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Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь
Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь
Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T10:02
2024-07-13T10:02
2024-07-13T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор перечислил среди достижений за первое полугодие завершение строительства 8-го этапа трассы "Таврида", трех надземных пешеходных переходов, Мартыновского канализационного коллектора. В высокой степени готовности — строительство многофункционального культурно-досугового центра в Казачьей бухте, газификация сел Байдарской долины, реконструкция центрального теплового пункта с установкой блочно-модульной котельной на улице Шевченко и другие объекты."Мы подробно обсудили, в каких нацпроектах будет участвовать Севастополь, и как с новыми национальными проектами увязать программу социально-экономического развития региона, чтобы достичь максимального эффекта", - добавил губернатор.По его словам, в приоритете комплексное развитие города, обеспечение транспортной доступности, жилищное и дорожное строительство, по формированию более комфортных условий для проживания людей.
https://crimea.ria.ru/20240712/khusnullin-otsenil-rabotu-berdyanskogo-morskogo-porta-1138793558.html
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севастополь, марат хуснуллин, михаил развожаев, крым, новости крыма, экономика
Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь
Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь
10:02 13.07.2024 (обновлено: 12:07 13.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"На совещании в правительстве Севастополя при участии представителей федеральных ведомств обсудили вопросы развития нашего города. Марат Шакирзянович высоко отметил результаты нашей работы в Севастополе в первом полугодии", - написал он в своем ТГ-канале.
Губернатор перечислил среди достижений за первое полугодие завершение строительства 8-го этапа трассы "Таврида", трех надземных пешеходных переходов, Мартыновского канализационного коллектора. В высокой степени готовности — строительство многофункционального культурно-досугового центра в Казачьей бухте, газификация сел Байдарской долины, реконструкция центрального теплового пункта с установкой блочно-модульной котельной на улице Шевченко и другие объекты.
"Мы подробно обсудили, в каких нацпроектах будет участвовать Севастополь, и как с новыми национальными проектами увязать программу социально-экономического развития региона, чтобы достичь максимального эффекта", - добавил губернатор.
По его словам, в приоритете комплексное развитие города, обеспечение транспортной доступности, жилищное и дорожное строительство, по формированию более комфортных условий для проживания людей.