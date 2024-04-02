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Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Режим воздушной опасности введен во вторник утром в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T10:03

2024-04-02T10:03

2024-04-02T10:25

липецкая область

игорь артамонов

авиационная опасность

россия

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Режим воздушной опасности введен во вторник утром в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что вражеских дрон был обнаружен подавлен дежурными средствами ПВО в Становлянском районе.Сигнал носит информационный характер. Введение режима "воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона, добавил он.Жителей области просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.Вся информация по оперативной обстановке предоставляется в официальных каналах правительства и МЧС.Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали шесть человек, трое госпитализированы.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов, авиационная опасность, россия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости