https://crimea.ria.ru/20240402/glavnoe-za-den-2-aprelya-1136241887.html

Главное за день: 2 апреля

Главное за день: 2 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Главное за день: 2 апреля

Утром атаке украинских беспилотников подверглись города Елабуга и Нижнекамск, пострадали 13 человек. Сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды взрывчатых... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T23:15

2024-04-02T23:15

2024-04-02T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Утром атаке украинских беспилотников подверглись города Елабуга и Нижнекамск, пострадали 13 человек. Сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды взрывчатых веществ, которые провозили в партии икон. Армия России с начала года освободила более 400 квадратных километров территории. По военным объектам Украины нанесено 192 комплексных удара, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Назначены новые главком ВМФ России, командующие Северного и Черноморского флотов. Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. В России скончалась звезда советского кино, Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дроны ВСУ атаковали Елабугу и НижнекамскУтром 2 апреля атакам украинских дронов подверглись предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. Технологический процесс не был нарушен, но есть пострадавшие, сообщил глава республики Рустам Минниханов."Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.По данным официального Telegram-канала особой экономической зоны "Алабуга", атака была предпринята в 5:45 2 апреля. По уточненным позже сведениям, в результате ударов пострадали 13 человек.Бомбы прятали в иконахСамодельные взрывные устройства прятали в православные иконы. Взрывчатку иностранного производства пытались доставить в Россию из Украины через страны Евросоюза. Трансграничный контрабандный канал доставки был перекрыт специалистами ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой."Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", - говорится в сообщении.Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что "задержано лицо, причастное к совершению преступления".Армия России освободила более 400 квадратных километровВооруженные силы России с начала года взяли под контроль 403 квадратных километра территорий новых регионов страны. Об этом во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу."Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области – поселок Мирное. Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации", - приводит его слова Минобороны.При этом ВКС России нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины.Шойгу назначил нового главкома ВМФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания сообщил о назначении главкомом ВМФ РФ Александра Моисеева, командующим Северным флотом Константина Кабанцова и командующим Черноморским флотом Сергея Пинчука, сообщили во вторник в российском военном ведомстве.Зеленский подписал закон о снижении призывного возрастаПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон, которые снижают возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Об этом заявил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.Согласно закону, мобилизационный возраст снижается с 27 до 25 лет, а право демобилизоваться предоставляется после 36 месяцев непрерывной службы. Помимо этого, всех без исключения граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет обяжут пройти базовую военную подготовку и всегда иметь при себе военно-учетный документ. Его отныне следует предъявлять по первому требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (ТЦК) или полиции.Ушла из жизни актриса Татьяна КонюховаНа 93-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, кавалер Ордена почета, Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.Любимая артистка миллионов советских граждан воплотила на экране самые разные женские характеры: бригадир Галя Березка в "Карьере Димы Горина", красавица Ганна в фильме "Майская ночь, или Утопленница", яркая эпизодическая роль работницы Химки в "Женитьбе Бальзаминова"... Она сыграла более 60 ролей в кино.

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https://crimea.ria.ru/20240402/glava-fonda-zaschitniki-otechestva-dolozhila-putinu-ob-itogakh-raboty-za-god-1136241660.html

https://crimea.ria.ru/20240402/na-chvk-mogut-rasprostranit-prisvoenie-statusa-invalida-boevykh-deystviy-1136242087.html

https://crimea.ria.ru/20240402/missiya-dlya-ukrainy-stoltenberg-khochet-sobrat-100-milliardov-dollarov-1136237613.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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