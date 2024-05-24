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Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение
Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение
В ходе наступления в зоне СВО армия России теснит ВСУ и подходит к Харькову, который если и не будет брать, то изолирует от остальной освобожденной территории... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T06:01
2024-05-24T06:01
радио "спутник в крыму"
всу (вооруженные силы украины)
харьков
харьковская область
обстрелы всу
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
украина
белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В ходе наступления в зоне СВО армия России теснит ВСУ и подходит к Харькову, который если и не будет брать, то изолирует от остальной освобожденной территории региона, что будет способствовать в дальнейшем созданию санитарной зоны на Украине и обеспечению безопасности РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По словам Петрова, преступный киевский режим активизировал атаки на приграничные территории России, в особенности Крым и Белгородскую область. При это последнюю терроризирует сегодня точно так же, как когда-то Донбасс.Он подчеркнул, что изменить ситуацию может лишь перемещение линии боевого соприкосновения дальше на запад и расширение санитарной зоны на Украине, о необходимости создания которой ранее говорил президент России Владимир Путин.Выступая 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай глава государства заявил, что российские войска "каждый день двигаются строго по плану", добиваясь успехов в боях в Харьковской области. При этом Путин отметил, что планов брать Харьков у ВС РФ на сегодняшний день нет. Но это не значит, что Харьков не станет частью санитарной зоны, считает Петров."По данным Генштаба, до Харькова осталось 26 километров с севера. И с юга мы уже практически подошли к ряду относительно крупных городов, и в ближайшее время можем ждать дальнейшего продвижения. В том числе путем окружения харьковской группировки. Если мы не будем Харьков брать, значит, должны будем каким-то образом изолировать от остальной территории", – поделился эксперт своим видением развития ситуации на фронте.Петров отметил, что армия России за последние 1,5 года закалилась в боях и обрела качества, которыми не обладала до начала СВО. Это признают и противники России, которым мы демонстрируем, что, имея серьезнейшее оружие, "способны вести войну обычными средствами, и успехи последних месяцев подтверждают такую возможность".Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов, говоря о будущем Харьковской области, отметил, что оно может быть светлым лишь в составе Российской Федерации.Накануне, 22 мая, стало известно, что на севере Харьковской области жителям освобожденных населенных пунктов выдадут российские документы. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта
харьков
харьковская область
россия
украина
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всу (вооруженные силы украины), харьков, харьковская область, обстрелы всу, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, украина, белгород, мнения, вадим петров
Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение

Армия РФ движется на Харьков и изолируют ВСУ в ходе освобождения области – мнение

06:01 24.05.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В ходе наступления в зоне СВО армия России теснит ВСУ и подходит к Харькову, который если и не будет брать, то изолирует от остальной освобожденной территории региона, что будет способствовать в дальнейшем созданию санитарной зоны на Украине и обеспечению безопасности РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
По словам Петрова, преступный киевский режим активизировал атаки на приграничные территории России, в особенности Крым и Белгородскую область. При это последнюю терроризирует сегодня точно так же, как когда-то Донбасс.
"Киев получил очередную порцию ракет и снарядов, для него не играет роли, по кому и какими средствами поражения стрелять. По Донецку и Донбассу они били, меньше всего преследуя цель поразить некие военные заводы. И точно так же поступают, обстреливая территорию Белгородской области", – прокомментировал происходящее Петров.
Он подчеркнул, что изменить ситуацию может лишь перемещение линии боевого соприкосновения дальше на запад и расширение санитарной зоны на Украине, о необходимости создания которой ранее говорил президент России Владимир Путин.
Выступая 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай глава государства заявил, что российские войска "каждый день двигаются строго по плану", добиваясь успехов в боях в Харьковской области. При этом Путин отметил, что планов брать Харьков у ВС РФ на сегодняшний день нет.
Но это не значит, что Харьков не станет частью санитарной зоны, считает Петров.
"По данным Генштаба, до Харькова осталось 26 километров с севера. И с юга мы уже практически подошли к ряду относительно крупных городов, и в ближайшее время можем ждать дальнейшего продвижения. В том числе путем окружения харьковской группировки. Если мы не будем Харьков брать, значит, должны будем каким-то образом изолировать от остальной территории", – поделился эксперт своим видением развития ситуации на фронте.
Петров отметил, что армия России за последние 1,5 года закалилась в боях и обрела качества, которыми не обладала до начала СВО. Это признают и противники России, которым мы демонстрируем, что, имея серьезнейшее оружие, "способны вести войну обычными средствами, и успехи последних месяцев подтверждают такую возможность".
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов, говоря о будущем Харьковской области, отметил, что оно может быть светлым лишь в составе Российской Федерации.
Накануне, 22 мая, стало известно, что на севере Харьковской области жителям освобожденных населенных пунктов выдадут российские документы.
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Радио "Спутник в Крыму"ВСУ (Вооруженные силы Украины)ХарьковХарьковская областьОбстрелы ВСУАрмия и флотВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаБелгородМненияВадим Петров
 
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Заголовок открываемого материала
06:01Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
23:26Опубликовано предварительное расследование крушения вертолета Раиси
23:17Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ
23:04Главные новости Крыма: 23 мая
22:47В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
22:41Главное за день: 23 мая
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