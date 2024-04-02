Рейтинг@Mail.ru
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240402/rezhim-vozdushnoy-opasnosti-vveli-v-lipetskoy-oblasti-1136209874.html
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Режим воздушной опасности введен во вторник утром в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T10:03
2024-04-02T10:25
липецкая область
игорь артамонов
авиационная опасность
россия
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239439_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_393f03e9fe0559a4fe1ab2cf8e6f9c95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Режим воздушной опасности введен во вторник утром в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что вражеских дрон был обнаружен подавлен дежурными средствами ПВО в Становлянском районе.Сигнал носит информационный характер. Введение режима "воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона, добавил он.Жителей области просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.Вся информация по оперативной обстановке предоставляется в официальных каналах правительства и МЧС.Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали шесть человек, трое госпитализированы.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
липецкая область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239439_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_a368317a709d17765cc95bb82bcb61a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
липецкая область, игорь артамонов, авиационная опасность, россия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области после обнаружения дронов у границ

10:03 02.04.2024 (обновлено: 10:25 02.04.2024)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Режим воздушной опасности введен во вторник утром в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.", - написал в своем Telegram-канале Артамонов.
Он отметил, что вражеских дрон был обнаружен подавлен дежурными средствами ПВО в Становлянском районе.
Сигнал носит информационный характер. Введение режима "воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона, добавил он.
Жителей области просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
Вся информация по оперативной обстановке предоставляется в официальных каналах правительства и МЧС.
Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали шесть человек, трое госпитализированы.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подросток
Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады
Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
 
Липецкая областьИгорь АртамоновАвиационная опасностьРоссияБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции
10:59В Красногвардейском районе Крыма во вторник будет громко
10:45Украинец получил срок за хищение гранат и патронов у российских военных
10:28В аварии на Кубани пострадали дети и погиб тренер велошколы Липецка
10:03Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
09:57Ветер остановил паромы в Севастополе
09:55В Крыму осудят пособника СБУ за покушение на убийство чиновников
09:38Число пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти
09:23Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
09:13Пожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратуры
08:59Жуткое ДТП на Кубани: в аварии погиб водитель и пострадали четверо детей
08:51Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского
08:49Связи России и Беларуси развиваются вопреки сложностям – Путин
08:28Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
08:08Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины
07:55В Симферополе горит склад с оборудованием для салонов красоты
07:40В центре Симферополя во вторник ограничили движение транспорта
07:33Сильный ветер обрушится на Севастополь во вторник
07:18Классика и рок в пещере: в Крыму стартует сезон уникальных концертов
06:59Строптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений Патрушева
Лента новостейМолния