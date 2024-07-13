https://crimea.ria.ru/20240713/marat-khusnullin-priekhal-s-rabochim-v-sevastopol-1138822047.html

Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь

Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь

Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T10:02

2024-07-13T10:02

2024-07-13T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор перечислил среди достижений за первое полугодие завершение строительства 8-го этапа трассы "Таврида", трех надземных пешеходных переходов, Мартыновского канализационного коллектора. В высокой степени готовности — строительство многофункционального культурно-досугового центра в Казачьей бухте, газификация сел Байдарской долины, реконструкция центрального теплового пункта с установкой блочно-модульной котельной на улице Шевченко и другие объекты."Мы подробно обсудили, в каких нацпроектах будет участвовать Севастополь, и как с новыми национальными проектами увязать программу социально-экономического развития региона, чтобы достичь максимального эффекта", - добавил губернатор.По его словам, в приоритете комплексное развитие города, обеспечение транспортной доступности, жилищное и дорожное строительство, по формированию более комфортных условий для проживания людей.

https://crimea.ria.ru/20240712/khusnullin-otsenil-rabotu-berdyanskogo-morskogo-porta-1138793558.html

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севастополь, марат хуснуллин, михаил развожаев, крым, новости крыма, экономика