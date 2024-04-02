Ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова
Ушла из жизни звезда советского кинематографа Татьяна Конюхова
18:16 02.04.2024 (обновлено: 18:21 02.04.2024)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Карьера Димы Горина". В главной роли - Татьяна Конюхова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. На 93-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, кавалер Ордена почета, Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
"Конюхова! Обожаю Конюхову!" – как героиня фильма "Москва слезам не верит", восклицали все, кто знал Татьяну Георгиевну. Любимая и незабвенная – называли ее друзья, коллеги, студенты, зрители за глубину, искренность, задор, сердечное отношение к людям", – опубликовано в официальном Telegram-канале Союза.
Любимая артистка миллионов советских граждан воплотила на экране самые разные женские характеры: бригадир Галя Березка в "Карьере Димы Горина", красавица Ганна в фильме "Майская ночь, или Утопленница", яркая эпизодическая роль работницы Химки в "Женитьбе Бальзаминова".
"Около 20 лет Татьяна Георгиевна была профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства, – напоминают в Союзе кинематографистов. – Выступала с собственной концертной программой по стихам Марины Цветаевой и Анны Ахматовой".