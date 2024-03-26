https://crimea.ria.ru/20240326/kak-evpatoriya-gotovitsya-k-kurortnomu-sezonu-1136007888.html

Как Евпатория готовится к курортному сезону

Как Евпатория готовится к курортному сезону - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Как Евпатория готовится к курортному сезону

Евпатория готовится к курортному сезону – в городе проходят субботники, дополнительные средства будут выделены на ремонт и строительство тротуаров, а благодаря... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T06:02

2024-03-26T06:02

2024-03-26T06:02

радио "спутник в крыму"

евпатория

государственный совет рк (госсовет)

галина герасимова

крым

крым курортный

новости крыма

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Евпатория готовится к курортному сезону – в городе проходят субботники, дополнительные средства будут выделены на ремонт и строительство тротуаров, а благодаря строительству водовода Чеботарка – Ивановка – Евпатория, к курортному сезону жители региона и гости курорта будут бесперебойно обеспечены водой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель председателя Госсовета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Галина Герасимова.И отметила, что к проведению субботника подключилась небезразличная общественность.На улице Симферопольской, которая больше всех пострадала от осеннего шторма, еще идут работы. "Малые отели и гостиницы восстанавливают свои потери".Также она отметила, что благодаря строительству водовода горожане и туристы будут обеспечены водой без проблем.По ее словам, крымские власти контролируют ситуацию, которая складывается вокруг малого и среднего бизнеса, вокруг санаторно-курортных учреждений и пользователей пляжных территорий.Также Герасимова пояснила, что договора о благоустройстве пляжных территорий, срок действия которых не истек, не будут перезаключаться, сохраняются условия, договорные обязательства на тех условиях, на которых они были заключены.В середине марта в Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой.Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5-4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург – ЕвпаторияКот Мостик открыл персональную фотовыставку в ЕвпаторииТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, государственный совет рк (госсовет), галина герасимова, крым, крым курортный, новости крыма, благоустройство