https://crimea.ria.ru/20240621/nuzhno-li-krymu-vvodit-turisticheskiy-sbor--mnenie-eksperta-1138278470.html

Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта

Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта

Введение туристического сбора в Крыму с 2025 года маловероятно в силу разных причин, в первую очередь, логистических сложностей. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T17:11

2024-06-21T17:11

2024-06-21T17:11

мнения

людмила бабий

туризм в крыму

туризм

внутренний туризм

крым

крым курортный

туристический сбор

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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Анастасия Адаменко. Введение туристического сбора в Крыму с 2025 года маловероятно в силу разных причин, в первую очередь, логистических сложностей. Такое мнение РИА Новости Крым высказала эксперт отрасли Людмила Бабий.Минэкономразвития России в пятницу сообщил о намерении предоставить регионам право регионам вводить с 2025 года туристический сбор. Поправки будут внесены на следующей неделе на рассмотрение Минфина.На данный момент эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге, и заканчивается в 2024 году. В Крыму туристический сбор так и не начали взимать. В 2022 году соответствующий республиканский закон признан утратившим силу.По мнению специалиста, такое решение, даже если ставка составит стандартные 100 рублей в день, может отпугнуть туристов. Кроме того, по словам Бабий, администрирование этого сбора ляжет на плечи гостиниц, отелей и санаториев, что создаст дополнительные сложности."При администрировании сбора отельеры будут нести дополнительные расходы. Им либо придется доплачивать работникам деньги, либо им нужно будет выделять для этого дополнительных сотрудников", – пояснила она.Кроме того, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" курортные города Крыма получают финансирование на реконструкцию набережных и центральных районов, поэтому необходимости в дополнительном источнике денег на эти цели в виде туристического сбора нет, считает эксперт.Руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская ранее в комментарии РИА Новости Крым рассказала, что уровень бронирования номерного фонда в Крыму превышает прошлогодний на 10-15%.В апреле эксперты прогнозировали, что интерес российских туристов к отдыху в Крыму в 2024 году будет значительно выше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что прошлый сезон был перенасыщен для других южных регионов России. Из-за этого люди остались не очень довольны своим отпуском.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыхаВ роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсийКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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