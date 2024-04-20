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"Адский дождь" на Крымский мост и ЧП в "Тропикпарке": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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"Адский дождь" на Крымский мост и ЧП в "Тропикпарке": топ новостей недели
"Адский дождь" на Крымский мост и ЧП в "Тропикпарке": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.04.2024
"Адский дождь" на Крымский мост и ЧП в "Тропикпарке": топ новостей недели
Ответ МИД на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста. Удары Ирана в Израиле. Пожар в "Тропикпарке" Евпатории и гибель животных. Страшное ДТП с... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T18:43
2024-04-20T18:43
топ новостей недели
крымский мост
марина захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
норвегия
великобритания
иран
израиль
пожар
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Ответ МИД на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста. Удары Ирана в Израиле. Пожар в "Тропикпарке" Евпатории и гибель животных. Страшное ДТП с грузовиком в Алуште. Дорожная ситуация в районе Джанкоя. Новый крымский закон о трудоустройстве мигрантов.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней."Адский дождь"Британский таблоид The Sun опубликовал подробный план с описанием возможных методов уничтожения Крымского моста. Рассказал о нем директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк. По его словам, для массированной атаки на опоры и пролеты этого моста специалисты отдают предпочтение варианту "адского дождя ракет Storm Shadow и Scalp с одномоментным использованием большого числа морских беспилотников и подрывом с заминированной баржи или контейнеровоза". Комментируя эту тему, официальный спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что европейские СМИ, которые публикуют планы поражения Крымского моста, тем самым стимулируют международный терроризм. По ее мнению, есть все основания считать, что именно для осуществления подобных терактов была задумана так называемая Морская коалиция, созданная недавно Британией и Норвегией.Удары Ирана по ИзраилюНе менее семи гиперзвуковых ракет, выпущенных Ираном, поразили израильскую авиационную базу Неватим в Южном округе Израиля, сообщил 14 апреля иранский государственный телевизионный канал Press TV. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем. Как заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана, нанесенный в ночь на воскресенье удар по территории Израиля стал ответом на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. 18 апреля Иранская сторона заявила о готовности отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения. Россия призывает все страны Ближнего Востока вести себя сдержанно и не допустить дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта, которое не соответствует ничьим интересам.Пожар в "Тропикпарке"В ночь на 16 апреля в экзотариуме "Тропикпарк" в детском парке аттракционов в Евпатории произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей. Животные, которых удалось спасти, проходят реабилитацию. Следком завел уголовное дело. Ход следствия контролирует прокуратура.Страшное ДТП в Алуште13 апреля в районе Алушты грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Люди в этой машине погибли. Предварительно – четыре человека. Делом занялся Следком, оно находится под контролем прокуратуры республики. Дорога на ДжанкойВ среду утром министр транспорта Крыма Николай Лукашенко проинформировал об ограничении проезда по автодороге от города Джанкоя до села Победное, не уточняя причин. Позже оперштаб Крыма опубликовал схему объезда. Параллельно в соцсетях появилась информация о закрытии пункта пропуска Джанкой. Как пояснил РИА Новости Крым источник, в связи с угрозой атаки со стороны Украины пункты пропуска временно приостанавливали свою деятельность, однако вскоре эти ограничения были сняты. Закон о мигрантахВласти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Соответствующий указ на этой неделе подписал глава республики Сергей Аксенов. Всего перечень состоит из 35 пунктов. Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Как пояснил Аксенов, принятые меры позволят не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона.
https://crimea.ria.ru/20240416/ne-ostalos-shansa-v-krymu-otsenili-zamysly-kieva-unichtozhit-krymskiy-most-1136601117.html
https://crimea.ria.ru/20240419/chto-pokazal-otvetnyy-udar-izrailya-po-iranu--mnenie-1136685330.html
https://crimea.ria.ru/20240416/chp-v-zooparke-kak-obezopasit-lyudey-i-zhivotnykh--opyt-eksperta--1136615012.html
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https://crimea.ria.ru/20240419/v-sevastopole-na-god-ogranichat-proezd-v-rayone-razvyazki-ogurets---skhema-1136701463.html
крымский мост
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РИА Новости Крым
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топ новостей недели, крымский мост, марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), норвегия, великобритания, иран, израиль, пожар, евпатория, животные, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, алушта, джанкой, мигранты, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, сергей аксенов, транспорт
"Адский дождь" на Крымский мост и ЧП в "Тропикпарке": топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:43 20.04.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Ответ МИД на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста. Удары Ирана в Израиле. Пожар в "Тропикпарке" Евпатории и гибель животных. Страшное ДТП с грузовиком в Алуште. Дорожная ситуация в районе Джанкоя. Новый крымский закон о трудоустройстве мигрантов.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

