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Число пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Число пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти
Число пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Число пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти
Число пострадавших при атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске возросло до шести человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T09:38
2024-04-02T09:40
татарстан
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске возросло до шести человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, однако в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Изначально сообщалось о двоих раненых, позже их количество возросло.При этом уточняется, что трое госпитализированы.Удар по общежитию особой экономической зоны "Алабуга" был нанесен в 5:45 утра при помощи двух беспилотников. В Telegram-канале ОЭЗ сообщили, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.ОЭЗ "Алабуга" находится в десяти километрах от Елабуги.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
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Новости
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РИА Новости Крым
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татарстан, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Число пострадавших при атаке БПЛА в "Алабуге" выросло до шести - власти

Число пострадавших при атаке беспилотников на ОЭЗ "Алабуга" возросло до шести - власти

09:38 02.04.2024 (обновлено: 09:40 02.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске возросло до шести человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.
Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, однако в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Изначально сообщалось о двоих раненых, позже их количество возросло.

"Шесть человек пострадали при атаке беспилотников на ОЭЗ "Алабуга", - сказано в сообщении. – Здоровью пострадавших ничего не угрожает".

При этом уточняется, что трое госпитализированы.
Удар по общежитию особой экономической зоны "Алабуга" был нанесен в 5:45 утра при помощи двух беспилотников. В Telegram-канале ОЭЗ сообщили, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.
ОЭЗ "Алабуга" находится в десяти километрах от Елабуги.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
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