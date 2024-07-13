https://crimea.ria.ru/20240713/obstanovka-v-zone-svo-unichtozheny-2075-boevikov-vsu-1138828266.html

Обстановка в зоне СВО: уничтожены 2075 боевиков ВСУ

Обстановка в зоне СВО: уничтожены 2075 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Обстановка в зоне СВО: уничтожены 2075 боевиков ВСУ

Армия России улучшила на ряде направлений фронта свои позиции, потери ВСУ за сутки составили 2075 боевиков. Уничтожены десятки единиц техники и вооружения... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T14:09

2024-07-13T14:09

2024-07-13T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Армия России улучшила на ряде направлений фронта свои позиции, потери ВСУ за сутки составили 2075 боевиков. Уничтожены десятки единиц техники и вооружения западного производства, а также девять складов с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника возле населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое, Волчанские Хутора, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Отражены восемь контратак ВСУ.На этом направлении противник за сутки потерял до 205 военнослужащих, а также танк, два пикапа, гаубицу М777, орудие Д-20, гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", станцию РЭР "Пластун" и две станции РЭБ "Анклав-Н".На западном фронте российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям возле Петропавловки, Синьковки, Подлимана Харьковской области, Новоселовского, Макеевки, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Красного Лимана и Торского Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 590 военнослужащих. Кроме того, сожжены три боевые бронемашины, 14 автомобилей, гаубица М198 из США и FH-70 из Великобритании, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, две гаубицы Д-30, противотанковая пушка "Рапира", две станции РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов, отметили в пресс-службе ведомства.Более выгодные рубежи заняли также и военнослужащие "Южной" группировки войск, на этой линии фронта врагу нанесено поражение в районах населенных пунктов Антоновка, Григоровка, Николаевка, Катериновка, Успеновка, Спорное, Славянск, Зализнянское и Часов Яр ДНР.Российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ.На этом направлении уничтожено до 680 боевиков Зеленского, а также 15 автомобилей, боевая машина ЗРК "Стрела-10". Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ "Krab", поставленная Польшей, гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, три орудия Д-20, гаубица Д-30, три гаубицы из Великобритании L-119 ВЭ, из США - две М119. Также разбиты четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику на ряде участков фронта. В частности, возле Новгородского, Воздвиженки, Волчьего, Тарасовки, Камышевки, Константиновки, Александрополя, Прогресс и Торецка.За сутки на этом направлении ВС РФ отразили пять контратак врага и вывели из строя убитыми и ранеными до 355 боевиков. Уничтожены: бронетранспортер М113, три пикапа, гаубица М777, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-37 – почти вся уничтоженная техника и вооружение произведены в США и Великобритании.На восточной линии фронта российские военные группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и разбили бригады ВСУ возле Сторожевого, Макаровки, Пречистовки и Октября.Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп бригад украинской теробороны."Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М198 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - перечислили в Минобороны.Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Новоданиловки, Малой Токмачки, Токаревки и части Херсона, подконтрольной режиму Зеленского.На этом направлении ВСУ лишились еще 105 военнослужащих, а также трех автомобилей, гаубицы М777, двух гаубиц "Мста-Б", станции РЭБ "Анклав-Н" и двух полевых складов с боеприпасами.Ранее в субботу сообщалось, что Армия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО.Накануне в Минобороны России сообщили, что за неделю в зоне проведения спецоперации армия России взяла под контроль четыре населенных пункта и уничтожила 14 070 боевиков преступного киевского режима. Также ВС РФ за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARSКакие страны напрямую участвуют в конфликте на УкраинеПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России

https://crimea.ria.ru/20240713/armiya-rossii-unichtozhila-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-v-zone-svo-1138827717.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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