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Ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова
Ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова
На 93-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, кавалер Ордена почета, Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Об этом сообщили в Союзе... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. На 93-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, кавалер Ордена почета, Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.Любимая артистка миллионов советских граждан воплотила на экране самые разные женские характеры: бригадир Галя Березка в "Карьере Димы Горина", красавица Ганна в фильме "Майская ночь, или Утопленница", яркая эпизодическая роль работницы Химки в "Женитьбе Бальзаминова".
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утраты, новости, россия, культура, искусство , кино, память
Ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова

Ушла из жизни звезда советского кинематографа Татьяна Конюхова

18:16 02.04.2024 (обновлено: 18:21 02.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Карьера Димы Горина". В главной роли - Татьяна Конюхова.
Кадр из кинофильма Карьера Димы Горина. В главной роли - Татьяна Конюхова. - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. На 93-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, кавалер Ордена почета, Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
"Конюхова! Обожаю Конюхову!" – как героиня фильма "Москва слезам не верит", восклицали все, кто знал Татьяну Георгиевну. Любимая и незабвенная – называли ее друзья, коллеги, студенты, зрители за глубину, искренность, задор, сердечное отношение к людям", – опубликовано в официальном Telegram-канале Союза.
Любимая артистка миллионов советских граждан воплотила на экране самые разные женские характеры: бригадир Галя Березка в "Карьере Димы Горина", красавица Ганна в фильме "Майская ночь, или Утопленница", яркая эпизодическая роль работницы Химки в "Женитьбе Бальзаминова".
"Около 20 лет Татьяна Георгиевна была профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства, – напоминают в Союзе кинематографистов. – Выступала с собственной концертной программой по стихам Марины Цветаевой и Анны Ахматовой".
Татьяна Конюхова - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
18:21
Татьяна Конюхова - биография
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