"Адский дождь"

Британский таблоид The Sun опубликовал подробный план с описанием возможных методов уничтожения Крымского моста. Рассказал о нем директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк. По его словам, для массированной атаки на опоры и пролеты этого моста специалисты отдают предпочтение варианту "адского дождя ракет Storm Shadow и Scalp с одномоментным использованием большого числа морских беспилотников и подрывом с заминированной баржи или контейнеровоза". Комментируя эту тему, официальный спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что европейские СМИ, которые публикуют планы поражения Крымского моста, тем самым стимулируют международный терроризм. По ее мнению, есть все основания считать, что именно для осуществления подобных терактов была задумана так называемая Морская коалиция, созданная недавно Британией и Норвегией.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
16 апреля, 14:32
Не осталось шанса: в Крыму оценили замыслы Киева уничтожить Крымский мост

Удары Ирана по Израилю

Не менее семи гиперзвуковых ракет, выпущенных Ираном, поразили израильскую авиационную базу Неватим в Южном округе Израиля, сообщил 14 апреля иранский государственный телевизионный канал Press TV. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем. Как заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана, нанесенный в ночь на воскресенье удар по территории Израиля стал ответом на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. 18 апреля Иранская сторона заявила о готовности отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения. Россия призывает все страны Ближнего Востока вести себя сдержанно и не допустить дальнейшего обострения ирано-израильского конфликта, которое не соответствует ничьим интересам.
Израильский флаг у посольства страны в Москве приспущен - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вчера, 13:10Радио "Спутник в Крыму"
Что показал ответный удар Израиля по Ирану – мнение

Пожар в "Тропикпарке"

В ночь на 16 апреля в экзотариуме "Тропикпарк" в детском парке аттракционов в Евпатории произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей. Животные, которых удалось спасти, проходят реабилитацию. Следком завел уголовное дело. Ход следствия контролирует прокуратура.
Бахчисарайский парк миниатюр - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
16 апреля, 18:08Радио "Спутник в Крыму"
ЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт эксперта

Страшное ДТП в Алуште

13 апреля в районе Алушты грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Люди в этой машине погибли. Предварительно – четыре человека. Делом занялся Следком, оно находится под контролем прокуратуры республики.
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вчера, 20:29
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами

Дорога на Джанкой

В среду утром министр транспорта Крыма Николай Лукашенко проинформировал об ограничении проезда по автодороге от города Джанкоя до села Победное, не уточняя причин. Позже оперштаб Крыма опубликовал схему объезда. Параллельно в соцсетях появилась информация о закрытии пункта пропуска Джанкой. Как пояснил РИА Новости Крым источник, в связи с угрозой атаки со стороны Украины пункты пропуска временно приостанавливали свою деятельность, однако вскоре эти ограничения были сняты.
Автомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вчера, 19:02Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" – схема

Закон о мигрантах

Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Соответствующий указ на этой неделе подписал глава республики Сергей Аксенов. Всего перечень состоит из 35 пунктов. Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Как пояснил Аксенов, принятые меры позволят не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона.
 
Топ новостей неделиКрымский мостМарина ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НорвегияВеликобританияИранИзраильПожарЕвпаторияЖивотныеДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПАлуштаДжанкойМигрантыТрудовые мигрантыНелегальные мигрантыСергей АксеновТранспорт
 
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