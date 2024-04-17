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На севере Крыма ограничили движение транспорта

На севере Крыма ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 17.04.2024

На севере Крыма ограничили движение транспорта

На участке автодороги от Джанкоя до села Победное в среду временно ограничено движение. Об этом сообщил глава крымского минтранса Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T07:43

2024-04-17T07:43

2024-04-17T07:46

ситуация на дорогах крыма

ограничение движения

джанкой

транспорт

логистика

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минтранс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На участке автодороги от Джанкоя до села Победное в среду временно ограничено движение. Об этом сообщил глава крымского минтранса Николай Лукашенко.По его словам, объезд возможен от автодороги Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях. Схема движения автобусов также временно изменена, временную схему объезда опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: картаКрымский мост открыли для проезда

джанкой

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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