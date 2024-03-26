https://crimea.ria.ru/20240326/glavnoe-za-den-26-marta-1136060276.html

Главное за день: 26 марта

Главное за день: 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Главное за день: 26 марта

Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на Белгород, в ФСБ разоблачили преступную группировку в Минэкономразвития РФ. По делу о теракте на... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T22:12

2024-03-26T22:12

2024-03-26T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на Белгород, в ФСБ разоблачили преступную группировку в Минэкономразвития РФ. По делу о теракте на Крымском мосту заочно арестован глава СБУ Василий Малюк. ВКС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине, противник понес значительные потери. В "Крокус Сити Холле" завершены аварийно-поисковые работы, в ФСБ обнародовали первые результаты расследования. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря СНБО Алексея Данилова.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.13 воздушных целей сбито над Белгородом13 воздушных целей было сбито над Белгородом и Белгориодским районом за ночь, пострадали два человека в поселке Дубовое. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма. Оба доставлены в больницу №2 города Белгорода.ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в МинэкономразвитияПреступная группа была причастна к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В ее состав входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Следствием установлено, что сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды в целях рейдерского захвата производственных мощностей "для получения сверхприбыли".Глава СБУ Малюк заочно арестованБасманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме. Речь, в частности, идет о теракте на Крымском мосту в 2022 году."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Малюка В.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.Отмечается, что Малюку вменяется статья 205 УК РФ - "террористический акт".Групповой удар по центрам принятия решений на УкраинеГрупповой удар высокоточным оружием нанесен по центрам принятия решений, военным предприятиям и местам дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.В результате боев за прошедшие сутки потери украинских боевиков составили более 900 человек, уточнили в ведомстве. Российские средства ПВО также сбили две украинские управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов.Аварийно-спасательные работы в "Крокусе" завершеныАварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены, сообщили в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций.В ФСБ сообщили, что теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовили радикальные исламисты, но украинские спецслужбы способствовали его подготовке.Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБОПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.Вместо него на пост секретаря СНБО Зеленский назначил Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины.

https://crimea.ria.ru/20240326/v-ssha-obrushilsya-25-kilometrovyy-most-neskolko-mashin-upali-v-vodu-1136038015.html

https://crimea.ria.ru/20240326/fsb-terroristov-iz-krokusa-khoteli-vstretit-na-ukraine-kak-geroev-1136049065.html

https://crimea.ria.ru/20240326/direktor-fsb-bortnikov-budanov---zakonnaya-tsel-dlya-rossii-1136052169.html

https://crimea.ria.ru/20240326/sotrudniki-krokus-siti-kholla-nagrazhdeny-medalyami-za-spasenie-lyudey-1136058163.html

https://crimea.ria.ru/20240326/mchs-opublikovalo-obnovlennyy-spisok-pogibshikh-v-v-krokuse-1136059153.html

https://crimea.ria.ru/20240326/ayvazyan-rossiyskim-atletam-ne-stoit-ekhat-na-olimpiyskie-igry-v-parizh-1136055458.html

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главное за день, владимир зеленский (президент украины), алексей данилов, снбо украины, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости