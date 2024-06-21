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Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта
Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта
Введение туристического сбора в Крыму с 2025 года маловероятно в силу разных причин, в первую очередь, логистических сложностей. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T17:11
2024-06-21T17:11
мнения
людмила бабий
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
крым
крым курортный
туристический сбор
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Анастасия Адаменко. Введение туристического сбора в Крыму с 2025 года маловероятно в силу разных причин, в первую очередь, логистических сложностей. Такое мнение РИА Новости Крым высказала эксперт отрасли Людмила Бабий.Минэкономразвития России в пятницу сообщил о намерении предоставить регионам право регионам вводить с 2025 года туристический сбор. Поправки будут внесены на следующей неделе на рассмотрение Минфина.На данный момент эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге, и заканчивается в 2024 году. В Крыму туристический сбор так и не начали взимать. В 2022 году соответствующий республиканский закон признан утратившим силу.По мнению специалиста, такое решение, даже если ставка составит стандартные 100 рублей в день, может отпугнуть туристов. Кроме того, по словам Бабий, администрирование этого сбора ляжет на плечи гостиниц, отелей и санаториев, что создаст дополнительные сложности."При администрировании сбора отельеры будут нести дополнительные расходы. Им либо придется доплачивать работникам деньги, либо им нужно будет выделять для этого дополнительных сотрудников", – пояснила она.Кроме того, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" курортные города Крыма получают финансирование на реконструкцию набережных и центральных районов, поэтому необходимости в дополнительном источнике денег на эти цели в виде туристического сбора нет, считает эксперт.Руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская ранее в комментарии РИА Новости Крым рассказала, что уровень бронирования номерного фонда в Крыму превышает прошлогодний на 10-15%.В апреле эксперты прогнозировали, что интерес российских туристов к отдыху в Крыму в 2024 году будет значительно выше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что прошлый сезон был перенасыщен для других южных регионов России. Из-за этого люди остались не очень довольны своим отпуском.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыхаВ роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсийКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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мнения, людмила бабий, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, крым, крым курортный, туристический сбор
Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта

Введение в Крыму туристического сбора будет малоэффективным – эксперт

17:11 21.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Черного моря в Судаке, Крым
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке, Крым - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Анастасия Адаменко. Введение туристического сбора в Крыму с 2025 года маловероятно в силу разных причин, в первую очередь, логистических сложностей. Такое мнение РИА Новости Крым высказала эксперт отрасли Людмила Бабий.
Минэкономразвития России в пятницу сообщил о намерении предоставить регионам право регионам вводить с 2025 года туристический сбор. Поправки будут внесены на следующей неделе на рассмотрение Минфина.
На данный момент эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге, и заканчивается в 2024 году. В Крыму туристический сбор так и не начали взимать. В 2022 году соответствующий республиканский закон признан утратившим силу.
"В нынешних условиях, пока существуют ограничения по логистике и влияние на курортный сезон в Крыму определенных внешних факторов, думаю, сейчас вводить туристический сбор нецелесообразно. Полагаю, принятие такого решения властями Крыма маловероятно и, скорее всего, малоэффективно", – сказала Бабий.
По мнению специалиста, такое решение, даже если ставка составит стандартные 100 рублей в день, может отпугнуть туристов. Кроме того, по словам Бабий, администрирование этого сбора ляжет на плечи гостиниц, отелей и санаториев, что создаст дополнительные сложности.
"При администрировании сбора отельеры будут нести дополнительные расходы. Им либо придется доплачивать работникам деньги, либо им нужно будет выделять для этого дополнительных сотрудников", – пояснила она.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" курортные города Крыма получают финансирование на реконструкцию набережных и центральных районов, поэтому необходимости в дополнительном источнике денег на эти цели в виде туристического сбора нет, считает эксперт.
Руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская ранее в комментарии РИА Новости Крым рассказала, что уровень бронирования номерного фонда в Крыму превышает прошлогодний на 10-15%.
В апреле эксперты прогнозировали, что интерес российских туристов к отдыху в Крыму в 2024 году будет значительно выше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что прошлый сезон был перенасыщен для других южных регионов России. Из-за этого люди остались не очень довольны своим отпуском.
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МненияЛюдмила БабийТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмКрымКрым курортныйТуристический сбор
 
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