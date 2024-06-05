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Главные новости Крыма: 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Главные новости Крыма: 5 июня
Главные новости Крыма: 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Главные новости Крыма: 5 июня
Работу над формированием новой программы развития экономики Крыма завершат до 1 августа. В Крыму реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов, а также РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T22:30
2024-06-05T22:49
главное за день
пмэф
нацпроект "здравоохранение"
нацпроект "безопасные качественные дороги"
нацпроекты в россии
реализация нацпроектов в крыму
ирина кивико
погода в крыму
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Работу над формированием новой программы развития экономики Крыма завершат до 1 августа. В Крыму реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов, а также строят три экотехнопарка и 24 КОСа на побережье. В заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьев. Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым на ПМЭФРабота над формированием новой программы развития экономики Крыма на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать нынешние реалии, завершится до 1 августа текущего года, сообщила в среду вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также Кивико рассказала, что за период функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму ее резиденты создали 90 тысяч рабочих мест. Рост частных инвестиций в экономику Крыма за минувший год составил 18%, всего за 10 лет частные инвесторы вложили в экономику региона порядка одного триллиона рублей. В рамках ПМЭФ Республика Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения, анонсировала Кивико.Реализация нацпроектовВ Республике Крым реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов, рассказал в среду глава РК Сергей Аксенов. В частности, до конца года по проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в Крыму закупят 94 единицы медоборудования для шести региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Про проекту "Чистая вода" предусмотрено строительство водоочистного сооружения в Красноперекопске. По программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году благоустроят шесть общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Симферополе и Ялте. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 28 дорог и 25 мостов. Ярким примером реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" является комплекс работ по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории. В рамках нацпроекта "Культура" выполняются капремонты четырех домов культуры в Кировском, Сакском и Черноморском районах, а также зданий Феодосийского музея древностей.Строительство экотехнопарковВ Крыму строят три экотехнопарка и 24 КОСа на побережье. Все это – общая задача по сбережению природы полуострова, заявил в среду Сергей Аксенов. К примеру, в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма ведется строительство трех экотехнопарков, которые позволят к 2025 году обеспечить 100% обработки ТКО и в два раза снизят объем отходов, направляемых на полигоны для размещения. А в прошлом году в регионе в рамках нацпроекта "Экология" высадили порядка 300 гектаров лесов.Дороги СимферополяРазгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов, рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. По его словам, ситуация на дорогах Симферополя "напряженная с учетом сложившейся городской застройки". Сейчас власти активно занимаются организацией так называемых зеленых волн, для этого устанавливают новые светофоры с видеокамерами. Управление ими заведут на единую диспетчерскую службу администрации города, где будут анализировать дорожную обстановку и регулировать всю систему. До конца 2024 года в Симферополе обновят 65 светофоров. Что касается выделения отдельных полос для движения общественного транспорта на дорогах Симферополя, новых не будет.Заказник ЛаспиВ заказнике "Ласпи" сохранена популяция краснокнижных деревьев, в благоприятном состоянии находятся и возобновляются можжевельник высокий и земляничник мелкоплодный, рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова. Кроме того, благодаря многим судебным процессам приостановлена застройка участков, которые были выделены еще в украинский период, когда в урочище выдавали паи.Вода в Черном мореТемпература воды в Черном и Азовском морях продолжает расти. На полуострове зафиксирована рекордная жара за 49 лет, рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая. Вода в море в Феодосии прогрелась до +22 градусов, в Евпатории +21, в Севастополе +21, в Алуште +18, в Ялте +21. Азовское море прогрелось также до температуры +22 градуса, в Керченском проливе температура воды +21 градус. Во вторник, 4 июня, по информации Гидрометцентра РК, был перекрыт абсолютный максимум температуры в Симферополе - 33,6 градусов тепла. Это на 0,6 градусов выше, чем в рекордно жарком июне 1975 года. Средняя суточная температура воздуха 4 июня в Симферополе составила 24,9 градуса, что на 8,2 выше средней многолетней в июне. До конца недели синоптики прогнозируют временное ослабление жары, северный ветер и отсутствие осадков.
https://crimea.ria.ru/20240605/napadenie-na-brigadu-skoroy-pomoschi-v-sevastopole-presekli-rosgvardeytsy-1137884320.html
https://crimea.ria.ru/20240605/novaya-poliklinika-v-simferopole-za-800-millionov--kogda-dostroyat-1137885798.html
https://crimea.ria.ru/20240605/v-kerchi-postroyat-zhiloy-kompleks-i-rekreatsionnyy-tsentr-za-75-milliardov-1137886023.html
https://crimea.ria.ru/20240605/gde-v-simferopole-poyavyatsya-novye-shkoly-i-detskie-sady--1137869640.html
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, пмэф, нацпроект "здравоохранение", нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты в россии, реализация нацпроектов в крыму, ирина кивико, погода в крыму, сергей аксенов
Главные новости Крыма: 5 июня

