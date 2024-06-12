https://crimea.ria.ru/20240612/pravitelstvo-kontroliruet-nalichie-i-stoimost-biletov-na-yug-rossii-1138062046.html

Правительство контролирует наличие и стоимость билетов на Юг России

Правительство контролирует наличие и стоимость билетов на Юг России - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Правительство контролирует наличие и стоимость билетов на Юг России

В России создан штаб для контроля за наличием и изменением стоимости билетов в южные регионы России летом 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T18:39

2024-06-12T18:39

2024-06-12T18:39

правительство россии

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В России создан штаб для контроля за наличием и изменением стоимости билетов в южные регионы России летом 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.При этом, по словам вице-премьера, объем перевозок на курорты юга России достаточны.В курортном сезоне 2024 туристы могут добраться в Крым по сухопутному коридору через новые регионы, железнодорожным транспортом и по Крымскому мосту. На транспортном переходе через Керченский пролив периодически возникают очереди, связанные с временным перекрытием движения транспорта. По словам главы РК Сергея Аксенова, зачастую время ожидания незначительно, а в планах – сократить его максимум до одного часа. Железнодорожная статистика - 1,5 млн туристов в год.По словам главы республики, отдых в Крыму безопасен, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника.По данным минкурортов, в этом году на время курортного сезона в Крым запустят 19 поездов, из них четыре будут ежедневно курсировать из Москвы. Кроме того, этим летом вероятен запуск железнодорожного сообщения из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, сообщал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Всего с января по май 2024 года турпоток в Крым составил 1 миллион 325 тысяч туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода 2023 года - такую статистику ранее приводил спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в 2024 полуостров планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять причин приехать в Крым - инфографикаВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостБезопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240522/plyazhi-tropy-i-turisty-kak-krym-gotovitsya-k-letu-i-kakim-budet-sezon-1137483545.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, дмитрий чернышенко, туризм, внутренний туризм, общество, логистика, россия, отдых, новости