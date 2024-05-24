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Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение

Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение

В ходе наступления в зоне СВО армия России теснит ВСУ и подходит к Харькову, который если и не будет брать, то изолирует от остальной освобожденной территории... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T06:01

2024-05-24T06:01

2024-05-24T06:01

радио "спутник в крыму"

всу (вооруженные силы украины)

харьков

харьковская область

обстрелы всу

армия и флот

вооруженные силы россии

россия

украина

белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В ходе наступления в зоне СВО армия России теснит ВСУ и подходит к Харькову, который если и не будет брать, то изолирует от остальной освобожденной территории региона, что будет способствовать в дальнейшем созданию санитарной зоны на Украине и обеспечению безопасности РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По словам Петрова, преступный киевский режим активизировал атаки на приграничные территории России, в особенности Крым и Белгородскую область. При это последнюю терроризирует сегодня точно так же, как когда-то Донбасс.Он подчеркнул, что изменить ситуацию может лишь перемещение линии боевого соприкосновения дальше на запад и расширение санитарной зоны на Украине, о необходимости создания которой ранее говорил президент России Владимир Путин.Выступая 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай глава государства заявил, что российские войска "каждый день двигаются строго по плану", добиваясь успехов в боях в Харьковской области. При этом Путин отметил, что планов брать Харьков у ВС РФ на сегодняшний день нет. Но это не значит, что Харьков не станет частью санитарной зоны, считает Петров."По данным Генштаба, до Харькова осталось 26 километров с севера. И с юга мы уже практически подошли к ряду относительно крупных городов, и в ближайшее время можем ждать дальнейшего продвижения. В том числе путем окружения харьковской группировки. Если мы не будем Харьков брать, значит, должны будем каким-то образом изолировать от остальной территории", – поделился эксперт своим видением развития ситуации на фронте.Петров отметил, что армия России за последние 1,5 года закалилась в боях и обрела качества, которыми не обладала до начала СВО. Это признают и противники России, которым мы демонстрируем, что, имея серьезнейшее оружие, "способны вести войну обычными средствами, и успехи последних месяцев подтверждают такую возможность".Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов, говоря о будущем Харьковской области, отметил, что оно может быть светлым лишь в составе Российской Федерации.Накануне, 22 мая, стало известно, что на севере Харьковской области жителям освобожденных населенных пунктов выдадут российские документы. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта

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харьковская область

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