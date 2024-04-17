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На севере Крыма ограничили движение транспорта
На севере Крыма ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 17.04.2024
На севере Крыма ограничили движение транспорта
На участке автодороги от Джанкоя до села Победное в среду временно ограничено движение. Об этом сообщил глава крымского минтранса Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T07:43
2024-04-17T07:43
2024-04-17T07:46
ситуация на дорогах крыма
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На участке автодороги от Джанкоя до села Победное в среду временно ограничено движение. Об этом сообщил глава крымского минтранса Николай Лукашенко.По его словам, объезд возможен от автодороги Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях. Схема движения автобусов также временно изменена, временную схему объезда опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: картаКрымский мост открыли для проезда
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ограничение движения, джанкой, транспорт, логистика, крым, новости крыма, минтранс крыма
На севере Крыма ограничили движение транспорта
В районе Джанкоя временно ограничено движение транспорта
07:43 17.04.2024 (обновлено: 07:46 17.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. На участке автодороги от Джанкоя до села Победное в среду временно ограничено движение. Об этом сообщил глава крымского минтранса Николай Лукашенко.
"Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью - Джанкой - Феодосия от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района",- написал он в своем ТГ-канале.
По его словам, объезд возможен от автодороги Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях.
Схема движения автобусов также временно изменена, временную схему объезда опубликуют позже. О снятии ограничений сообщат дополнительно.
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