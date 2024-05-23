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Главные новости Крыма: 23 мая

Главные новости Крыма: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Главные новости Крыма: 23 мая

Сергей Аксенов рассказал о том, как обеспечивают безопасность Крымского моста. В Евпатории восстановлено водоснабжение. В поликлиниках сократят время ожидания... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T23:04

2024-05-23T23:04

2024-05-23T23:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов рассказал о том, как обеспечивают безопасность Крымского моста. В Евпатории восстановлено водоснабжение. В поликлиниках сократят время ожидания приема врача. В Крыму назвали возможные последствия удара по России ракетами США. Особая зона на границе с Ростовской областью не отразится на работе транспортного коридора в Крым. В Симферополе задержаны участники массовой драки. Диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве на ж/д путях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Безопасность Крымского моста перед курортным сезономЗа безопасность Крымского моста отвечают военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур. Они круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку с воды, моря и воздуха. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Также он отметил, что одной из основных задач является обеспечение максимально быстрого проезда по Крымскому мосту.Восстановление водоснабжения в ЕвпаторииВ Евпатории, где с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, восстановлено водоснабжение. На предприятии "Вода Крыма" сообщают, что аварийных ситуаций ни на водоводе, ни в городе нет.Утром в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что властям придется увеличить количество спецмашин для доставки воды жителям города и установить на улицах большие емкости, если ситуацию с водоснабжением в городе не удастся стабилизировать до конца дня.Сокращение времени ожидания приема в поликлиникахВремя ожидания приема в поликлиниках должно сократиться до 15 минут. Об этом заявил Сергей Аксенов. Также он обратил внимание, что для посетителей должны быть созданы комфортные условия: кондиционирование в коридорах, соответствующее количество стульев, отремонтированные туалеты, рабочие лифты, освещение. Следует проработать и логистику внутри поликлиник, в частности, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам. А для приема больных необходимо привлекать узких специалистов вахтовым методом.Крымский ответ о последствиях удара по России ракетами СШААмериканским политикам, которые стремятся к эскалации отношений с Россией, следует помнить, что РФ располагает средствами поражения, способными достать до территории США. Об этом заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя представленную главой комитета палаты представителей США по иностранным делам Майклом Макколом в американском конгрессе карту России с зоной потенциального поражения американскими ракетами ATACMS.Работа транспортного коридора в КрымНа работе транспортного коридора в Крым не отразится создание особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко. Указ губернатора Ростовской области Василия Голубева предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность.Массовая драка в СимферополеЦентральный райсуд Симферополя назначил административный арест на срок от 8 до 13 суток пятерым участникам массовой драки в столице Крыма. В четверг днем стало известно о задержании в Симферополе 17 участников потасовки, которая произошла накануне на одной из улиц столицы.Подрыв диверсанта на собственном взрывном устройствеВ Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на железнодорожных путях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он также добавил, что все злоумышленники, планировавшие либо совершившие теракты и диверсии в Крыму, вычислены и задержаны.

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https://crimea.ria.ru/20240523/federatsiya-mma-kryma-voshla-v-pyaterku-luchshikh-v-rossii-1137532820.html

https://crimea.ria.ru/20240523/v-leninskom-rayone-kryma-rabotaet-unikalnyy-zavod-po-proizvodstvu-stekla-1137528189.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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