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Главное за день: 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Главное за день: 26 марта
Главное за день: 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Главное за день: 26 марта
Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на Белгород, в ФСБ разоблачили преступную группировку в Минэкономразвития РФ. По делу о теракте на... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T22:12
2024-03-26T22:12
главное за день
владимир зеленский (президент украины)
алексей данилов
снбо украины
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на Белгород, в ФСБ разоблачили преступную группировку в Минэкономразвития РФ. По делу о теракте на Крымском мосту заочно арестован глава СБУ Василий Малюк. ВКС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине, противник понес значительные потери. В "Крокус Сити Холле" завершены аварийно-поисковые работы, в ФСБ обнародовали первые результаты расследования. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря СНБО Алексея Данилова.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.13 воздушных целей сбито над Белгородом13 воздушных целей было сбито над Белгородом и Белгориодским районом за ночь, пострадали два человека в поселке Дубовое. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма. Оба доставлены в больницу №2 города Белгорода.ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в МинэкономразвитияПреступная группа была причастна к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В ее состав входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Следствием установлено, что сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды в целях рейдерского захвата производственных мощностей "для получения сверхприбыли".Глава СБУ Малюк заочно арестованБасманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме. Речь, в частности, идет о теракте на Крымском мосту в 2022 году."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Малюка В.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.Отмечается, что Малюку вменяется статья 205 УК РФ - "террористический акт".Групповой удар по центрам принятия решений на УкраинеГрупповой удар высокоточным оружием нанесен по центрам принятия решений, военным предприятиям и местам дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.В результате боев за прошедшие сутки потери украинских боевиков составили более 900 человек, уточнили в ведомстве. Российские средства ПВО также сбили две украинские управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов.Аварийно-спасательные работы в "Крокусе" завершеныАварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены, сообщили в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций.В ФСБ сообщили, что теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовили радикальные исламисты, но украинские спецслужбы способствовали его подготовке.Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБОПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.Вместо него на пост секретаря СНБО Зеленский назначил Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины.
https://crimea.ria.ru/20240326/v-ssha-obrushilsya-25-kilometrovyy-most-neskolko-mashin-upali-v-vodu-1136038015.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, владимир зеленский (президент украины), алексей данилов, снбо украины, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости
Главное за день: 26 марта

Главные события и заявления вторника, 26 марта

22:12 26.03.2024
 
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на Белгород, в ФСБ разоблачили преступную группировку в Минэкономразвития РФ. По делу о теракте на Крымском мосту заочно арестован глава СБУ Василий Малюк. ВКС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине, противник понес значительные потери. В "Крокус Сити Холле" завершены аварийно-поисковые работы, в ФСБ обнародовали первые результаты расследования. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря СНБО Алексея Данилова.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

13 воздушных целей сбито над Белгородом

13 воздушных целей было сбито над Белгородом и Белгориодским районом за ночь, пострадали два человека в поселке Дубовое. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма. Оба доставлены в больницу №2 города Белгорода.
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
11:11
В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду

ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития

Преступная группа была причастна к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В ее состав входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Следствием установлено, что сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды в целях рейдерского захвата производственных мощностей "для получения сверхприбыли".
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
15:08
ФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героев

Глава СБУ Малюк заочно арестован

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме. Речь, в частности, идет о теракте на Крымском мосту в 2022 году.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Малюка В.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.
Отмечается, что Малюку вменяется статья 205 УК РФ - "террористический акт".
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (в центре)
16:15
Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России

Групповой удар по центрам принятия решений на Украине

Групповой удар высокоточным оружием нанесен по центрам принятия решений, военным предприятиям и местам дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.
В результате боев за прошедшие сутки потери украинских боевиков составили более 900 человек, уточнили в ведомстве. Российские средства ПВО также сбили две украинские управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов.
Сотрудники Крокус Сити Холла награждены медалями за спасение людей
20:32
Сотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людей

Аварийно-спасательные работы в "Крокусе" завершены

Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в "Крокусе". Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций.
В ФСБ сообщили, что теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовили радикальные исламисты, но украинские спецслужбы способствовали его подготовке.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
20:51
МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"

Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.
"Освободить Данилова Алексея Мячеславовича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.
Вместо него на пост секретаря СНБО Зеленский назначил Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины.
Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе Артур Айвазян - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
18:55Радио "Спутник в Крыму"
Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж
 
Главное за деньВладимир Зеленский (президент Украины)Алексей ДаниловСНБО УкраиныУкраинаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости
 
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22:45Главные новости Крыма: 26 марта
22:24Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
22:12Главное за день: 26 марта
21:50Где в среду перекроют движение в Симферополе из-за обрезки деревьев
21:15Два года за три удара сковородкой: в Севастополе задержали мужчину
20:51МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"
20:42На восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель
20:32Сотрудники "Крокус Сити Холла" награждены медалями за спасение людей
20:22В Феодосии перекроют движение на улице Федько - назван новый срок
19:51Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК
19:31Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след
19:19Династия медиков из Керчи: со своими очень сложно ходить в операционную
18:55Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж
18:21УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
18:12Более 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь
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16:43Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины
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