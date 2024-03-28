https://crimea.ria.ru/20240328/glavnoe-za-den-28-marta-1136122278.html
Главное за день: 28 марта
Главное за день: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Главное за день: 28 марта
Более 400 миллиардов рублей заложат на нацпроект по развитию туризма. Следствие нашло доказательство связи террористов из "Крокус Сити Холла" с украинскими... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T22:56
2024-03-28T22:56
2024-03-28T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Более 400 миллиардов рублей заложат на нацпроект по развитию туризма. Следствие нашло доказательство связи террористов из "Крокус Сити Холла" с украинскими националистами. Лавров заявил о возможной неактуальности признания президентства Зеленского в мае. Кремль считает Макрона самым ярым сторонником эскалации конфликта на Украине. Более сотни дронов и снаряды Himars и Vampire уничтожены в зоне спецоперации средствами ПВО России. В Одессе и Харькове снова звучали взрывы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На развитие туризма в России заложат 403 млрдОбъем бюджетного финансирования профильного нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Также глава государства поставил задачу увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП страны вдвое – до 5 процентов.Доказательство связи террористов из "Крокуса" с УкраинойСледственный комитет РФ сообщил, что получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус Сити Холл", с украинскими националистами. Результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. Установлен еще один подозреваемый, причастный к схеме финансирования преступников.Лавров заявил о неактуальности признания ЗеленскогоОчередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией и Законом страны "О выборах президента Украины" должны пройти 31 марта 2024 года. Если выборы не состоятся, то вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского в мае после истечения срока его полномочий может потерять актуальность. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров.Макрон - самый ярый сторонник эскалации на УкраинеПрезидент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди европейских политических кругов в вопросе эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидер Франции является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину. В Кремле внимательно отслеживают его риторику.Средства ПВО уничтожили снаряды Himars и VampireРоссийские силы ПВО в зоне специальной военной операции за сутки сбили 131 вражеский беспилотник и 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства. В 107 районах оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ.Мощные взрывы гремели в Одессе и ХарьковеВ ночь на четверг взрывы были слышны в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Утром было громко в Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ.
https://crimea.ria.ru/20240328/45-palomnikov-pogibli-pri-padenii-avtobusa-s-mosta-v-yuar---vyzhila-devochka-1136121925.html
https://crimea.ria.ru/20240328/shvetsiya-ne-protiv-verbovki-svoikh-grazhdan-posolstvom-ukrainy-1136096285.html
https://crimea.ria.ru/20240328/vsu-uzhe-nichto-ne-spaset-voennyy-ekspert-o-situatsii-na-linii-fronta-1136096724.html
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https://crimea.ria.ru/20240328/shoygu-vruchil-zolotuyu-zvezdu-osvobodivshemu-avdeevku-generalu-mordvichevu-1136107747.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, политика, в мире, "крокус сити холл", франция, эммануэль макрон, сергей лавров, владимир зеленский (президент украины), украина, новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Более 400 миллиардов рублей заложат на нацпроект по развитию туризма. Следствие нашло доказательство связи террористов из "Крокус Сити Холла" с украинскими националистами. Лавров заявил о возможной неактуальности признания президентства Зеленского в мае. Кремль считает Макрона самым ярым сторонником эскалации конфликта на Украине. Более сотни дронов и снаряды Himars и Vampire уничтожены в зоне спецоперации средствами ПВО России. В Одессе и Харькове снова звучали взрывы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
На развитие туризма в России заложат 403 млрд
Объем бюджетного финансирования профильного нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит
не менее 403 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Также глава государства поставил задачу
увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП страны вдвое – до 5 процентов.
Доказательство связи террористов из "Крокуса" с Украиной
Следственный комитет РФ сообщил, что получены доказательства
связи террористов, совершивших атаку на "Крокус Сити Холл", с украинскими националистами. Результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. Установлен
еще один подозреваемый, причастный к схеме финансирования преступников.
Лавров заявил о неактуальности признания Зеленского
Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией и Законом страны "О выборах президента Украины" должны пройти 31 марта 2024 года. Если выборы не состоятся, то вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского в мае после истечения срока его полномочий может потерять актуальность. Такое мнение озвучил
глава МИД России Сергей Лавров.
Макрон - самый ярый сторонник эскалации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди европейских политических кругов в вопросе эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидер Франции является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину. В Кремле внимательно отслеживают его риторику.
Средства ПВО уничтожили снаряды Himars и Vampire
Российские силы ПВО в зоне специальной военной операции за сутки сбили
131 вражеский беспилотник и 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства. В 107 районах оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ.
Мощные взрывы гремели в Одессе и Харькове
В ночь на четверг взрывы были слышны
в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Утром было громко в Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ.