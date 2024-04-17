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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T06:34
2024-04-17T06:34
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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тамань
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост открыли для проезда

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

06:34 17.04.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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