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Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом
Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом
Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера "Грозный", впоследствии – РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T16:32
2024-04-02T16:35
биография
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
сергей пинчук
новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера "Грозный", впоследствии – замкомандующего Балтийским флотом по тылу Михаила Пинчука.В 1988 году окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. В 1993 году – Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова в Севастополе. Офицерскую службу начал на Балтийском флоте в должности командира зенитной ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части эскадренного миноносца.В 2004 году окончил Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Продолжил службу на Балтийском флоте в должностях командира эскадренного миноносца, командира бригады надводных кораблей и начальника штаба – первого заместителя командира Ленинградской военно-морской базы.В 2007 году был назначен командиром бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота, начальником Кронштадтского гарнизона.С декабря 2010 по декабрь 2011 года занимал должность начальника штаба – первого заместителя командира Ленинградской военно-морской базы.22 декабря 2011 года назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.С 2016 года назначен командующим Каспийской флотилией.9 мая 2021 года занял пост заместителя командующего Черноморским флотом.С 5 октября 2021 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Черноморским флотом.Награжден орденом "За военные заслуги" (2009 год), медалями.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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биография, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), сергей пинчук, новости крыма, севастополь
Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом

Сергей Пинчук – биография

16:32 02.04.2024 (обновлено: 16:35 02.04.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФСергей Пинчук
Сергей Пинчук
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера "Грозный", впоследствии – замкомандующего Балтийским флотом по тылу Михаила Пинчука.
В 1988 году окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. В 1993 году – Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова в Севастополе. Офицерскую службу начал на Балтийском флоте в должности командира зенитной ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части эскадренного миноносца.
В 2004 году окончил Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Продолжил службу на Балтийском флоте в должностях командира эскадренного миноносца, командира бригады надводных кораблей и начальника штаба – первого заместителя командира Ленинградской военно-морской базы.
В 2007 году был назначен командиром бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота, начальником Кронштадтского гарнизона.
С декабря 2010 по декабрь 2011 года занимал должность начальника штаба – первого заместителя командира Ленинградской военно-морской базы.
22 декабря 2011 года назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
С 2016 года назначен командующим Каспийской флотилией.
9 мая 2021 года занял пост заместителя командующего Черноморским флотом.
С 5 октября 2021 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Черноморским флотом.
Награжден орденом "За военные заслуги" (2009 год), медалями.
 
БиографияНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Сергей ПинчукНовости КрымаСевастополь
 
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