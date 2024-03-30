https://crimea.ria.ru/20240330/glavnoe-za-den-30-marta-1136158964.html

Главное за день: 30 марта

Главное за день: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Главное за день: 30 марта

Успехи армии России в зоне спецоперации за неделю. Удары по объектам инфраструктуры в разных областях Украины. Заявления Зеленского о ракетах ATACMS для ударов... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T21:55

2024-03-30T21:55

2024-03-30T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации за неделю. Удары по объектам инфраструктуры в разных областях Украины. Заявления Зеленского о ракетах ATACMS для ударов по Крыму и о мирных переговорах с РФ. Рост числа пострадавших в результате теракта в "Крокусе". Признание Булгакова символом "российской имперской политики" на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииОдин массированный и 57 групповых ударов по военным объектам и центрам принятия решений на Украине нанесли ВС РФ, все цели достигнуты, сообщили в субботу в Минобороны России. За неделю уничтожены 5770 украинских боевиков, вражеская техника и вооружения, в том числе иностранного производства. Российские средства ПВО сбили в зоне спецоперации 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и реактивные снаряды. Удары по регионам УкраиныВ Полтавской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей после серии взрывов в ночь на субботу поражены объект инфраструктуры. Украинская энергогенерирующая компания "Центрэнерго" сообщила в субботу о том, что Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины полностью разрушена ракетным ударом 22 марта. Ракеты ATACMS для удара по КрымуПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует применять для ударов по аэродромам в Крыму ракеты ATACMS, которые еще "не находятся на территории Украины". Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Владимира Зеленского после угроз Крыму вспомнить о неминуемом возмездии. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Пентагон может пойти на передачу дальнобойных ракет ATACMS Киеву в случае, если конфликт затянется. ПереговорыПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News накануне впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины и Киеву приходится это учитывать, проккоментировал в субботу это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявление Зеленского прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая считает, что президент Украины высказался о переговорах с Россией, поскольку нервничает из-за истекающего срока своих полномочий. Пострадавшие от теракта в "Крокусе"В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, в том числе пятеро детей. Об этом утром в субботу сообщала пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью. У здания "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске в субботу прошли траурные мероприятия - со дня трагедии прошло девять дней. Днем у стихийного мемориала прошла панихида, почтить память жертв теракта к "Крокусу" прибыли послы десятков стран. Вечером 30 марта в знак памяти и скорби по погибшим пройдет всероссийская акция "Свеча Памяти". Церемонии возложения цветов и зажжения свечей памяти состоятся в разных городах страны. Булгаков на УкраинеУкраинский институт национальной памяти счел имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики", следует из заключения комиссии института. В публикации на сайте организации утверждается, что Булгаков якобы "предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому", а его творчество связано с "прославлением российской имперской политики". Элементом этой политики институт счел и "присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков на Украине". В том же заключении институт обвинил и других деятелей русской культуры в том, что они якобы "отказывались от гуманизма, как только доходили до обсуждения украинского вопроса". В частности, в тексте упоминаются поэт Иосиф Бродский и писатель Александр Солженицын.

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https://crimea.ria.ru/20240330/zelenskiy-uvolil-pervogo-pomoschnika-prezidenta-shefira-1136155829.html

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https://crimea.ria.ru/20240330/grazhdanam-ukrainy-razreshili-zaklyuchat-braki-onlayn-po-videosvyazi-1136156273.html

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https://crimea.ria.ru/20240330/na-kubani-nashli-telo-10-letnego-malchika-v-reke-1136158465.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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