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Главные новости Крыма: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Главные новости Крыма: 23 мая
Главные новости Крыма: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Главные новости Крыма: 23 мая
Сергей Аксенов рассказал о том, как обеспечивают безопасность Крымского моста. В Евпатории восстановлено водоснабжение. В поликлиниках сократят время ожидания... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T23:04
2024-05-23T23:04
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происшествия
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евпатория
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов рассказал о том, как обеспечивают безопасность Крымского моста. В Евпатории восстановлено водоснабжение. В поликлиниках сократят время ожидания приема врача. В Крыму назвали возможные последствия удара по России ракетами США. Особая зона на границе с Ростовской областью не отразится на работе транспортного коридора в Крым. В Симферополе задержаны участники массовой драки. Диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве на ж/д путях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Безопасность Крымского моста перед курортным сезономЗа безопасность Крымского моста отвечают военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур. Они круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку с воды, моря и воздуха. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Также он отметил, что одной из основных задач является обеспечение максимально быстрого проезда по Крымскому мосту.Восстановление водоснабжения в ЕвпаторииВ Евпатории, где с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, восстановлено водоснабжение. На предприятии "Вода Крыма" сообщают, что аварийных ситуаций ни на водоводе, ни в городе нет.Утром в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что властям придется увеличить количество спецмашин для доставки воды жителям города и установить на улицах большие емкости, если ситуацию с водоснабжением в городе не удастся стабилизировать до конца дня.Сокращение времени ожидания приема в поликлиникахВремя ожидания приема в поликлиниках должно сократиться до 15 минут. Об этом заявил Сергей Аксенов. Также он обратил внимание, что для посетителей должны быть созданы комфортные условия: кондиционирование в коридорах, соответствующее количество стульев, отремонтированные туалеты, рабочие лифты, освещение. Следует проработать и логистику внутри поликлиник, в частности, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам. А для приема больных необходимо привлекать узких специалистов вахтовым методом.Крымский ответ о последствиях удара по России ракетами СШААмериканским политикам, которые стремятся к эскалации отношений с Россией, следует помнить, что РФ располагает средствами поражения, способными достать до территории США. Об этом заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя представленную главой комитета палаты представителей США по иностранным делам Майклом Макколом в американском конгрессе карту России с зоной потенциального поражения американскими ракетами ATACMS.Работа транспортного коридора в КрымНа работе транспортного коридора в Крым не отразится создание особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко. Указ губернатора Ростовской области Василия Голубева предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность.Массовая драка в СимферополеЦентральный райсуд Симферополя назначил административный арест на срок от 8 до 13 суток пятерым участникам массовой драки в столице Крыма. В четверг днем стало известно о задержании в Симферополе 17 участников потасовки, которая произошла накануне на одной из улиц столицы.Подрыв диверсанта на собственном взрывном устройствеВ Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на железнодорожных путях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он также добавил, что все злоумышленники, планировавшие либо совершившие теракты и диверсии в Крыму, вычислены и задержаны.
https://crimea.ria.ru/20240523/lisy-idut-k-lyudyam-v-krymu-rastet-chislo-sluchaev-beshenstva-1137529028.html
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https://crimea.ria.ru/20240523/vperedi-mnogo-syurprizov-sbu-snova-ugrozhaet-krymskomu-mostu-1137533021.html
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Главные новости Крыма: 23 мая

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 23 мая

23:04 23.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов рассказал о том, как обеспечивают безопасность Крымского моста. В Евпатории восстановлено водоснабжение. В поликлиниках сократят время ожидания приема врача. В Крыму назвали возможные последствия удара по России ракетами США. Особая зона на границе с Ростовской областью не отразится на работе транспортного коридора в Крым. В Симферополе задержаны участники массовой драки. Диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве на ж/д путях.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

За безопасность Крымского моста отвечают военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур. Они круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку с воды, моря и воздуха. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Также он отметил, что одной из основных задач является обеспечение максимально быстрого проезда по Крымскому мосту.
Регионы России. Курильские острова. Остров Итуруп - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
20:31Радио "Спутник в Крыму"
Лисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенства

Восстановление водоснабжения в Евпатории

В Евпатории, где с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, восстановлено водоснабжение. На предприятии "Вода Крыма" сообщают, что аварийных ситуаций ни на водоводе, ни в городе нет.
Утром в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что властям придется увеличить количество спецмашин для доставки воды жителям города и установить на улицах большие емкости, если ситуацию с водоснабжением в городе не удастся стабилизировать до конца дня.
Концепция реставрации объекта культурного наследия в Севастополе в отель
20:17
В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель

Сокращение времени ожидания приема в поликлиниках

Время ожидания приема в поликлиниках должно сократиться до 15 минут. Об этом заявил Сергей Аксенов. Также он обратил внимание, что для посетителей должны быть созданы комфортные условия: кондиционирование в коридорах, соответствующее количество стульев, отремонтированные туалеты, рабочие лифты, освещение. Следует проработать и логистику внутри поликлиник, в частности, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам. А для приема больных необходимо привлекать узких специалистов вахтовым методом.
Бой чемпионата по ММА Crimea Prime II между симферопольцем, чемпионом мира и Европы по боевому самбо Русланом Беликовым и бойцом из японского города Нагоя Такаши Мацуба - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
19:59
Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России

Крымский ответ о последствиях удара по России ракетами США

Американским политикам, которые стремятся к эскалации отношений с Россией, следует помнить, что РФ располагает средствами поражения, способными достать до территории США. Об этом заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя представленную главой комитета палаты представителей США по иностранным делам Майклом Макколом в американском конгрессе карту России с зоной потенциального поражения американскими ракетами ATACMS.
В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
18:22
В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла

Работа транспортного коридора в Крым

На работе транспортного коридора в Крым не отразится создание особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко. Указ губернатора Ростовской области Василия Голубева предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
19:10
"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту

Массовая драка в Симферополе

Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест на срок от 8 до 13 суток пятерым участникам массовой драки в столице Крыма. В четверг днем стало известно о задержании в Симферополе 17 участников потасовки, которая произошла накануне на одной из улиц столицы.

Подрыв диверсанта на собственном взрывном устройстве

В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на железнодорожных путях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он также добавил, что все злоумышленники, планировавшие либо совершившие теракты и диверсии в Крыму, вычислены и задержаны.
 
Главное за деньНовостиКрымНовости КрымаОбществоПроисшествияЗадержание диверсантов и шпионов в КрымуЕвпаторияКрымский мост
 
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Заголовок открываемого материала
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20:57Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
20:31Лисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенства
20:17В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
19:59Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России
19:46В Евпатории восстановили водоснабжение
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