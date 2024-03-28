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Главное за день: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Главное за день: 28 марта
Главное за день: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Главное за день: 28 марта
Более 400 миллиардов рублей заложат на нацпроект по развитию туризма. Следствие нашло доказательство связи террористов из "Крокус Сити Холла" с украинскими... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T22:56
2024-03-28T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Более 400 миллиардов рублей заложат на нацпроект по развитию туризма. Следствие нашло доказательство связи террористов из "Крокус Сити Холла" с украинскими националистами. Лавров заявил о возможной неактуальности признания президентства Зеленского в мае. Кремль считает Макрона самым ярым сторонником эскалации конфликта на Украине. Более сотни дронов и снаряды Himars и Vampire уничтожены в зоне спецоперации средствами ПВО России. В Одессе и Харькове снова звучали взрывы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На развитие туризма в России заложат 403 млрдОбъем бюджетного финансирования профильного нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Также глава государства поставил задачу увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП страны вдвое – до 5 процентов.Доказательство связи террористов из "Крокуса" с УкраинойСледственный комитет РФ сообщил, что получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус Сити Холл", с украинскими националистами. Результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. Установлен еще один подозреваемый, причастный к схеме финансирования преступников.Лавров заявил о неактуальности признания ЗеленскогоОчередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией и Законом страны "О выборах президента Украины" должны пройти 31 марта 2024 года. Если выборы не состоятся, то вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского в мае после истечения срока его полномочий может потерять актуальность. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров.Макрон - самый ярый сторонник эскалации на УкраинеПрезидент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди европейских политических кругов в вопросе эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидер Франции является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину. В Кремле внимательно отслеживают его риторику.Средства ПВО уничтожили снаряды Himars и VampireРоссийские силы ПВО в зоне специальной военной операции за сутки сбили 131 вражеский беспилотник и 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства. В 107 районах оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ.Мощные взрывы гремели в Одессе и ХарьковеВ ночь на четверг взрывы были слышны в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Утром было громко в Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ.
https://crimea.ria.ru/20240328/45-palomnikov-pogibli-pri-padenii-avtobusa-s-mosta-v-yuar---vyzhila-devochka-1136121925.html
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https://crimea.ria.ru/20240328/shoygu-vruchil-zolotuyu-zvezdu-osvobodivshemu-avdeevku-generalu-mordvichevu-1136107747.html
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главное за день, новости, политика, в мире, "крокус сити холл", франция, эммануэль макрон, сергей лавров, владимир зеленский (президент украины), украина, новости сво
Главное за день: 28 марта

Главные события и заявления четверга, 28 марта

22:56 28.03.2024
 
Зеленский и Макрон подписали соглашение
Зеленский и Макрон подписали соглашение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Более 400 миллиардов рублей заложат на нацпроект по развитию туризма. Следствие нашло доказательство связи террористов из "Крокус Сити Холла" с украинскими националистами. Лавров заявил о возможной неактуальности признания президентства Зеленского в мае. Кремль считает Макрона самым ярым сторонником эскалации конфликта на Украине. Более сотни дронов и снаряды Himars и Vampire уничтожены в зоне спецоперации средствами ПВО России. В Одессе и Харькове снова звучали взрывы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

На развитие туризма в России заложат 403 млрд

Объем бюджетного финансирования профильного нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Также глава государства поставил задачу увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП страны вдвое – до 5 процентов.
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Вчера, 21:38
45 паломников погибли при падении автобуса с моста в ЮАР - выжила девочка

Доказательство связи террористов из "Крокуса" с Украиной

Следственный комитет РФ сообщил, что получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус Сити Холл", с украинскими националистами. Результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. Установлен еще один подозреваемый, причастный к схеме финансирования преступников.
Здание МИД Швеции
Вчера, 12:26
Швеция не против вербовки своих граждан посольством Украины

Лавров заявил о неактуальности признания Зеленского

Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией и Законом страны "О выборах президента Украины" должны пройти 31 марта 2024 года. Если выборы не состоятся, то вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского в мае после истечения срока его полномочий может потерять актуальность. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров.
ВСУ
Вчера, 13:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронта

Макрон - самый ярый сторонник эскалации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди европейских политических кругов в вопросе эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидер Франции является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину. В Кремле внимательно отслеживают его риторику.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Вчера, 16:11
Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины

Средства ПВО уничтожили снаряды Himars и Vampire

Российские силы ПВО в зоне специальной военной операции за сутки сбили 131 вражеский беспилотник и 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства. В 107 районах оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ.
Сергей Аксенов вручил Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дмитрия Дегтярева
Вчера, 14:27
Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву

Мощные взрывы гремели в Одессе и Харькове

В ночь на четверг взрывы были слышны в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Утром было громко в Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ.
 
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00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
22:56Главное за день: 28 марта
22:11Главные новости Крыма: 28 марта
22:06Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористов
21:52Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе"
21:3845 паломников погибли при падении автобуса с моста в ЮАР - выжила девочка
21:21Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреля
20:52Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны
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19:35Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин
19:28Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы
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19:09На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей
19:05Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты
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