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Переговоры Путина и Моди: эксперт оценил значение партнерства РФ и Индии

Переговоры Путина и Моди: эксперт оценил значение партнерства РФ и Индии - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Переговоры Путина и Моди: эксперт оценил значение партнерства РФ и Индии

Индия – самая недооцененная страна в мире благодаря умению маскироваться, при этом является ключевым государством глобального Юга и имеет все шансы стать даже... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T08:32

2024-07-11T08:32

2024-07-11T08:46

индия

андрей никифоров

мнения

радио "спутник в крыму"

нарендра моди

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Индия – самая недооцененная страна в мире благодаря умению маскироваться, при этом является ключевым государством глобального Юга и имеет все шансы стать даже более определяющим, чем Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам Никифорова, Индия не просто большое государство, но и удивительная страна контрастов, где вопиющая нищета соседствует с прорывными технологиями.Эксперт отмечает, что Индия – это самое недооцененное государство современного мира. Причем недооценка, по его мнению, "связана с умением индийцев маскироваться"."Долгое время говорили о демографической угрозе для Китая, что у них растет население и они с этим борются. А под боком Индия нарастила столько же. Говорили об экономике: немецкое экономическое чудо, японское, потом Китай рванул, всякие азиатские тигры – о ком только не говорили. А Индия тем не менее находится в ведущей группе стран, и ее экономика нарастает достаточно быстрыми темпами. То есть умеют они не отсвечивать, при этом гнут свою линию", – сказал Никифоров.В частности, Индия является одним из мировых лидеров в фармацевтике, а в IT это, по сути, мировой лидер, добавил он.Больше того: Индия – региональный лидер, так как "отвечает за безопасность суперрегиона, который больше, чем индийское государство", подчеркивает эксперт.Для связей России с Индией могут быть задействованы разные пути, отмечает Никифоров: это и "коридор, который сейчас пробивается по стопам Афанасия Никитина", и Северный морской путь. И в данном случае Индия такой объект, за который идет "перетягивание каната" между Западом и Россией. Китай немножко в сторонке: там отношения другого характера", – добавил Никифоров.В силу умения Индии хорошо маскироваться, в ряде международных вопросов, в частности украинского конфликта, она занимает даже более неопределенную позицию, чем Китай, "который вовсе не является нашим безусловным союзникам", отметил политолог. "Китайцам выгодно и ослабление Европы в какой-то степени, и абсолютно выгодно ослабление США. Они могут нам сочувствовать, но со стороны, находясь в зрительном зале", – отметил он.Индию хотят официально переименовать >>Накануне индийский премьер Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Премьер-министр Индии находился в России с официальным визитом 8-9 июля. Это была его первая поездка в РФ за 5 лет.В понедельник лидеры также пообщались неформально в резиденции Путина в Ново-Огарево. Читайте также на РИА Новости Крым:Матвиенко рассказала об очереди желающих вступить в БРИКС 75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянсаИндия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, андрей никифоров, мнения, нарендра моди, владимир путин (политик), россия, новости, в мире