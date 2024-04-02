https://crimea.ria.ru/20240402/ushla-iz-zhizni-aktrisa-tatyana-konyukhova-1136234029.html

Ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова

Ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова

На 93-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, кавалер Ордена почета, Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Об этом сообщили в Союзе... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T18:16

2024-04-02T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. На 93-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, кавалер Ордена почета, Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.Любимая артистка миллионов советских граждан воплотила на экране самые разные женские характеры: бригадир Галя Березка в "Карьере Димы Горина", красавица Ганна в фильме "Майская ночь, или Утопленница", яркая эпизодическая роль работницы Химки в "Женитьбе Бальзаминова".

https://crimea.ria.ru/20240402/tatyana-konyukhova---biografiya-1136233923.html

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2024

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