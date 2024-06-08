https://crimea.ria.ru/20240608/direktor-transportnoy-kompanii-kemerovo-arestovan--on-priznal-vinu-1137957276.html

Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину

Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину

Суд до 6 августа арестовал директора электротранспортной компании Кемерово, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T10:52

2024-06-08T10:52

2024-06-08T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Суд до 6 августа арестовал директора электротранспортной компании Кемерово, пишет РИА Новости.Дело рассматривалось в Центральном районном суде Кемерово. Уточняется, что обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии полностью.Уточняется, что адвокат просил суд отправить директора под домашний арест. Фигурант также заявил, что не намерен скрываться от следствия и каким-либо образом препятствовать следственным действиям.О столкновении двух пассажирских трамваев на Логовском шоссе в Кемерово в четверг сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк. Первоначально сообщалось о 67 пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Одного из них спасти не удалось.В Минздраве РФ позже сообщили, что пострадавших в ДТП стало 90, в их числе были пятеро детей. 78 человек доставлены в больницы. Позже число раненых превысило 100 человек.Правоохранители задержали директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании".Следком РФ по факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирамиСтало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в КемеровоВ Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо

кемерово

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, дтп, происшествия, суд, приговор, закон и право, трамвай, транспорт, общественный транспорт, новости