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 5 июня

22:30 05.06.2024 (обновлено: 22:49 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Работу над формированием новой программы развития экономики Крыма завершат до 1 августа. В Крыму реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов, а также строят три экотехнопарка и 24 КОСа на побережье. В заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьев. Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крым на ПМЭФ

Работа над формированием новой программы развития экономики Крыма на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать нынешние реалии, завершится до 1 августа текущего года, сообщила в среду вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также Кивико рассказала, что за период функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму ее резиденты создали 90 тысяч рабочих мест. Рост частных инвестиций в экономику Крыма за минувший год составил 18%, всего за 10 лет частные инвесторы вложили в экономику региона порядка одного триллиона рублей. В рамках ПМЭФ Республика Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения, анонсировала Кивико.
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Реализация нацпроектов

В Республике Крым реализуется 13 национальных и 47 региональных проектов, рассказал в среду глава РК Сергей Аксенов.
В частности, до конца года по проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в Крыму закупят 94 единицы медоборудования для шести региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.
Про проекту "Чистая вода" предусмотрено строительство водоочистного сооружения в Красноперекопске. По программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году благоустроят шесть общественных территорий в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Симферополе и Ялте.
В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 28 дорог и 25 мостов. Ярким примером реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" является комплекс работ по благоустройству исторических центров Алупки и Евпатории. В рамках нацпроекта "Культура" выполняются капремонты четырех домов культуры в Кировском, Сакском и Черноморском районах, а также зданий Феодосийского музея древностей.
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Строительство экотехнопарков

В Крыму строят три экотехнопарка и 24 КОСа на побережье. Все это – общая задача по сбережению природы полуострова, заявил в среду Сергей Аксенов. К примеру, в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма ведется строительство трех экотехнопарков, которые позволят к 2025 году обеспечить 100% обработки ТКО и в два раза снизят объем отходов, направляемых на полигоны для размещения. А в прошлом году в регионе в рамках нацпроекта "Экология" высадили порядка 300 гектаров лесов.

Дороги Симферополя

Разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов, рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
По его словам, ситуация на дорогах Симферополя "напряженная с учетом сложившейся городской застройки". Сейчас власти активно занимаются организацией так называемых зеленых волн, для этого устанавливают новые светофоры с видеокамерами. Управление ими заведут на единую диспетчерскую службу администрации города, где будут анализировать дорожную обстановку и регулировать всю систему. До конца 2024 года в Симферополе обновят 65 светофоров. Что касается выделения отдельных полос для движения общественного транспорта на дорогах Симферополя, новых не будет.
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Заказник Ласпи

В заказнике "Ласпи" сохранена популяция краснокнижных деревьев, в благоприятном состоянии находятся и возобновляются можжевельник высокий и земляничник мелкоплодный, рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова. Кроме того, благодаря многим судебным процессам приостановлена застройка участков, которые были выделены еще в украинский период, когда в урочище выдавали паи.

Вода в Черном море

Температура воды в Черном и Азовском морях продолжает расти. На полуострове зафиксирована рекордная жара за 49 лет, рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Вода в море в Феодосии прогрелась до +22 градусов, в Евпатории +21, в Севастополе +21, в Алуште +18, в Ялте +21. Азовское море прогрелось также до температуры +22 градуса, в Керченском проливе температура воды +21 градус.
Во вторник, 4 июня, по информации Гидрометцентра РК, был перекрыт абсолютный максимум температуры в Симферополе - 33,6 градусов тепла. Это на 0,6 градусов выше, чем в рекордно жарком июне 1975 года. Средняя суточная температура воздуха 4 июня в Симферополе составила 24,9 градуса, что на 8,2 выше средней многолетней в июне. До конца недели синоптики прогнозируют временное ослабление жары, северный ветер и отсутствие осадков.
В Симферополе построят еще один новый детский сад
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Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады
 
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