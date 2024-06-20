https://crimea.ria.ru/20240620/poyavyatsya-li-soldaty-kndr-v-zone-ukraino-rossiyskogo-konflikta--putin-1138256146.html

Появятся ли солдаты КНДР в зоне украино-российского конфликта – Путин

Появятся ли солдаты КНДР в зоне украино-российского конфликта – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Появятся ли солдаты КНДР в зоне украино-российского конфликта – Путин

Договор с КНДР, который президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали во время официального визита в Северную Корею, предполагает... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T19:55

2024-06-20T19:55

2024-06-20T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Договор с КНДР, который президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали во время официального визита в Северную Корею, предполагает оказание взаимной военной помощи в случае военной агрессии. Он полностью повторяет положения предыдущего соглашения, сказал в ходе пресс-конференции президент России. Оказание взаимной военной помощи гарантирует статья 4-я договора. Речь там идет только о помощи в случае обострения конфликта. Однако в случае поставок Сеулом вооружения на Украину, Россия может в ответ принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий, на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Иначе мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - сказал он.По словам российского лидера, те, кто поставляет это оружие, считают, что они с Россией не воюют. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПутин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин

https://crimea.ria.ru/20240620/putin-vozmozhnost-nanesti-preventivnyy-yadernyy-udar-rossii-poka-ne-nuzhna-1138255023.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, кндр (северная корея), ким чен ын, украина, оружие, новости