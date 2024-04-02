https://crimea.ria.ru/20240402/sergey-pinchuk--biografiya-novogo-komanduyuschego-chernomorskogo-flota-1136230664.html

Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом

Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Сергей Пинчук – биография нового командующего Черноморским флотом

Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера "Грозный", впоследствии – РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T16:32

2024-04-02T16:32

2024-04-02T16:35

биография

новости

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армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе в семье военного моряка, контр-адмирала, командира ракетного крейсера "Грозный", впоследствии – замкомандующего Балтийским флотом по тылу Михаила Пинчука.В 1988 году окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. В 1993 году – Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова в Севастополе. Офицерскую службу начал на Балтийском флоте в должности командира зенитной ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части эскадренного миноносца.В 2004 году окончил Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Продолжил службу на Балтийском флоте в должностях командира эскадренного миноносца, командира бригады надводных кораблей и начальника штаба – первого заместителя командира Ленинградской военно-морской базы.В 2007 году был назначен командиром бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота, начальником Кронштадтского гарнизона.С декабря 2010 по декабрь 2011 года занимал должность начальника штаба – первого заместителя командира Ленинградской военно-морской базы.22 декабря 2011 года назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.С 2016 года назначен командующим Каспийской флотилией.9 мая 2021 года занял пост заместителя командующего Черноморским флотом.С 5 октября 2021 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Черноморским флотом.Награжден орденом "За военные заслуги" (2009 год), медалями.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биография, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), сергей пинчук, новости крыма, севастополь