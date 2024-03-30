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Главное за день: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Главное за день: 30 марта
Главное за день: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Главное за день: 30 марта
Успехи армии России в зоне спецоперации за неделю. Удары по объектам инфраструктуры в разных областях Украины. Заявления Зеленского о ракетах ATACMS для ударов... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T21:55
2024-03-30T21:55
главное за день
украина
владимир зеленский (президент украины)
"крокус сити холл"
политика
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
общество
михаил булгаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации за неделю. Удары по объектам инфраструктуры в разных областях Украины. Заявления Зеленского о ракетах ATACMS для ударов по Крыму и о мирных переговорах с РФ. Рост числа пострадавших в результате теракта в "Крокусе". Признание Булгакова символом "российской имперской политики" на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииОдин массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщили в субботу в Минобороны России. За неделю уничтожены 5770 украинских боевиков, вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства. Российские средства ПВО сбили в зоне спецоперации 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и реактивные снаряды. Удары по регионам УкраиныВ Полтавской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей после серии взрывов в ночь на субботу поражены объект инфраструктуры. Украинская энергогенерирующая компания "Центрэнерго" сообщила в субботу о том, что Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины полностью разрушена ракетным ударом 22 марта. Ракеты ATACMS для удара по КрымуПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует применять для ударов по аэродромам в Крыму ракеты ATACMS, которые еще "не находятся на территории Украины". Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Владимира Зеленского после угроз Крыму вспомнить о неминуемом возмездии. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Пентагон может пойти на передачу дальнобойных ракет ATACMS Киеву в случае, если конфликт затянется. ПереговорыПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News накануне впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины и Киеву приходится это учитывать, проккоментировал в субботу это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявление Зеленского прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая считает, что президент Украины высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий. Пострадавшие от теракта в "Крокусе"В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, в том числе пятеро детей. Об этом утром в субботу сообщала пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью. У здания "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске в субботу прошли траурные мероприятия - со дня трагедии прошло девять дней. Днем у стихийного мемориала прошла панихида, почтить память жертв теракта к "Крокусу" прибыли послы десятков стран. Вечером 30 марта в знак памяти и скорби по погибшим пройдет всероссийская акция "Свеча Памяти". Церемонии возложения цветов и зажжения свечей памяти состоятся в разных городах страны. Булгаков на УкраинеУкраинский институт национальной памяти счел имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики", следует из заключения комиссии института. В публикации на сайте организации утверждается, что Булгаков якобы "предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому", а его творчество связано с "прославлением российской имперской политики". Элементом этой политики институт счел и "присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков на Украине". В том же заключении институт обвинил и других деятелей русской культуры в том, что они якобы "отказывались от гуманизма, как только доходили до обсуждения украинского вопроса". В частности, в тексте упоминаются поэт Иосиф Бродский и писатель Александр Солженицын.
https://crimea.ria.ru/20240330/shoygu-proinspektiroval-oboronnye-zavody---proizvodstvo-rastet-1136154063.html
https://crimea.ria.ru/20240330/zelenskiy-uvolil-pervogo-pomoschnika-prezidenta-shefira-1136155829.html
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https://crimea.ria.ru/20240330/v-khersonskoy-oblasti-izmenyat-vremya-deystviya-komendantskogo-chasa-1136157879.html
https://crimea.ria.ru/20240330/na-kubani-nashli-telo-10-letnego-malchika-v-reke-1136158465.html
украина
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РИА Новости Крым
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главное за день, украина, владимир зеленский (президент украины), "крокус сити холл", политика, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), общество, михаил булгаков, владимир брутер, мария захарова, дмитрий песков
Главное за день: 30 марта

