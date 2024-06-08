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Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину
Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину
Суд до 6 августа арестовал директора электротранспортной компании Кемерово, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T10:52
2024-06-08T10:52
кемерово
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Суд до 6 августа арестовал директора электротранспортной компании Кемерово, пишет РИА Новости.Дело рассматривалось в Центральном районном суде Кемерово. Уточняется, что обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии полностью.Уточняется, что адвокат просил суд отправить директора под домашний арест. Фигурант также заявил, что не намерен скрываться от следствия и каким-либо образом препятствовать следственным действиям.О столкновении двух пассажирских трамваев на Логовском шоссе в Кемерово в четверг сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк. Первоначально сообщалось о 67 пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Одного из них спасти не удалось.В Минздраве РФ позже сообщили, что пострадавших в ДТП стало 90, в их числе были пятеро детей. 78 человек доставлены в больницы. Позже число раненых превысило 100 человек.Правоохранители задержали директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании".Следком РФ по факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирамиСтало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в КемеровоВ Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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кемерово, дтп, происшествия, суд, приговор, закон и право, трамвай, транспорт, общественный транспорт, новости
Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину

Директор электротранспортной компании Кемерово признал вину в ДТП с трамваями

10:52 08.06.2024
 
© Фото : СУ СК РФ по Кемеровской области - КузбассуДиректор электротранспортной компании Кемерово Павел Мальцев в суде
Директор электротранспортной компании Кемерово Павел Мальцев в суде
© Фото : СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Суд до 6 августа арестовал директора электротранспортной компании Кемерово, пишет РИА Новости.
"Суд в Кемерово арестовал до 6 августа директора электротранспортной компании, трамваи которой столкнулись", - сказано в сообщении.
Дело рассматривалось в Центральном районном суде Кемерово. Уточняется, что обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии полностью.
"Павел Мальцев вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, от дачи показаний по существу обвинения отказался", - сказал следователь, представляя ходатайство об аресте обвиняемого.
Уточняется, что адвокат просил суд отправить директора под домашний арест. Фигурант также заявил, что не намерен скрываться от следствия и каким-либо образом препятствовать следственным действиям.
О столкновении двух пассажирских трамваев на Логовском шоссе в Кемерово в четверг сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк. Первоначально сообщалось о 67 пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Одного из них спасти не удалось.
В Минздраве РФ позже сообщили, что пострадавших в ДТП стало 90, в их числе были пятеро детей. 78 человек доставлены в больницы. Позже число раненых превысило 100 человек.
Правоохранители задержали директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании".
Следком РФ по факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).
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