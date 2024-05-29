https://crimea.ria.ru/20240529/kak-evpatoriya-gotovitsya-k-kurortnomu-sezonu-i-skolko-plyazhey-otroetsya-1137695708.html

Как Евпатория готовится к курортному сезону и сколько пляжей отроется

Как Евпатория готовится к курортному сезону и сколько пляжей отроется - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Как Евпатория готовится к курортному сезону и сколько пляжей отроется

К началу летнего сезона в Евпатории будут работать 68 пляжей, подготовка к курортному сезону ведется по графику. Об этом, отвечая на вопросы горожан в ходе... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T17:07

2024-05-29T17:07

2024-05-29T17:07

евпатория

крым

пляжи крыма

крым курортный

отдых

отдых в крыму

александр юрьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. К началу летнего сезона в Евпатории будут работать 68 пляжей, подготовка к курортному сезону ведется по графику. Об этом, отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира на платформе "ВКонтакте", сообщил глава администрации города Александр Юрьев.По его словам, с 1 июня, когда начнется курортный сезон, пляжи, получившие разрешения, начнут работать. В настоящее время ведется благоустройство пляжных территорий, все идет по графику.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя Госсовета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Галина Герасимова рассказала, что в рамках подготовки к курортному сезону в Евпатории проходят субботники, дополнительные средства будут выделены на ремонт и строительство тротуаров, а благодаря строительству водовода Чеботарка – Ивановка – Евпатория, к курортному сезону жители региона и гости курорта будут бесперебойно обеспечены водой.В середине марта в Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой.Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5-4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублейКогда на набережной в Судаке появятся новые туалетыНа набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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