Главные события и заявления субботы, 30 марта

21:55 30.03.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДевять дней со дня теракта в "Крокус Сити Холл"
Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации за неделю. Удары по объектам инфраструктуры в разных областях Украины. Заявления Зеленского о ракетах ATACMS для ударов по Крыму и о мирных переговорах с РФ. Рост числа пострадавших в результате теракта в "Крокусе". Признание Булгакова символом "российской имперской политики" на Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщили в субботу в Минобороны России. За неделю уничтожены 5770 украинских боевиков, вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства.
Российские средства ПВО сбили в зоне спецоперации 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и реактивные снаряды.
Поездка министра обороны РФ С.Шойгу в Алтайский край
10:06
Шойгу проинспектировал оборонные заводы - производство растет

Удары по регионам Украины

В Полтавской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей после серии взрывов в ночь на субботу поражены объект инфраструктуры.
Украинская энергогенерирующая компания "Центрэнерго" сообщила в субботу о том, что Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины полностью разрушена ракетным ударом 22 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир (слева). Архивное фото
12:53
Зеленский уволил первого помощника президента Шефира

Ракеты ATACMS для удара по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует применять для ударов по аэродромам в Крыму ракеты ATACMS, которые еще "не находятся на территории Украины".
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Владимира Зеленского после угроз Крыму вспомнить о неминуемом возмездии.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Пентагон может пойти на передачу дальнобойных ракет ATACMS Киеву в случае, если конфликт затянется.
Пилот - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
12:08
Атака на Севастополь и мобилизация в России: топ новостей недели

Переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News накануне впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины и Киеву приходится это учитывать, проккоментировал в субботу это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявление Зеленского прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая считает, что президент Украины высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий.
Пользователи - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
14:07
Гражданам Украины разрешили заключать браки онлайн

Пострадавшие от теракта в "Крокусе"

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, в том числе пятеро детей. Об этом утром в субботу сообщала пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью. У здания "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске в субботу прошли траурные мероприятия - со дня трагедии прошло девять дней. Днем у стихийного мемориала прошла панихида, почтить память жертв теракта к "Крокусу" прибыли послы десятков стран. Вечером 30 марта в знак памяти и скорби по погибшим пройдет всероссийская акция "Свеча Памяти". Церемонии возложения цветов и зажжения свечей памяти состоятся в разных городах страны.
Патруль - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
16:06
В Херсонской области изменят время действия комендантского часа

Булгаков на Украине

Украинский институт национальной памяти счел имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики", следует из заключения комиссии института. В публикации на сайте организации утверждается, что Булгаков якобы "предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому", а его творчество связано с "прославлением российской имперской политики".
Элементом этой политики институт счел и "присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков на Украине".
В том же заключении институт обвинил и других деятелей русской культуры в том, что они якобы "отказывались от гуманизма, как только доходили до обсуждения украинского вопроса". В частности, в тексте упоминаются поэт Иосиф Бродский и писатель Александр Солженицын.
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
17:27
На Кубани нашли тело 10-летнего мальчика в реке
 
Главное за деньУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)"Крокус Сити Холл"ПолитикаНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоМихаил БулгаковВладимир БрутерМария ЗахароваДмитрий Песков
 
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Заголовок открываемого материала
22:02Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час
21:55Главное за день: 30 марта
21:33В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе"
21:11Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины
20:20В Симферополе на день перекроют часть проспекта Кирова
19:37Шрамы красят брейкеров: уличная культура на олимпийских пьедесталах
19:17В Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человек
18:48"Как и Крым": в США сделали пугающее предупреждение об Одессе
18:14Личности 134 погибших в теракте в "Крокусе" установлены
17:27На Кубани нашли тело 10-летнего мальчика в реке
17:15В Севастополе открыт Объединенный чемпионат по футболу "Содружество"
16:35Очередь на Крымский мост растет
16:13Работа ПВО за неделю - сбиты 1,2 тыс. беспилотников и десятки ракет
16:06В Херсонской области изменят время действия комендантского часа
15:53ВС РФ уничтожили 5770 украинских боевиков - недельные потери ВСУ
15:3657 групповых ударов - на Украине поражены центры принятия решений
15:159 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти
14:42В Нидерландах произошел захват заложников в кафе
14:07Гражданам Украины разрешили заключать браки онлайн
13:55На Крымском мосту образовалась очередь
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