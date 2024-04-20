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Когда можно будет запустить ЗАЭС после перевода в "холодный останов" - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Когда можно будет запустить ЗАЭС после перевода в "холодный останов"
Когда можно будет запустить ЗАЭС после перевода в "холодный останов" - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Когда можно будет запустить ЗАЭС после перевода в "холодный останов"
Запорожскую АЭС после перевода в режим "холодный останов" можно будет запустить при наличии всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность, сообщила... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T10:07
2024-04-20T10:07
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
ядерная энергетика
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Запорожскую АЭС после перевода в режим "холодный останов" можно будет запустить при наличии всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.По ее словам, и технически, и организационно на АЭС готовы сделать все для восстановления ее работы."Но для восстановления необходимо помимо выполнения всех условий, обеспечивающих безопасность, еще и время. Мы зависим от множества внешних факторов. В том числе с подключением к сети", – сказала Яшина.В субботу, 13 апреля, стало известно, что все шесть блоков Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов" – безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад блокирует новости об ударах по Запорожской АЭС – ЗахароваГросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, ядерная энергетика, новости, безопасность
Когда можно будет запустить ЗАЭС после перевода в "холодный останов"

Запорожскую АЭС можно запустить после нормализации обстановки

10:07 20.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Запорожскую АЭС после перевода в режим "холодный останов" можно будет запустить при наличии всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Мы знаем, как запустить блоки в случае нормализации обстановки. Для этого необходимо выполнение всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность", – цитирует Яшину РИА Новости.
По ее словам, и технически, и организационно на АЭС готовы сделать все для восстановления ее работы.
"Но для восстановления необходимо помимо выполнения всех условий, обеспечивающих безопасность, еще и время. Мы зависим от множества внешних факторов. В том числе с подключением к сети", – сказала Яшина.
В субботу, 13 апреля, стало известно, что все шесть блоков Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов" – безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.

Атаки киевского режима на Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.
7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.
8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.
9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.
В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.
11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьЯдерная энергетикаНовостиБезопасность
 
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