИА Новости Крым руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.
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