https://crimea.ria.ru/20240711/peregovory-putina-i-modi-ekspert-otsenil-znachenie-partnerstva-rf-i-indii-1138754768.html
Переговоры Путина и Моди: эксперт оценил значение партнерства РФ и Индии
Переговоры Путина и Моди: эксперт оценил значение партнерства РФ и Индии - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Переговоры Путина и Моди: эксперт оценил значение партнерства РФ и Индии
Индия – самая недооцененная страна в мире благодаря умению маскироваться, при этом является ключевым государством глобального Юга и имеет все шансы стать даже... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T08:32
2024-07-11T08:32
2024-07-11T08:46
индия
андрей никифоров
мнения
радио "спутник в крыму"
нарендра моди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Индия – самая недооцененная страна в мире благодаря умению маскироваться, при этом является ключевым государством глобального Юга и имеет все шансы стать даже более определяющим, чем Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам Никифорова, Индия не просто большое государство, но и удивительная страна контрастов, где вопиющая нищета соседствует с прорывными технологиями.Эксперт отмечает, что Индия – это самое недооцененное государство современного мира. Причем недооценка, по его мнению, "связана с умением индийцев маскироваться"."Долгое время говорили о демографической угрозе для Китая, что у них растет население и они с этим борются. А под боком Индия нарастила столько же. Говорили об экономике: немецкое экономическое чудо, японское, потом Китай рванул, всякие азиатские тигры – о ком только не говорили. А Индия тем не менее находится в ведущей группе стран, и ее экономика нарастает достаточно быстрыми темпами. То есть умеют они не отсвечивать, при этом гнут свою линию", – сказал Никифоров.В частности, Индия является одним из мировых лидеров в фармацевтике, а в IT это, по сути, мировой лидер, добавил он.Больше того: Индия – региональный лидер, так как "отвечает за безопасность суперрегиона, который больше, чем индийское государство", подчеркивает эксперт.Для связей России с Индией могут быть задействованы разные пути, отмечает Никифоров: это и "коридор, который сейчас пробивается по стопам Афанасия Никитина", и Северный морской путь. И в данном случае Индия такой объект, за который идет "перетягивание каната" между Западом и Россией. Китай немножко в сторонке: там отношения другого характера", – добавил Никифоров.В силу умения Индии хорошо маскироваться, в ряде международных вопросов, в частности украинского конфликта, она занимает даже более неопределенную позицию, чем Китай, "который вовсе не является нашим безусловным союзникам", отметил политолог. "Китайцам выгодно и ослабление Европы в какой-то степени, и абсолютно выгодно ослабление США. Они могут нам сочувствовать, но со стороны, находясь в зрительном зале", – отметил он.Индию хотят официально переименовать >>Накануне индийский премьер Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Премьер-министр Индии находился в России с официальным визитом 8-9 июля. Это была его первая поездка в РФ за 5 лет.В понедельник лидеры также пообщались неформально в резиденции Путина в Ново-Огарево. Читайте также на РИА Новости Крым:Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС 75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянсаИндия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны
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индия, андрей никифоров, мнения, нарендра моди, владимир путин (политик), россия, новости, в мире
Переговоры Путина и Моди: эксперт оценил значение партнерства РФ и Индии
Индия как ключевое государство глобального Юга может обогнать Китай – мнение эксперта
08:32 11.07.2024 (обновлено: 08:46 11.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Индия – самая недооцененная страна в мире благодаря умению маскироваться, при этом является ключевым государством глобального Юга и имеет все шансы стать даже более определяющим, чем Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
По словам Никифорова, Индия не просто большое государство, но и удивительная страна контрастов, где вопиющая нищета соседствует с прорывными технологиями.
"Но это не значит, что раз там у них где-то преобладает вопиющая бедность, то нам не о чем договариваться и нет базы для сотрудничества. Наоборот как раз: эта база имеется", – считает Никифоров.
Эксперт отмечает, что Индия – это самое недооцененное государство современного мира. Причем недооценка, по его мнению, "связана с умением индийцев маскироваться".
"Долгое время говорили о демографической угрозе для Китая, что у них растет население и они с этим борются. А под боком Индия нарастила столько же. Говорили об экономике: немецкое экономическое чудо, японское, потом Китай рванул, всякие азиатские тигры – о ком только не говорили. А Индия тем не менее находится в ведущей группе стран, и ее экономика нарастает достаточно быстрыми темпами. То есть умеют они не отсвечивать, при этом гнут свою линию", – сказал Никифоров.
В частности, Индия является одним из мировых лидеров в фармацевтике, а в IT это, по сути, мировой лидер, добавил он.
Больше того: Индия – региональный лидер, так как "отвечает за безопасность суперрегиона, который больше, чем индийское государство", подчеркивает эксперт.
"Индия – ключевое государство глобального Юга и в значительной мере определяющее. Может даже более определяющее в перспективе, чем Китай. И вот такой партнер России крайне важен и нужен" – заявил политолог.
Для связей России с Индией могут быть задействованы разные пути, отмечает Никифоров: это и "коридор, который сейчас пробивается по стопам Афанасия Никитина", и Северный морской путь.
И в данном случае Индия такой объект, за который идет "перетягивание каната" между Западом и Россией. Китай немножко в сторонке: там отношения другого характера", – добавил Никифоров.
В силу умения Индии хорошо маскироваться, в ряде международных вопросов, в частности украинского конфликта, она занимает даже более неопределенную позицию, чем Китай, "который вовсе не является нашим безусловным союзникам", отметил политолог.
"Китайцам выгодно и ослабление Европы в какой-то степени, и абсолютно выгодно ослабление США. Они могут нам сочувствовать, но со стороны, находясь в зрительном зале", – отметил он.
Накануне индийский премьер Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил
, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности.
Президент РФ Владимир Путин заявил
, что Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Премьер-министр Индии находился в России с официальным визитом 8-9 июля. Это была его первая поездка в РФ за 5 лет.
В понедельник лидеры также пообщались неформально
в резиденции Путина в Ново-Огарево.
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