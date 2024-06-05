https://crimea.ria.ru/20240605/krym-zaklyuchit-8-memorandumov-i-soglasheniy-na-pmef-2024-1137864032.html

Крым заключит 8 меморандумов и соглашений на ПМЭФ-2024

Крым заключит 8 меморандумов и соглашений на ПМЭФ-2024 - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Крым заключит 8 меморандумов и соглашений на ПМЭФ-2024

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Республика Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T12:21

2024-06-05T12:21

2024-06-05T12:26

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Республика Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на полях ПМЭФ-2024.Кивико уточнила, что меморандумы являются своего рода декларацией о намерениях, когда земельный участок под реализацию проекта еще не сформирован, а технико-экономическое обоснование еще не просчитано. Соглашения, в свою очередь, уже являются конкретным планом реализации инвестиционного проекта, с проработанными деталями и пакетом необходимых документов.Вице-премьер РК также добавила, что на ПМЭФ-2024 крымская делегация в рамках специальной секции поделится с коллегами из других регионов успешным опытом развития социального предпринимательства. Кивико уточнила, что с 2020 года количество так называемых социальных предприятий в республике выросло в пять раз.По данным Фонда поддержки предпринимательства Крыма, только в прошлом году в регионе зарегистрированы более 170 социальных предприятий, среди которых детские сады, школы, музеи. По итогам этого года их число превысит 200.Социальные предприниматели получают льготные кредиты в размере до 500 тысяч рублей под 1% годовых и до 5 млн рублей под 8%.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в рамках ПМЭФ-2024 республика планирует заключить меморандумы на общую сумму около 40 млрд рублей.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего мероприятия – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".Основная деловая программа разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.Также в ходе форума будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества в различных отраслях экономики со странами БРИКС и ШОС, перспективы развития Северного морского пути как международного транспортного коридора, безопасной интеграции авиабеспилотников в воздушное пространство, а также методы борьбы с дефицитом кадров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым экспортирует товары в 39 стран мира - КивикоКрым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублейЧастные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, санкт-петербург, ирина кивико, крым, инвестиции, экономика, экономика крыма